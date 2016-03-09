مردم ایران در زمان لازم با افتخار از کشور دفاع می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حميد خرمدل صبح چهارشنبه در آئين نكوداشت روز بوشهر ضمن گراميداشت اين روز، اظهار داشت: از كسانى كه به ياد شهيد مهدوى بودند و باعث شدند در اين روز از اين شهيد شاخص ملى سال ١٣٩٤ ياد شود، تقدير مى كنم.

وى با تاكيد بر اينكه ما بوشهرى ها بلد نيستيم نام بزرگان خود را مطرح كنيم و اگر شهيد مهدوى متعلق به استان ديگرى بود سالها پيش از اين شناخته مى شد افزود: در سال ١٣٩٣ با تلاش مجموعه سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر، خدمات و رشادتهاى شهيد مهدوى به گوش مسئولين امر رسید و نام وى در سطح ملى مطرح شد تا آنجا كه اكنون در همه مراسمات از ايشان ياد مى شود.

جانشين فرمانده سپاه امام صادق استان بوشهر با اشاره به دستگيرى اخير سربازان آمريكايى در بوشهر تصريح كرد: اين اتفاق دقيقاً در محل عمليات و شهادت شهيد مهدوى رخ داد و دوباره در همان محلى كه شهيد مهدوى پوزه آمريكا را به خاك ماليده بود، آمريكايى ها در برابر عظمت و شجاعت جان بركفان سپاه بوشهر تحقير شدند.

خرمدل افزود: اين اتفاق در حالى روى داد كه ٢٤ ساعت قبل از آن، رئيس جمهور آمريكا طى مصاحبه‌اى از ابرقدرت بودن اين كشور از لحاظ تجهيزات، بودجه، ادوات و نفرات نظامى در سطح دنيا سخن گفته بود كه البته همه مى دانند سخن وى دروغ نبود اما با كار شجاعانه اى كه سربازان سپاه بوشهر انجام دادند، قدرت و اقتدار نظامى ايران به رخ آمريكا و سراسر دنيا كشيده شد.

وى ادامه داد: اين اتفاق ثابت كرد كه هنوز هم مثل گذشته هرجا لازم باشد، رزمندگان اسلام با جانفشانى، از ميهن خود دفاع مى كنند و براى هشتمين بار، آمريكا را در زمان تجاوز به آب‌هاى خليج فارس با شكست تحقيرآميز همراهى كردند.

جانشين فرمانده سپاه امام صادق استان بوشهر، اين حركت ها را نشانه حريت و آزادگى ايران دانست كه اينگونه با افتخار در دفاع از حريم ميهن آماده بوده و هستند.

گفتنى است در اين آئين از دختر شهيد مهدوى، شهيد شاخص ملى سال ١٣٩٤ با اهداى هدايايى از سوى سازمان فرهنگى ورزشى شهردارى بوشهر، ستاد هفته نكوداشت بوشهر و چند سازمان ديگر، تقدير شد.