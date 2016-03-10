۶۲۰ نفر در استان زنجان پیوند کلیه شدند

محمدرضا طهماسبی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران در سال ۱۳۵۹ به همت زنده یاد حاج آقا مصطفی قاسمی در تهران تاسیس شد.این انجمن هم اکنون به عنوان انجمن ملی دارای ۱۷۰ شعبه در کشور است که در اسفند ماه ۱۳۹۳ در یونسکو ثبت بین المللی شد.

وی افزود: انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی زنجان نیز به عنوان یکی از این ۱۷۰ شعبه از سال ۱۳۷۰ تاسیس شد و به بعد از ۲۴ سال هم اکنون با ۸ مرکز دیالیز با دفاتر نمایندگی انجمن در شهر های زنجان، ابهر، قیدار، ماهنشان، خرمدره، ایجرود و طارم فعالیت می کنند.

مدیر عامل انجمن خیریه استان با اشاره به این که تعداد بیماران کلیوی تحت پوشش انجمن استان مشمول بر ۱۳۵۰نفر است، افزود: از این تعداد ۶۲۰ نفر با پیوند کلیه و ۳۲۰ نفر در حال دیالیز و همچنین ۴۱۰نفر بیمار دارای پرونده مراقبت،پیشگیری در انجمن است.

طهماسبی گفت: به لطف الهی و با همت و کمک های دریغ خیرین بزرگوار، انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی زنجان پس از گذر موفقیت آمیز از برنامه های کوتاه مدت، رسیدگی به امور درمانی و معیشتی بیماران کلیوی و توسعه و تجهیز مراکز دیالیز شهرستان ها به تناسب نیاز بیماران، برنامه ریزی برای ساخت مجتمع فوق تخصصی را برای ایجاد چرخه اولیه درمان و آموزش در جهت کاهش بیماری و حفظ سلامتی مردم در دستور کار خود قرار داده است.

وی یادآور شد: فضاهای مختلفی در انجمن جهت رفاه حال بیماران تعبیه شده است که به صورت الویت بندی شده کارهای مربوط به بیماران در آن انجام می شود.

طهماسبی افزود: در زمینه های مختلف به بیماران مشاوره داده می شود و از خیرین تقاضا می شود در هر زمینه ای که می توانند انجمن را کمک کنند تا بتوانیم خدمات باکیفیت تری به بیماران ارائه کنیم.

وی تصریح کرد: بیماران کلیوی برای بهبود نیاز به ورزش دارد و باید برای توسعه و راه اندازی فعالیت های ورزشی مردم خیر دست این انجمن را بگیرند.

وی بر امر پیشگیری از بیماری اشاره کرد و افزود: پیشگیری کم هزینه تر از درمان است بنابراین باید به این امر مهم توجه شود.

مدیر انجمن کلیوی استان زنجان بیان کرد: انجمن کلیوی برای پیشگیری از بیماری تخفیف ۵۰ درصدی هزینه آزمایشات بیماران کلیوی را با معرفی به آزمایشگاه بو علی را در دستور کاری خود دارد و همچنین این انجمن ها در نمایشگاه ها تست قند خون و دیابت را در حاشیه ها نمایشگاه ها برگزار می کند.

طهماسبی گفت: بیماری فشار خون و دیابت از مهم ترین بیماری های تأثیر گذار روی نارسایی کلیه هستند که با ورزش می توان از بروز این بیماری ها و در نهایت نارسایی کلیه جلوگیری کرد.