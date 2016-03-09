طرحهای آبرسانی ۱۷ شهر خوزستان با مشارکت نظام بانکی انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان، امید حاجتی بیان کرد: برای سرعت بخشیدن به روند اجرای طرح های آبرسانی کشور، منابع مورد نیاز از طریق مشارکت بانک های عامل سپه و پارسیان و نیز صندوق توسعه ملی تامین شد.

حاجتی افزود: این اقدام موجب می شود پروژه های آبرسانی ۱۱ استان کشور با سرعت قابل ملاحظه ای تکمیل شود.

وی ادامه داد: مجموع تسهیلات منظور شده برای این طرح دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که این مبلغ بیش از مجموع اعتباراتی است که طی برنامه پنج ساله چهارم توسعه به طرح های آبرسانی کشور اختصاص داده شده است.

حاجتی اعلام کرد: با پیگیری های صورت گرفته، مبلغ یک هزار و ۲۸۷ میلیارد تومان، معادل ۵۶ درصد از تسهیلات مذکور به طرح های استان اختصاص یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان تصریح کرد: این تسهیلات برای تامین ورق فولادی لوله های خط انتقال آب اختصاص می یابد که ۶۰ درصد از هزینه طرح های آبرسانی را تشکیل می دهد.

وی بیان کرد: طرح های آبرسانی که از این تسهیلات بهره مند می شوند در جنوب شرق استان شامل شهرهای رامشیر، امیدیه، میانکوه، آغاجاری، هندیجان، بندرامام و ماهشهر، شمال شرق استان شامل شهرهای ایذه، باغملک، قلعه تل، میداود و صیدون و نیز طرح آبرسانی غدیر است که شامل شهرستان های اهواز، آبادان، خرمشهر شادگان می شوند.

حاجتی با بیان اینکه طرح آبرسانی به شهرهای شمال شرق استان از سال ۸۵ آغاز شده و تاکنون ۴۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته، گفت: از محل این تسهیلات ۵۹ میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک های عامل پرداخت می شود.

وی ادامه داد: طرح آبرسانی به شهرهای جنوب شرق استان از سال ۷۳ آغاز شده که دارای ۲۳ درصد پیشرفت فیزیکی بوده و ۱۵۷ میلیارد تومان تسهیلات نیز برای آن پیش بینی شده است.

حاجتی درخصوص طرح آبرسانی غدیر اظهار کرد: طرح آبرسانی غدیر از طرح های آبرسانی کشور بوده که ۲۵ شهر و یک هزار و ۶۰۰ روستا با ۵۲ درصد از جمعیت استان تحت پوشش آن قرار گرفته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همچنین یادآور شد: جذب اعتبارات طرح آبرسانی غدیر دو هزار و ۶۷۲ میلیارد تومان و پیشرفت فیزیکی آن بیش از ۳۵ درصد بوده است که برای اجرای سریعتر این طرح عظیم ملی یک هزار و ۷۱ میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است.

حاجتی با بیان اینکه استان خوزستان یکی از قطب های اصلی تولیدکننده ورق های فولادی و لوله کشور است، تاکید کرد: در چند سال آینده تقاضای موثری برای محصولات کارخانجات تولیدکننده ورق های فولادی و لوله شکل خواهد گرفت که با توجه به ظرفیت اسمی کارخانجات استان خوزستان، لازم است که علاوه بر تولید لوله موردنیاز خطوط آبرسانی استان، بازاریابی لازم برای پاسخگویی به تقاضای لوله سایر طرح های آبرسانی مدنظر مدیریت این شرکت ها قرار گیرد تا علاوه بر ثمرات این طرح در تامین آب شرب سالم و باکیفیت، باعث ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در استان شود.