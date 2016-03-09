به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور ايرج نبى پور صبح چهارشنبه در آئين نكوداشت روز بوشهر با تقدير از شهردارى و شوراى شهر بوشهر براى برپايى مراسم هرساله هفته بوشهر اظهار داشت: مدرسه سعادت بوشهر، نشان‌دهنده المان‌هاى پيچيده حاكم بر اين شهر در سال‌هاى دور است.

وى ابراز داشت: درخشش مدرسه سعادت باعث شده تا امروز شاهد مكتب سعادت در اين استان باشيم و اين مكتب همچون فانوسى، موجب درخشش شهر فرهنگی بوشهر همچون اسكندريه اى بر كرانه خليج فارس شده است و صحبت از زواياى مختلف اين مدرسه، ارزشمند و شنيدنى است.

چهره ماندگار بوشهر در سال‌هاى قبل، گفت: چندى پيش مدرسه سعادت بوشهر را بررسى كردم و بالغ بر ٣٥٠ كتاب پزشكى در آن يافتم كه با بررسى صورتجلسات اين مدرسه، پى بردم كه بنا بوده همچون مدرسه دارالفنون، در مدرسه سعادت هم علوم پزشكى تدريس شود اما اينكار ميسر نشده تا مدرسه سعادت كالج نشود و همان مكتب باقى بماند.

پروفسور نبى پور ادامه داد: از همان مكتب سعادت، مدرسه امام خمينى بيرون آمد و همان مدرسه امام خمينى، فردى چون پروفسور اسدى را به جامعه ايران تحويل داد.

وى گفت: اين مركز تحقيقات هسته اى به مديريت پروفسور مجيد اسدى، تا كنون ٢٠٠ مقاله علمى در زمينه هاى مختلف مثل تصويربردارى مولكولى و تصويربردارى علوم جديد به جامعه پزشكى جهان عرضه داشته و تحقيقات اين مركز به عنوان الگو در دنيا استفاده مى شود.

چهره ماندگار بوشهر در سال‌هاى پيشين گفت: كسب مقام فول پروفسورى در سن ٣٦ سالگى توسط مجيد اسدى وى را بعنوان جوان ترين فول پروفسور كشور مطرح ساخت و اين در حالى است كه وى از طريق تحقيقات در بوشهر و با وجود كمترين امكانات، عنوان برترين فناور كشور را در سال ١٣٩٤ به خود اختصاص داد.

وى ادامه داد: دانشگاه‌هاى مطرح دنيا پيشنهاد چاپ كتاب علمى را به پروفسور اسدى داده اند و ايشان سفير علمى ما در قاره هاى مختلف دنيا است و اين مساله بسيار ارزشمندى است و وجود و ماندگارى اشخاصى مثل پروفسور اسدى در ايران، مهاجرت نخبگان را نسبت به سال‌هاى پيشين متوقف كرده است.

گفتنى است در اين آئين با تصويب شوراى اسلامى شهر بوشهر، پروفسور مجيد اسدى، جوان نخبه اهل شهر جم استان بوشهر به‌عنوان چهره ماندگار بوشهر در سال ٩٤ معرفى و از وى تجليل شد.