بدهی شبکه توزیع برق ۱۴۰۰ میلیارد تومان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا حقي فام با بیان اینکه در حال حاضر بخش توزيع برق توانير یکهزار و ۴۰۰ ميليارد تومان بدهي دارد، گفت: مجموعه توزيع بايد به گونهاي تلاش كند كه به تمام جزئيات كارهاي روي شبكههاي توزيع مسلط باشيم.
معاون هماهنگي توزيع توانير با اعلام اینکه گستردگي حوزه جفرافيايي شبكههاي توزيع برق کشور، سيستم نظارتي قويتري را مي طلبد، تصریح کرد: با توجه به محدودیتهای موجود مالی باید انضباط مالي سرلوحه كارها به ویزه در سطح شبکه توزیع برق کشور قرار بگيرد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی مالی در قبال تزريق بودجه بهره وري ۱۰۰ درصدي نياز است، اظهار داشت: هم اکنون كاهش تلفات، ميزان خاموشي و وصول مطالبات و مديريت مصرف برق از جمله اولويتهاي شركتهای توزيع برق در کشور به شمار میرود.
به گفته وی، علاوه بر این حفظ، توسعه و پايداري شبكه توزیع برق و بهره برداري اصولي، مشكلات عدم تامين برق متقاضيان فاقد پروانه، كنتورهاي معيوب شركت هاي كنتورسازي، تامين نقدينگي و وصول مطالبات، ضرورت اصلاح تعرفهها، توجه به تعميرات و نگهداري از دیگر مسائلی بوده که در سطح شبکه توزیع برق کشور به عنوان اولویت باید در دستور کار قرار بگرد.
معاون هماهنگي توزيع توانير با اعلام اینکه ميزان تلفات بالا، هزينههاي سرمايهگذاري را افزايش و بهرهوري را در سطح شبکه انتقال و توزیع برق کشور را به شدت كاهش ميدهد، خاطرنشان کرد: كاهش تلفات برق يكي از راهكارهاي كاهش هزينه براي مردم بوده و به منظور كاهش هدررفت و خدمات بهتر به مردم تصميم گرفتيم با برگزاري مانورهاي عملياتي و گروهي با استفاده از ظرفيتهاي موجود مشكلات شبكه هاي توزيع و لوازم اندازه گيري را برطرف كنيم.
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