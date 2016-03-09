طعم شیرین آخرین سه امتیاز سال

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می شود و پس از آن لیگ برتر تا روز ۱۲ فروردین تعطیل خواهد شد. تیم های لیگ برتر در آخرین بازی سال بدنبال کسب ۳ امتیاز هستند تا با آرامش به تعطیلات نوروزی بروند.

فردا پنجشنبه شش دیدار برگزار می شود که در یکی از مهمترین بازی ها تیم صدرنشین استقلال در ورزشگاه آزادی به مصاف پدیده می رود. استقلال برای حفظ جایگاه خود در صدر جدول نیاز به برد در این بازی دارد. آبی ها که در این فصل فوتبال اقتصادی را در دستور کار قرار داده، با وجود خوب بازی نکردن تنها بدنبال کسب امتیازات لازم است و در این بازی هم کسب ۳ امتیاز را در اولویت قرار داده است.

در طرف دیگر تیم پدیده نیز تا اینجای کار نتایج قابل قبولی کسب کرده و با ایستادن در رده دهم جدول سعی در حفظ جابگاه خود دارد. برای تیم مهاجری کسب یک امتیاز در ورزشگاه آزادی نتیجه خوبی خواهد بود اگرچه این تیم نیم نگاهی به خلق شگفتی برابر صدرنشین لیگ خواهد داشت.

تیم استقلال صنعتی، نزدیکترین تعقیب کننده استقلال هم در زمین ملوان به میدان می رود. قوی سپید انزلی در بحران بدی قرار گرفته و امکان اینکه با هدایت احمدزاده به میدان برود وجود دارد. این تیم که دومین خط حمله ضعیف لیگ برتر را دارد مقابل بهترین دفاع لیگ قرار خواهد گرفت و این کار شمالی ها را سخت می کند. برای هر دو تیم ۳ امتیاز این بازی حیاتی است. آبی های جنوب به صدرنشینی احتمالی فکر می کنند و ملوانان نیز بدنبال فرار از بحران هستند.

روز پنجشنبه جدال تراکتورسازی و فولاد هم برگزار می شود. هر دو تیم در دور برگشت جان تازه ای گرفته اند و تقابل آنها می تواند جذابیت های زیادی داشته باشد.

اما روز جمعه رویارویی صبای قم و پرسپولیس انجام می گیرد. بعد از درگیری های لفظی که بین دایی و برانکو در روزهای اخیر پیش آمده است حساسیت این بازی دوچندان خواهد شد. پرسپولیس که با تساوی های متوالی و کیفیتی دور از آنچه که در دور رفت از آنها دیده بودیم انتقادات را پشت سر خود می بیند نیاز به برد در این مسابقه دارد تا پایان خوشی را در سال ۹۴ داشته باشد. در آنسوی میدان علی دایی هم تحت هیچ شرایطی نمی خواهد برابر برانکو دست خالی میدان را کسب کند. صبا برای بازگشت به جمع بالانشینان نیاز به برد در این دیدار دارد.

پنجشنبه ۲۰ اسفند

* استقلال تهران - پدیده خراسان، ورزشگاه آزادی - ساعت 17:30

داور: احمد صالحی، کمک‌ها: حمید غمزه و رحیم شاهین، داور چهارم: رضا مهدوی، ناظر: هدایت ممبینی

* سیاه جامگان - فولاد مبارکه سپاهان، ورزشگاه ثامن الائمه ، ساعت 15:30

داور: علیرضا فغانی، کمک‌ها: علیرضا ایلدروم و سعید آل وردی، داور چهارم: وحید کاظمی، ناظر: محمدعلی فروغی

* نفت تهران - گسترش فولاد تبریز، ورزشگاه تختی، ساعت 16

داور: یداله جهانبازی، کمک‌ها: حمید سبحانی و یعقوب سخندان، داور چهارم: امید سعیدفر، ناظر: مسعود عنایت

* ذوب آهن - سایپا، ورزشگاه فولاد شهر، ساعت 17:30

داور: محمدحسین زاهدی‌فرد، کمک‌ها: مهدی عالیقدر و امیرآشور ماهانی، داور چهارم: جواد رحیم زاده، ناظر: عبداله باعزم

* تراکتورسازی تبریز - فولاد خوزستان، ورزشگاه یادگارامام (ره)، ساعت 16:30

داور: رضا کرمانشاهی، کمک‌ها: بابک داوری و محمد عطایی، داور چهارم: مهدی مرجانزاده ، ناظر: محمدرضا فلاح

* ملوان بندر انزلی - استقلال خوزستان،ورزشگاه تختی، ساعت 16:30

داور: حسین زرگر، کمک‌ها: محمد منصوری و یعقوب حجتی، داور چهارم: محمدرضا فغانی، ناظر: بهرام مهرپیما

جمعه ۲۱ اسفند

* استقلال اهواز - راه آهن، ورزشگاه تختی، ساعت 16:30

داور: رضا عادل، کمک‌ها: فرزاد بهرامی و حسین رحیمی پور، داور چهارم: هادی حاج عباسی، ناظر: سعید بطحای

* صبای قم - پرسپولیس، ورزشگاه یادگار امام (ره)، ساعت 16

داور: اشکان خورشیدی، رضا سخندان و حسن ظهیری، داور چهارم: پیروز سیف اله پور، ناظر: مسعود مرادی