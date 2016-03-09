به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۱۱۶ شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر غلامعلی حداد عادل برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محسن الویری رئیس کارگروه تاریخ، گزارشی از روند فعالیت این کارگروه و دلایل درخواست اصلاح ترکیب کارگروه تاریخ ارائه کرد.

وی گفت: دراصلاح ترکیب کارگروه تاریخ، تلاش شده که از تمام دانشگاه‌های واقع در مناطق مختلف کشور، در این کارگروه نماینده حضور داشته باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: موضوع دیگری که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته، حضور نماینده از تمام مکاتب مطرح علم تاریخ در کارگروه و تنوع در تخصص‌ها است.

پس از توضیحات حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر الویری و با رأی مثبت اعضاء، دکتر حسن الهی‌زاده، دکتر سید علی‌رضا واسعی، دکتر محمدتقی ایمان‌پور، دکتر معصوم علی‌صادقی، دکتر عباس قدیمی و دکتر بهادر قیم به عنوان اعضای جدید کارگروه تاریخ شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی منصوب شدند.

اعمال اصلاحات در برنامه درسی رشته «روان‌شناسی دین»

در ادامه جلسه، برنامه درسی رشته «روان‌شناسی دین» در مقطع کارشناسی ارشد که پس از اعمال اصلاحات در کارگروه مربوطه، مجدداً در دستور کار شورا قرار گرفته مطرح شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین مسعود آذربایجانی عضو کارگروه روان‌شناسی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی گفت: توجه بیشتر به منابع درسی و دروس تخصصی از اهم خصوصیات برنامه ارائه شده است.

وی افزود: موضوع دیگری که در کارگروه مورد توجه قرار گرفته، اهتمام به تبیین و تشریح مکاتب مطرح روان‌شناسی است.

پس از سخنان حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر مسعود آذربایجانی، اعضاء به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند؛ که اهم آن به شرح ذیل است: در نظر گرفتن جایگاه فطرت و تاثیر آن در روان‌شناسی، ارائه معیار دقیق برای پیمایش و سنجش دینداری اقشار مختلف براساس شاخص‌های روان‌شناسی، استفاده از ابزار روان‌شناسی دین برای بسط و ترویج مفاهیم دینی و اسلامی و توجه بیشتر به مباحث روش‌شناختی.

در ادامه غلامعلی حداد عادل هم در این زمینه گفت: درس روان‌شناسی دین از حساس‌ترین موضوعات مطرح در حوزه ارتباط دین و علوم انسانی است.

وی افزود: در دوران نوزایی که همه ابعاد الهی انسان و جهان به ابعاد مادی فرو کاسته شد، روان‌شناسی دین سعی کرد تا همه گرایش‌های انسان به دینداری و امر متعالی را به مسائل روانی مانند ترس، عقده‌های سرکوب شده و... کاهش دهد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: تألیف متون و تربیت استاد توانا و دقت در گزینش و پذیرش دانشجو در این رشته بسیار اهمیت دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: «روان‌شناسی دین» در دوران نوزایی با نگاه به مسیحیت تحریف شده و برآمده از کلیسا شکل گرفته و باید به این موضوع با اهمیت دقت شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین آذربایجانی هم در ادامه جلسه گفت: در مکاتب جدید روان‌شناسی دین دیگر به بحث «منشأ دین» توجه چندانی نمی‌شود و رفتارهای دینی بیشتر مدنظر است.

وی افزود: در بررسی میزان دینداری یک فرد از منظر روان‌شناسی دین، به علل بیشتر از دلایل توجه می‌شود؛ زیرا علل در فرد عادی از دلایل تأثیرگذارتر هستند.

عضوهیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: هدف از تاسیس این رشته، تربیت متخصص معتقد و متدین و در عین حال مسلط به مبانی علمی برای تحلیل و بررسی تأثیر مباحث روانی بر عقاید و افعال دینی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین آذربایجانی گفت: در جهان غرب و محافل علمی و دانشگاهی منتقدان زیادی به تفکر مدرن و مکاتب روان‌شناسی دین رایج در غرب وجود دارد که می‌توان از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.

تصویب برنامه درسی رشته «روان‌شناسی دین» در مقطع کارشناسی ارشد

در پایان جلسه و با رای مثبت اعضاء، کلیات برنامه درسی رشته «روان‌شناسی دین» در مقطع کارشناسی ارشد تصویب شد.