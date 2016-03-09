هنرمندان مشغول کارند/ همه جای تهران «بهارستان» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سالانه هنرهای شهری بهار تهران این روزها در حال برگزاری است و ۴۸۶ هنرمند نقاش، مجسمه‌ساز، گرافیست و هنرهای محیطی آثار خود را برای ارائه در ایام نوروز در سطح شهر تهران آماده می‌کنند.

سازمان زیباسازی شهر تهران در راستای اهداف و فعالیت‌های خود در زمینه هنرهای شهری، همزمان با اجرای طرح پیشواز بهار توسط شهرداری تهران، رویداد هنری «بهارستان» سالانه هنرهای شهری بهار تهران را برگزار می‌کند. در این طرح هنرمندان رشته‌های هنری به ویژه هنرمندان تجسمی با ارایه ایده‌ها و طرح‌های خلاقانه و پیشنهادی خود در این رویداد هنری مشارکت دارند.

بر همین اساس در بخش نقاشی دیواری رویداد «بهارستان» ۹۴ هنرمند مشغول ارائه آثار خود در ۲۲ منطقه شهر تهران هستند. در بخش گرافیک آثار ۴۴ هنرمند که به شیوه کارگاهی به خلق اثر پرداخته‌اند در فضاهای تبلیغاتی شهر تهران ارائه می‌شوند.

در بخش مجسمه‌سازی و هنرهای محیطی نیز ۱۵۷ هنرمند آثار خود را در خیابان ولیعصر از میدان راه آهن تا میدان تجریش، بلوار کشاورز و خیابان انقلاب حد فاصل میدان فردوسی تا میدان انقلاب ارائه خواهند کردند.

بخش تخم مرغ های نوروزی نیز با حضور ۱۹۱ هنرمند در بوستان‌های نوروز، باغ فردوس، پارک شهر، پارک ملت و پارک لاله انجام خواهد شد.

رویداد هنری «بهارستان» سالانه هنرهای شهری بهار تهران، همزمان با ایام نوروز ۱۳۹۵ در تهران برگزار می‌شود و تا پایان فروردین ماه ادامه دارد.