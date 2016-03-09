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۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۵۰

دانشگاه های یزد و فارابی عراق تفاهم نامه همکاری امضا کردند

دانشگاه های یزد و فارابی عراق تفاهم نامه همکاری امضا کردند

دانشگاه یزد با دانشگاه فارابی کشور عراق در زمینه پذیرش دانشجویان عراقی در دانشگاه یزد تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست زمینه‌های جذب دانشجویان عراقی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا بررسی و در نهایت تفاهم‌نامه همکاری میان دو دانشگاه امضا شد.

با امضای این تفاهم‌نامه دانشجویان عراقی می‌توانند در رشته‌های فنی و مهندسی، علوم پایه و معماری در سه مقاطع مختلف تحصیلی از سال آینده در دانشگاه یزد پذیرش شوند.

عبدالامیر الاطرش معاون دانشگاه فارابی عراق گفت: دانشگاه یزد جز ۲۲ دانشگاه تایید شده وزارت علوم عراق است.

وی تاکید کرد: دانشگاه عراق طی ماه های گذشته با دانشگاه‌های کاشان و اصفهان نیز تفاهم‌نامه همکاری منعقد کرده است.

عبدالامیر الاطرش مهم‌ترین رشته‌های مورد تقاضا در دانشگاه فارابی را علوم و مهندسی کامپیوتر، زیست‌شناسی، مهندسی عمران و مهندسی معماری عنوان کرد.

کد مطلب 3576656

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