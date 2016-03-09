دانشگاه های یزد و فارابی عراق تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست زمینه‌های جذب دانشجویان عراقی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا بررسی و در نهایت تفاهم‌نامه همکاری میان دو دانشگاه امضا شد.

با امضای این تفاهم‌نامه دانشجویان عراقی می‌توانند در رشته‌های فنی و مهندسی، علوم پایه و معماری در سه مقاطع مختلف تحصیلی از سال آینده در دانشگاه یزد پذیرش شوند.

عبدالامیر الاطرش معاون دانشگاه فارابی عراق گفت: دانشگاه یزد جز ۲۲ دانشگاه تایید شده وزارت علوم عراق است.

وی تاکید کرد: دانشگاه عراق طی ماه های گذشته با دانشگاه‌های کاشان و اصفهان نیز تفاهم‌نامه همکاری منعقد کرده است.

عبدالامیر الاطرش مهم‌ترین رشته‌های مورد تقاضا در دانشگاه فارابی را علوم و مهندسی کامپیوتر، زیست‌شناسی، مهندسی عمران و مهندسی معماری عنوان کرد.