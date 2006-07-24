هدف مترجم ايجاد بستري براي درك بهتر آموزه هاي قرآن است

محمد رضا پورمعين رئيس فرهنگسراي قرآن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اينكه ترجمه يكي از خدمات ارزنده و بزرگي است كه توسط محققان، مترجمان و مفسران به جامعه بشري ارائه مي شود، اظهار داشت: به طور طبيعي قصد و هدف مترجمان كه هم در دوره هاي گذشته و هم در دوره معاصر سعي در ايجاد فكري برتر، دركي صريحتر و همزباني داشتند، قابل ستايش وستودني است.

رئيس فرهنگسراي قرآن تصريح كرد: تعدد و تكثر ترجمه هاي قرآن يك حركت تكاملي به شمار مي رود، مانند بالارفتن از نردبان. همانگونه كه حركت دست و پا به صورت مداوم و تكراري انجام مي گيرد اما اين حركت تكراري منجر به بالا رفتن از پله و صعود به پله ديگر مي شود، در ترجمه هاي قرآن نيز همين گونه است كار مترجمان در طول دورانهاي مختلف با يك عمل تكراري و يكنواخت انجام شد اما بستري براي پيشرفت ايجاد كرد، از سوي ديگر كلام وحي را به زبان انسانها ترجمه كردن خدمت بزرگي است.

وي با اشاره به اينكه در ترجمه هاي جديد معنا، فهم و برداشت بهتري نسبت به دورانهاي گذشته صورت مي گيرد، ياد آور شد: در اغلب ترجمه ها برداشتهاي شخصي مطرح مي شود، با همه اين احوال ترجمه دستنوشته اي است از افكار شخص يا اشخاص كه ميان علماي بزرگ و صاحبان تفسير نگاهي متعالي است.

وي در ادامه به نظارت برخي از سازمانها اشاره كرد و گفت: هنگامي كه شخصي يكسري تحقيقات و سيع و گسترده انجام داده، نام شخص برجسته و نمايان شده و اطمينان لازم نيز حاصل شده است، دستگاههاي مسئول نياز به نظارت و بررسي ترجمه او را نمي بينند، اما در ساير موارد ضروري است.

رئيس فرهنگسراي قرآن با تأكيد بر اينكه پس از انقلاب اسلامي حمايت از ترجمه هاي قرآن افزايش يافته است، افزود: پس از انقلاب فضايي ايجاد شد كه از ترجمه هاي تحت اللفظي كه بر اساس كلمات و مترادفات ترجمه مي شد و برداشت را به عهده خواننده مي گذاشت، فاصله گرفته تا برخي از افراد ترجمه را به صورت نثر و يا به صورت نظم در آورند و به علاقمندان ارائه دهند.

وي در ادامه گفت: بايد مراكز علمي و پژوهشي قرآني افزايش يافته و حمايت شوند، همانگونه كه مسابقات قرآن، حفظ و تفسير قرآن برگزار مي شود، براي فعالان مراكز مذكور نيز فعاليتهاي رقابتي با هدف رشد و نه تخريب ايجاد شده تا بتوانند در مسابقات بين المللي حضور يابند.