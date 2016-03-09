۱۳۵ نقاشی در نمایشگاه «قلمرو مانی» به نمایش درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین نمایشگاه گروهی نقاشی «قلمرو مانی» از ۱۶ تا ۲۵ اسفند برپا است و در آن ۱۳۵ اثر از ۴۵ هنرمند نقاش با تکنیک‌‏های رنگ روغن، گواش و آبرنگ، اکریلیک و… به نمایش گذاشته شده است.

مریم عابدی، شیوا عقیلی، سیده حکیمه ابراهیمی بروجنی، نفیسه آقاسی، راضیه اسحاقی، ناهید اکبری روامهران، مونا بکشلو، شادی بنی صدر، مهسا بیات، نگار پارسازاده، الهام پورخانی، مریم پورزائر، لیلا پیرعلی همدانی، یعقوب شجاعی، مریم تاج، لیلا حقدوست، فاطمه حیدری، امیرعباس دلداده جاوید، علی رضالو، زهره سپاسی، الناز سحرخیز، سهیلا سعادتی، ربابه شکوهی، حمیده صفری تبار، فاطمه صلواتی، خدیجه علی موسی، ستاره غلامی، فرزانه فرجامی آزاد، ثمانه قاسمی، سروناز کبیری، غزاله نوروزی، حامد کشاورز، مهناز کیهانی، فریده گلبهار، ساقی لطفی‌‏جم، امیر مهرابی پناه، علی محمد ابراهیم، محدثه مهدلو، سیده نجمه موسوی صالح، سیاوش نوشی، مژگان واثیان و المیرا هوشمندی هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه هستند که آثارشان را در موضوعات نقاشی سنتی (مینیاتور، تذهیب، تشعیر و گل مرغ) و نقاشی‌‏های مدرن و کلاسیک در معرض بازدید علاقمندان قرار داده‌‏اند.

همچنین در بخش جنبی این نمایشگاه، ورک شاپی با حضور احمد رویایی، فرزانه آذر، مرجان موسوی، مهشید کارخانه‌‏چی و ناهید علی‌‏بیات پنجشنبه ۲۰ اسفندماه از ساعت ۱۰ تا ۱۶ برگزار می‌‏شود.

در این کارگاه آموزشی رایگان نقاشی اکریلیک و رنگ روغن روی بوم، ساخت تابلوهای دکوراتیو روی چوب و تزئین تخم مرغ سفره هفت سین نوروزی به هنردوستان آموزش داده می‌‏شود.

نقاشان «قلمرو مانی» جمعی از دانشجویان و هنرجویان در رشته‌‏های مختلف نقاشی (کلاسیک ، مدرن و سنتی) هستند. تعداد اعضای این گروه ۳۶۰ نفر هستند و طی سال ۱۳۹۴، دوازده نمایشگاه در گالری‌‏های مختلف از جمله برج میلاد تهران برگزار کرده اند.

مهران لطفعلی نقاش و نگارگر ایرانی سرپرستی این گروه را برعهده دارد. لطفعلی که ۳۰ سال از عمر خویش را به آموزش نقاشی در مراکز هنری و دانشگاهی پرداخته، هدف از تشکیل گروه نقاشان «قلمرو مانی» را معرفی هنرمندان جوان به جامعه و ایجاد بستری برای کارآفرینی آنان به‌ ‏ویژه بانوان هنرمند اعلام کرده است.

علاقمندان برای بازدید از نمایشگاه «قلمرو مانی» می‌‏توانند به نگارخانه فرهنگسرای بهمن به نشانی میدان بهمن، فرهنگسرای بهمن مراجعه کردند.