فرهنگ مطالبه گری در میان مصرف کنندگان کرمانشاهی ضعیف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه، همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان عصر روز گذشته با حضور معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی و بازرگانی استان در سالن همایش های اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد.

رضا رحیمی در این نشست با اشاره به اینکه حقوق مصرف کننده و تولید کننده به هم گره خورده است در ادامه اظهار کرد: امروزه تولیدکننده های بزرگ خود بیشترین مصرف کننده کالاها و مواد اولیه هستند. به عبارتی تولید و مصرف با هم یک زنجیره را تشکیل می دهند و قطع هر کدام منجر به قطع دیگری می شود.

وی با تاکید بر نقش بسیار مهم عرضه کنندگان در نظام عرضه و تقاضا اظهار کرد: عرضه کنندگان کالا و خدمات نقش بسیار محوری و اثرگذار در تجاری سازی تولید بر عهده دارند.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری ادامه داد: در چنین همایش هایی نباید تنها به حضور تولید کنندگان صنعتی و کشاورزی بسنده کرد و نمایندگانی از عرضه کنندگان کالا و خدمات نیز باید در آن حضور داشته باشند.

این مدیر ارشد در ادامه گام برداشتن به سمت افزایش عرضه کالا و رقابتی شدن فضای بازار را به سود مصرف کننده دانست و اظهار کرد: در چنین فضایی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان باید کیفیت استاندارد و جامع را در اولویت قرار دهند زیرا دنیای امروز برخورداری از کیفیت در مراحل پیش از تولید، حین تولید و پس از تولید ضروری است و اگر چنین وضعیتی حاکم نباشد آن مجموعه تولیدی محکوم به فناست.

رضا رحیمی در ادامه تصریح کرد: امروزه نمی توان مردم را مجبور کرد تنها از یک کالای خاص استفاده کنند و یا نظام تعرفه ای غیرعادلانه را برای واردات همچنان ادامه داد.

وی با اشاره به تلاش های دولت برای فراهم کردن زمینه الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی اظهار کرد: همانگونه که دولت با تدابیر و رهنمودهای راهگشای رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور محترم به تحریم های ظالمانه پایان داد بی گمان در این عرصه نیز موفق خواهیم بود.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری در ادامه خاطرنشان کرد: راهی جز ورود به نظام جهانی عرضه و تقاضای آزاد نداریم و تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و صادرکنندگان باید کم کم خود را برای ورود به این فضا آماده کنند.

این مدیر ارشد در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: مصرف کننده یا مشتری باید از حق خود آگاهی داشته باشد و محصولی که خریداری می کند باید دارای کیفیت مناسب بوده و مواد تشکیل دهنده آن کاملاً مشخص باشد.

رحیمی آشنایی مصرف کنندگان با حقوق خویش را یک کار فرهنگی دانست و گفت: خوشبختانه طی دو سال اخیر حرکت بزرگی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه ترویج فرهنگی آشنایی با حقوق مصرف کننده انجام گرفته است.

وی ادامه داد: البته در این زمینه هنوز در ابتدای راه هستیم و انجمن های حمایت از مصرف کنندگان و رسانه ها نیز باید در این زمینه تلاش کنند.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه در ادامه خاطرنشان کرد: مصرف کننده باید پرسشگر و مطالبه گر باشد و پیرامون حقوق خویش از عرضه کنندگان کالا و خدمات و حتی مدیران پرسش کند ولی در متأسفانه این فرهنگ مطالبه گری و پرسشگری در کرمانشاه ضعیف است.

کالای کرمانشاهی بخریم

این مدیر ارشد با اشاره به اهمیت کیفیت کالاهای تولیدی اظهار کرد: کیفیت کالاها موجب ماندگاری واحدهای تولیدی در عرصه صنعت می شود.

رضا رحیمی با تاکید بر خرید کالاهای داخل استان اظهار کرد: متأسفانه با وجود تولید برخی کالاهای مصرفی در استان ولی برخی ادارات و سازمان ها از کالاهای غیرکرمانشاهی استفاده می کنند که این رویه جای تأسف بسیار دارد زیرا به پیکره تولید استان لطمه می زند.

وی در ادامه عنوان کرد: این رویه تنها مختص ادارات و سازمان های دولتی و نیمه دولتی نیست بلکه واحدهای تولیدی بخش خصوصی نیز کالاها و مواد اولیه ای که مشابه آن در کرمانشاه تولید می شود را از استان های دیگر تهیه می کنند.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه در پایان نقد سازنده از عملکرد بخش دولتی را باعث پیشرفت کشور دانست و گفت: بخش های مختلف دولتی و غیردولتی نیازمند نقد منصفانه و مداوم هستند و این نقد موجب پیشرفت و ارتقای کشور می شود.

گفتنی است؛ در پایان این همایش با حضور مهندس رحیمی معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری، مهندس سیدمحمود نوابی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان از ۱۶ واحد برتر تولید کننده کالا و خدمات استان در زمینه رعایت حقوق مصرف کنندگان تجلیل به عمل آمد.