شورای نگهبان با بررسی تخلف انتخاباتی «نجفی» از حق الناس دفاع کند

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان با بیان اینکه دفاع این شورا در طول انقلاب از رأی مردم، بر همگان آشکار است، اعلام کردند: انتظار دانشجویان از شورای نگهبان درخصوص تخلف انتخاباتی محمدرضا نجفی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهر تهران این است که بدون مماشات به مرٌ قانون عمل کند.

در این نامه آمده است: در انتخابات ۷ اسفند بار دیگر شاهد جلوه‌گری مردم‌سالاری دینی در کشور بودیم که همگان را بار دیگر به تعجب واداشت. تعجبی که نشان از شکست دموکراسی در مقابل مردم سالاری دینی در ایران دارد. حضور ۶۲ درصدی مردم پای صندوق‌های رأی این پیام را به جهان مخابره کرد که تنها «مردم‌سالاری دینی» است که می‌تواند به خواسته مردم در سایه دین جامه عمل بپوشاند.

جمعی از مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران در ادامه نامه خود ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم در انتخابات ۷ اسفند افزودند: اگر نبود فرمایشات دقیق و حکیمانه رهبر معظم انقلاب و نظارت شورای محترم نگهبان، شاید حضور ۶۲ درصدی پای صندوق‌های رأی رقم نمی‌خورد.

در ادامه این نامه آمده است: در این بین شاهد تخلف انتخاباتی یکی از کاندیدای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهر تهران بودیم از اینکه وی در مهلت قانونی استعفا نداده است. براساس جزء الف ماده ۲۹قانون انتخابات مجلس، نجفی که سرپرستی معاونت هماهنگی اقتصادی و امور بین‌الملل استان مرکزی را بر عهده داشته، از داوطلب شدن برای انتخابات محروم بوده مگر اینکه حداقل ۶ ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء‌ دهد، که این عمل صورت نگرفته است.

این دانشجویان مطالبه خود را اقدام قاطع شورای نگهبان در رسیدگی به تخلفات انتخاباتی عنوان کردند و گفتند: از شورای نگهبان می‌خواهیم درمقابل فشارهای کانونهای قدرت مقاومت کرده و به قانون عمل کند تا راه برای هرگونه شائبه و سوء استفاده گرفته شود. شورای نگهبان همواره نشان داده است که طبق قانون عمل می‌کند و در این زمینه شکی وجود ندارد.

جمعی از مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران در پایان نامه خود اعلام کردند: بررسی دقیق این موضوع و عمل طبق قانون توسط شورای نگهبان، صیانت از حقوق ملت و حق‌الناس را به همراه دارد که تا امروز نیز این شورا در همین مسیر قدم برداشته است. از شورای نگهبان در خواست داریم با بررسی تخلف انتخاباتی نجفی از حق‌الناس دفاع کند.