به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه های نوروزی شبكه های سیما عمدتا از ۲۹ اسفند آغاز می شود اما برخی از شبكه ها كلید پخش نوروزی را چند روز قبل از رسیدن به دقایق تحویل سال ۹۵ زده اند.

برخی از این برنامه ها بدین شرح است:

شبكـه یک

در نوروز ۹۵ شبكه یك با تركیبی از برنامه های شاد و مفرح، به استقبال بهار خواهد رفت.

«یك یك» عنوان ویژه برنامه تحویل سال ۱۳۹۵ شبكه است. اجرای این برنامه كه علی اكبر كریمیان آن را تهیه كنندگی می كند به عهده سیدعلی ضیا است. «یك یك» از ساعات پایانی آخرین شب سال ۹۴ آغاز می شود و تا ساعت ۱۰صبح سال ۹۵ ادامه دارد و در آن هنرمندان و مهمانان مختلفی حضور خواهند داشت. در این برنامه به مصادیق همدلی در سال ۱۳۹۴ پرداخته می شود و مهمانانی نیز در این خصوص به برنامه دعوت خواهند شد.

در شب های نوروز مجموعه تلویزیونی «پادری» به كارگردانی محمد حسین لطیفی و تهیه كنندگی محمود رضوی هر شب ساعت ۲۲:۱۵ روی آنتن خواهد رفت. در خلاصه داستان این مجموعه آمده است: قالیشویی مشتاق تعطیل شده و فیروز در آستانه عید نوروز به خاطر حفظ اعتبار قالیشویی، سعی می كند با اجاره یك قالیشویی دیگر، كارش را ادامه دهد. او كه با انبوهی از فرش های نشسته روبرو است، دردسرهای جدیدی برایش رخ می دهد. درمجموعه «پادری» هومن برق نورد، بهنام تشكر، سیما تیرانداز، امیرحسین رستمی، نگار عابدی، محمدرضا شیرخانلو، یاس نوروزی، مجید یاسر، ‌نصرت میرعظیمی، شهین تسلیمی و بازیگر خردسال زینب فلاحت پیشه به ایفای نقش می پردازند.

«نشان مهربانی» به تهیه كنندگی حسین ربانی غریبی تولید مشترك جمعیت هلال ‌احمر و گروه اجتماعی شبكه یك سیماست كه در ۱۵ قسمت ۳۰ دقیقه‌ای از اول فروردین ۹۵ بعد از مجموعه شبانه روی آنتن خواهد رفت. ایثار، از خودگذشتگی و فعالیت‌های بشردوستانه و عام‌المنفعه از جمله مباحثی هست كه هر شب با حضور یكی از هنرمندان و امدادگران جمعیت هلال احمر به آن پرداخته می شود. اجرای نشان مهربانی بر عهده عبدالله روا خواهد بود.

در نوروز ۹۵ مسابقه فینال فینالیست ها برنامه آشپزی «دستپخت» پخش می شود. در این مسابقه از بین۸۱ نفر سرآشپز كه در پنج ماه گذشته با یكدیگر رقابت كردند ۹ سرآشپز به مرحله نهایی رسیدند كه برای معرفی سرآشپز سال ۹۴ در ایام نوروز با هم مسابقه می دهند. مسابقه «دستپخت» به تهیه كنندگی شاهرخ امیرمعزی و كارگردانی سید وحید حسینی تولید می شود. سامان گلریز، كامران سروش، الهه سلامی، معین معینی و جلال زواره داوران بخش فینال مسابقه بزرگ دستپخت هستند.

مسابقه «زیر زنگ» به تهیه كنندگی مجید بهرامی كه با مشاركت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی با محوریت امدادرسانی و اطفای حریق روی آنتن خواهد رفت. «زیر زنگ» مسابقه ای اكشن و پرتحرك است كه در آن ماموران آتش نشان با یكدیگر رقابت می كنند.

حمید گلی، محمد مسلمی و علی فروتن در برنامه «هفت سین و بچین» با اجرای قطعات طنز نمایشی و دعوت از مهمانان نام آشنا، بینندگان را سرگرم كنند. این سه بازیگر تلویزیون قرار است برنامه های نوستالژی دوران گذشته و كودكی اعم از كارتن، سریال تلویزیونی و فیلم های سینمایی را بازنمایی كنند. تهیه كننده این برنامه علیرضا آقایی است.

برنامه «زنگ نقاشی» به تهیه كنندگی فرشید یحیوی، ویژه كودكان و خردسال است كه در ایام نوروز در ۱۳ قسمت ۲۰ دقیقه ای از شبكه یك سیما پخش خواهد شد. در این برنامه شخصیت های مداد رنگی طراحی شده است كه این مدادها در هر برنامه نقاشی های ارسالی بچه ها را معرفی می كند. بچه ها برای ارسال نقاشی با مراجعه به سایت www.naghashi.ir و ارسال نقاشی های شان، امكان معرفی و پخش نقاشی های ارسالی خود را از شبكه یك فراهم می كنند. در پایان برنامه سیزدهم از بین۲۱ نقاشی برتر جایزه و نشان مداد طلایی به نفر برتر اهدا می شود. در این برنامه همچنین امكان راه اندازی نمایشگاه مجازی نقاشی در سایت با نام انتخابی خود بچه ها فراهم شده است بدین صورت كه با ورود به بخش راه اندازی نمایشگاه و تكمیل اطلاعات، نقاشی های خود را ارسال و این نمایشگاه به نام خود بچه ها ماندگار خواهد شد. برنامه «زنگ نقاشی» هر روز ساعت ۱۱ مهمان كودكان ایرانی خواهد بود.

به منظور آشنایی و معرفی بهتر آیین های قدیمی ایرانیان در نوروز، برنامه «شادیهای بهار، آیین های ماندگار» به تهیه كنندگی محسن كرمی و با اجرای رسول نجفیان روی آنتن خواهد رفت. این برنامه از روز اول فروردین ۹۵ و قبل از بخش خبری ساعت ۱۹ در ۱۲ قسمت ۲۰ دقیقه ای، رسم و آیین ایرانیان قدیم از جمله نوروزخوانی، سبزه نشانی، دید و بازدید و خرید عید، روز طبیعت و گلریزان را در بخش های نمایشی و با حضور بازیگران در دكوری جذاب نمایش خواهد داد. روح الله انصاری كارگردان و مرتضی افضلی مدیر تولید برنامه شادی های نوروزی هستند.

برنامه «استودیو بهاران» به تهیه كنندگی مشترك مقداد مومن نژاد و مجید خواجه نژاد به پوشش كامل كاروان های راهیان نور در جنوب كشور می پردازد. این برنامه كه از ۲۰ اسفند تا ۱۲ فروردین روی آنتن شبكه یك خواهد رفت هر روز در سه نوبت ۱۵ دقیقه ای و به صورت زنده اخبار و برنامه های راهیان نور را اطلاع رسانی می كند. اجرای همایش ها، برنامه اعزام ها، یادمان ها، معرفی شهدا و نمایش مناطق عملیاتی خوزستان از بخش های اصلی برنامه «استودیو بهاران» است که توسط اقبال واحدی و محمدرحمان نظام اسلامی اجرا خواهد شد.

در تعطیلات نوروز ۹۵ سری سوم برنامه «نقش تازه» به تهیه كنندگی حمید نوبهار با موضوع فرزندآوری روی آنتن خواهد رفت. سری سوم «نقش تازه» از اول فروردین قبل از بخش خبری ساعت ۱۴ در ۱۳ قسمت ۱۵ دقیقه ای با هدف ترغیب و تشویق خانواده ها به فرزندآوری پخش خواهد شد. ساختاری تركیبی این برنامه شامل نریشین، نمایش، گفتگو با بچه های زیر شش سال و نتیجه گیری است و در آن از حضور روانشناسان، جامعه شناسان، پزشكان و كارشناسان مذهبی استفاده شده است. «نقش تازه» با مشاركت گروه معارف اسلامی شبكه یك و موسسه تحقیقات راهبردی ژرفا وابسته به معاونت فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تولید شده است.

برنامه «خاطره» به تهیه كنندگی و اجرای لعیا عباس میرزایی از ۲۷ اسفند هر شب بعد از بخش خبری ساعت ۱۹ در ۲۶ قسمت ۱۷ دقیقه ای روی آنتن می رود. در برنامه «خاطره» تصاویر نوستالژی از جمله مستندهای اواخر دهه۵۰ تا ۷۰، سریال های قدیمی مانند «طاق نصرت» و «ازدواج پرماجرا» و فیلم های سینمایی از جمله «بی بی چلچله» و «هارولد و اسپیدی» پخش خواهد شد. پخش تصاویر روز ۱۳ بدر سال ۱۳۵۸ همراه با مصاحبه های مردمی، هفت سین شهدا، مستند ضرب سكه ۲۰ ریالی برای سفره های هفت سین و مصاحبه های مردمی سال ۱۳۶۰ همزمان با جنگ تحمیلی از بخش های برنامه «خاطره» را تشكیل می دهد. پخش اولین سری برنامه كلاه قرمزی، قصه قصه و نماهنگ های دهه ۷۰ كه از شبكه یك پخش شده بود از دیگر بخش های برنامه زیبای «خاطره» است. جالب است كه خیلی از این تصاویر را مردم در دهه های گذشته به صورت سیاه و سفید تماشا كرده بودند كه در برنامه «خاطره» در ایام نوروز این تصاویر به صورت رنگی به نمایش در می آید. «خاطره» در روز مادر و ۱۲ فروردین هم تصاویر نوستالژی مرتبط با این ایام را پخش می كند.

ویژه برنامه نوروزی «آفتاب شرقی» به تهیه كنندگی سعید عباسی شامل ۱۰ برنامه است كه از روز دوم فروردین قبل از اذان ظهر پخش می شود. در چهار برنامه اول حجت الاسلام علوی درباره دعای تحویل سال صحبت خواهد كرد. سه برنامه بعدی هم با حضور ابوالفضل بهرام پور درخصوص آیت الكرسی سخن خواهد گفت. در سه برنامه منتهی به ولادتبا سعادت حضرت زهرا (س) با حضور خانم حاجی عبدالباقی درباره زندگی و خصوصیان این بانوی بزرگ اسلام گفتگو می كند. ندا ملكی و علی جباری مجریان نوروزی «آفتاب شرقی» هستند.

فیلم های سینمایی ایرانی و خارجی با عناوین «پاییز»، «گمیجی»، «مردان آفتاب»، «دریا سالار»، «حامی گرگ»، «آقای هلمز»، «برف و شمشیر»، «دریای سیاه»، «مرد مورچه ای»، «كلاهبردار»، «خبرنگار»، «سرقت بزرگ قطار»، «میان بر بزرگ»، «افشاگر»، «سفر به كوهستان» ویژه نوروز ۹۵ هر روز ساعت ۱۶ از شبكه یك سیما پخش می شود.

«سخنرانی های مذهبی» با موضوعات متنوعی همچون سبك زندگی، بهار زندگی و ... از دیگر برنامه های شبكه یك سیماست تا تعطیلات نوروز را هر چه پربارتر كند.

برنامه تركیبی «شادیهای نوروزی» از تولیدات گروه تاریخ و فرهنگ و هنر شبكه یك سیماست كه با موضوع نوروز خوانی به تهیه كنندگی محسن كرمی در۱۳قسمت ۲۰ دقیقه ای پخش می شود.

پوشش سفر كاروان های «راهیان نور» به مناطق جنوبی كشور از دیگر برنامه های تركیبی شبكه یك سیماست. در این برنامه كه با همت مركز بسیج سازمان روی آنتن خواهد رفت، حضور مردم كشورمان در خاك حماسه سازان هشت سال دفاع مقدس به تصویركشیده می شود. برنامه ای كه غیرت و ایثار مردان و زنان سال های جهاد و دفاع را روایت می كند.

شبکه دو

شبكه دو سیما به مناسبت آغاز سال نو و عید نوروز با ویژه برنامه های متعددی با اوقات فراغت مخاطبان همراه خواهد شد تا از این طریق اوقاتی دلپذیر برای آنان فراهم كند.

مجموعه نوروزی شبكه دو «زعفرانی» نام دارد كه ویژه ایام نوروز ۹۵ تهیه شده است و از ۲۹ اسفند ساعت ۲۱:۳۰ روی آنتن شبكه دو می رود. این مجموعه مضمونی خانوادگی و طنز دارد كه توسط سعید جلالی، حامد محمدی و آزاده محسنی نوشته شده و به كارگردانی حامد محمدی و تهیه كنندگی ایرج محمدی برای نمایش در ایام نوروز آماده شده است.

در خلاصه داستان مجموعه «زعفرانی» آمده است: ۹۹ درصد، كمی بیشتر و كمتر فرقی نمی كند. اگر زعفرانی باشی همه چیز درست پیش می رود. خانواده ناصر و نسرین كه زندگی شان عطر و طعم زعفرانی دارد، از این قاعده مستثنی نیستند.اگر چه صد تا دوست دارند و البته یك دشمن...

مهدی هاشمی، مهران احمدی، حسین سلیمانی، حدیث میرامینی، لیدا عباسی، هادی كاظمی، ستاره اسكندری، نرگس محمدی، شیدا خلیق و حسام محمودی از جمله بازیگران مجموعه «زعفرانی» هستند. در ایام نوروز بیش از ۱۵ فیلم سینمایی از ساعت ۱۸ در قالب باكس عصرگاهی پخش خواهد شد.

دو مسابقه «دست پخت های خودمانی» و «ثانیه ها» از جمله تدارك های شبكه دو برای نوروز ۱۳۹۵ است. «دست پخت های خودمانی» مسابقه ای مفرح به تهیه كنندگی و كارگردانی فریدالدین نیكجو و با اجرای نسرین مقانلو و آرش ظلی پور است كه هر شب ساعت ۲۰ پخش می شود. این مسابقه چهره های عرصه های مختلف خوانندگی، بازیگری و فوتبال را طی یك مسابقه آشپزی در استودیو گرد هم آورده تا طی ایام نوروز برنامه هایی شاد و ویژه این ایام را به مخاطبان خود ارایه كند.

همچنین مسابقه «ثانیه ها» با رویكردی آگاهی محور و سرگرم كننده هر روز ساعت ۱۵ روی آنتن شبكه دو می رود. «محله گل و بلبل» با ساختاری نمایشی برای مخاطبان رده سنی كودك و نوجوان در شبكه دو سیما تهیه و تدارك دیده شده است. در این برنامه همه ماجراها در یك محله خیالی متشكل از خانه‌ها، خیابان‌ها، كوچه‌ها، مغازه‌ها و شهروندانی كه هر كدام دغدغه‌های متفاوتی دارند، پیگیری می‌شود. «محله گل و بلبل» هر روز عصر ساعت ۱۷ برای گروه سنی كودك و نوجوان پخش خواهد شد.

داریوش فرضیایی،‌‌ بهنوش بختیاری،‌ نادر سلیمانی، حدیث فولادوند،‌ امیر نوری،‌ امیرمحمد متقیان،‌ امیر سهیلی، نعیمه نظام دوست، ابراهیم شفیعی،‌ آرش میراحمدی، عرفان برزین و حمید كاشانی به ترتیب در نقش‌های عموپورنگ‌، خانم میوه فروش،‌ نانوای محل،‌ كتابفروش سیار،‌ گل فروش محل،‌ گلدون خان، بلبل خان، ‌مادر عموپورنگ،‌ پدر عموپورنگ، شاگرد نانوا،‌ بچه مردم و قلهك بازی می‌كنند. تهیه‌كننده برنامه مسلم آقاجان‌زاده، كارگردان: احمد درویش علیپور، مجری: داریوش فرضیایی، نویسنده: محمد درویش علیپور و مدیر تولید: محمدحسین خلیفه است.

همچنین «مسابقه محله» نیز در لیست برنامه های نوروزی شبكه دو قرار دارد. این برنامه‌ای تلویزیونی مخصوص گروه كودك و نوجوان است كه با اجرای مسعود روشن‌پژوه اجرا می‌شود. پخش این برنامه كه جنبه مسابقه‌ایی، ورزشی، سرگرمی دارد از سال ۱۳۷۰ آغاز شد و تاكنون ادامه یافته است در ایام عید نیز هر روز ساعت ۱۳:۴۵مهمان مخاطبان خود می شود.

«جیب جیب» عنوان تولید ویژه ای است كه پخش آن از عید نوروز برای مخاطبان خردسال این شبكه آغاز می شود. این برنامه با ساختار رئال انیمیشن دو كاراكتر فانتزی دارد كه به همراه یك كودك و عروسكش در هر برنامه موضوعی جدید را برای این رده سنی با نگاهی متفاوت بازگو می كند. هر قسمت این برنامه حدود ۸ دقیقه است و هر روز ساعت ۱۳:۳۰ به مخاطبان خردسال این شبكه ارائه می شود. تهیه كننده و سرپرست نویسندگان: آزیتا رضایی، كارگردان: مجتبی ظریفیان، آهنگساز: فرزاد ورزنده آذر، بازیگران: مجتبی ظریفیان، آزیتا رضایی و طراح بك ها و ابجكت ها: فرناز منصوری.

برنامه «دانش نما» كه هر روز ساعت ۱۴:۳۰ پخش می شود، تولید دیگر این شبكه است كه با ساختاری نمایشی و قالبی آموزشی شگفتی هایی از آزمایشات علمی را به نمایش می گذارد. این آزمایش ها در مكان های مختلفی مثل كارخانه، رستوران، موزه علمی و ... اتفاق می افتد. هدف این برنامه رسیدن به این نكته است كه علم جذاب، دوست داشتنی و فهمیدنی است و مهم تر از همه اینكه علم به ما توانایی می دهد.

تیم طراح و سازنده دستگاه آزمایشات تیم دانش بیان «فن آموز» هستند. مدیر تصویربرداری: فرشید فرجی، تدوینگران: امید خسروی، صابر خسروی و ابوالفضل حاجیان، مدیریت علمی: مجید محسنی، مدیر تولید: محمدرضا بغیری، تهیه كننده، كارگردان و نویسنده: سیدمحسن حسینی.

برنامه «شهر به شهر» به بررسی آداب و رسوم مناطق مختلف ایران با حضور نوجوانان هر منطقه خواهد پرداخت. در این برنامه كه ساعت ۱۴:۱۵ از شبكه دو سیما پخش می شود، یك نوجوان به عنوان نماینده یك شهرستان انتخاب می شود و آداب و رسوم شهر محل سكونتش را به منظور آشنایی بیشتر كودكان و نوجوانان با منطقه مورد بحث برخواهد شمرد. تهیه كننده این برنامه جواد خانی است.

پویانمایی «تاریخ از این ور» به تهیه كنندگی مركز مطالعات و تولیدات فیلم انیمیشن حوزه هنری در مركز پویانمایی صبا برای گروه سنی نوجوان تولید شده است كه در ایام نوروز ساعت ۱۴ روی آنتن شبكه دو خواهد رفت. در خلاصه این انیمیشن آمده: آقا بهادر نگهبان موزه است. او روزی برحسب اتفاق در میان محوطه موزه به خری به نام خرمن برمی‌خورد كه می‌تواند صحبت كند. خرمن در پالانش یك طومار سخنگو دارد كه اخبار تاریخ را به آنها می‌دهد. بهادر، سوار بر خرمن، راهیِ زمان می‌شود و در تاریخ، ماجرای مربوط به یكی از اشیای درون موزه را دنبال می‌كند... .

همچنین «كوی محبت» در این ایام دو برنامه مناسبتی ویژه ولادت حضرت زهرا (س) را به همراه ارائه گزارشی از افتتاح فاز اول صحن حضرت فاطمه زهرا (س) در نجف اشرف تهیه كرده است. سری جدید برنامه های «نما دو» و «راهیان نور» نیز از جمله برنامه های در نظر گرفته شده ویژه ایام نوروز است كه مهمان خانه های مخاطبان خود خواهد شد.

شبكه سه

احسان علیخانی امسال نیز در لحظه تحویل سال با دعوت از مهمانان به مدت ۵ ساعت مهمان خانه های مردم كشورمان است. در كنار ویژه برنامه سال تحویل شبكه سه، هر روز برنامه ای تفریحی را روی آنتن خواهد برد كه در آن پخش قطعات شاد و مفرح در نظر گرفته شده است.

سعید آقاخانی امسال مجموعه تلویزیونی «بیمار استاندارد» را برای شبكه سه سیما كارگردانی كرده است. این مجموعه درباره فردی تحصیل كرده رشته بازیگری به نام بهنام است كه با این شیوه درمانی درگیر می شود و وارد ماجراهایی می شود كه تا به حال تجربه شان نكرده... .

«بیمار استاندارد» به نویسندگی بهرام توكلی توسط مسعود ردایی در ۱۴ قسمت ۴۵ دقیقه ای برای پخش در نوروز ۹۵ در مركز گسترش فیلم نامه نویسی رسانه ملی تهیه و تولید شده است.

شبكه سه همچنین برای ایام نوروز برنامه ای تركیبی با عنوان «دست انداز» را روی آنتن می برد. در این برنامه دو مجری بازیگر در گفتگویی طنز و با استفاده از ضرب المثل ها و اصطلاحات شیرین فارسی بر اصالت فرهنگ و ادب فارسی تاكید می كنند.

سیده معصومه پورحسینی تهیه كننده برنامه ای با عنوان «مهمان ما باشید» است كه با حضور تمام نمایندگان استان های كشور مخاطبان خود را با فرهنگ مناطق بكر گردشگری در سراسر ایران آشنا می كند. برنامه «دوربین مخفی» نیز در ایام نوروز روی آنتن می رود. در این برنامه دو تن از بازیگران كشورمان با ایجاد شرایطی خاص عكس العمل شهروندان را به تصویر می كشند.

مسابقه «آقای گزارشگر» از پرطرفدارترین مسابقه های چند سال اخیر است كه با هدف استعدادیابی و تربیت گزارشگران ورزشی به خصوص در رشته های والیبال و كشتی تهیه و پخش می شود و توانسته مخاطبان بسیاری را مجذوب نماید.

همچنین با هدف آشنایی بینندگان شبكه سه با مناطق جذاب گردشگری برنامه «اقلیم» به تهیه كنندگی موسی جابری تولید و پخش می شود. در این مستند تلاش شده تا با نمایش جذابیت های گردشگری كشورمان در مخاطبان شبكه كه عموما جوان هستند، حس غرور و افتخار به سرزمین زیبای مان به وجود آید. همچنین «اقلیم» به فرهنگ‌سازی بهبود اوضاع زیست محیطی گوشه چشمی دارد.

برنامه «سه شو» در رویكرد نوروزی خود مسایل و موضوعات عیدانه را مورد تاكید قرار می دهد و مجریان آن در آیتم های كوتاه از موضوعات مبتلا به در این ایام با مردم سخن می گویند.

بیان خاطرات خلبانان نیروی انتظامی در خصوص عملیات ها و نحوه كمك رسانی به آسیب دیدگان در برنامه «مستند هواناجا» به تصویر در می آید. «هواناجا» به تهیه كنندگی كاظمی كلجاهی در هر قسمت از عملكرد نیروی هوایی و ماموریت های آنان حین خدمت رسانی و اورژانس گزارشی به بینندگان ارائه می كند.

برنامه «مشتاق دیدار» اعضای خانواده چهره های فرهنگی را به تلویزیون آورده تا ویژگی های شخصیتی آنها را از زبان اعضای خانواده شان بشنویم. این برنامه با هدف ترویج سبك زندگی و آداب و رسوم ایرانی اسلامی در عید نوروز روی آنتن می رود.

شبكه چـهار

شبكه چهار سیما با ویژه برنامه های متفاوتی به استقبال عید نوروز می رود. «دلشدگان» عنوان برنامه تركیبی ویژه تحویل سال ۱۳۹۵ گروه دانش شبكه چهار سیماست كه به تهیه كنندگی و كارگردانی سیاوش صفاریان پور تقدیم بینندگان می شود.

مستندهای كوتاه از زندگی عكاسی كه در جستجوی بهار است و مجموعه واگویه هایی كه ما را به لحظه لحظه تحویل سال نزدیك می كند، به همراه موسیقی و تصویر و حضور مهمانان و كارشناسان عرصه های مختلف فرهنگی، علمی، هنری و.... روی آنتن خواهد رفت.

«صد برگ» عنوان برنامه ای تركیبی است كه به تهیه كنندگی و كارگردانی محمد صوفی منصور ضابطیان پخش می شود. اجرای این برنامه را رشید كاكاوند، منصور ضابطیان، امیرعلی نبویان و شاهین شرافتی با رویكرد فرهنگی بر عهده دارند كه در هرشب به یك موضوع خواهند پرداخت.

برنامه گفتگو محور ۱۴ قسمتی «سیم و زر» به تهیه كنندگی سید محسن مناجاتی، كاری از گروه فرهنگ و اندیشه چهار سیماست. موضوعاتی درخصوص لذت و شادی در معنای زندگی انسان معاصر و هنر دینی و ... با رویكرد پرسش و پاسخ با اجرای علی درستگار روی آنتن می رود.

ویژه برنامه گفتگومحور «معرفت» از تولیدات گروه فرهنگ و اندیشه شبكه چهار سیما به تهیه كنندگی سید محسن مناجاتی و كارگردانی اسدالله ایمن در ۱۳ قسمت۴۵ دقیقه ای پخش می شود. در این برنامه با اجرای اسماعیل منصوری لاریجانی از ۱تا ۱۵ فروردین، موضوعات فلسفی و عرفانی بررسی می شود.

كتاب و كتابخوانی از موضوعاتی است كه در فهرست برنامه های شبكه چهارسیما از جایگاه ویژه ای برخوردار است، برنامه تركیبی «فانوس» كاری از گروه فرهنگ و اندیشه شبكه چهار سیما با اجرای عصمت همتی روی آنتن می رود.

این برنامه به تهیه كنندگی محمد رحیمی و كارگردانی محمد اسماعیل هدایت در ایام نوروز روزهای زوج به معرفی كتاب ویژه نوروز می پردازد.

برنامه تركیبی «تالار تجربه» از تولیدات گروه دانش به تهیه كنندگی و كارگردانی صفاریان پور و اجرای اسماعیل میرفخرایی روی آنتن خواهد رفت. در هر برنامه با یكی از مشاهیر علم، فن، ادب و هنر گفتگو می شود و ابعاد مختلف شخصیتی او بررسی می شود.

پرداختن به موسیقی نواحی و بومی فاخر از جمله تدارك شبكه چهار سیما برای ایام نوروز است كه در قالب برنامه تركیبی «نغمه ها» در ۱۵ قسمت۶۰ دقیقه ای به تهیه كنندگی و كارگردانی حبیب الله ذوالفقاری پخش خواهد شد.

برنامه تركیبی «هنرنامه» كاری از گروه ادب و هنر به تهیه كنندگی و كارگردانی محمد علی بازی روی آنتن می رود. تاثیر نوروز و طبیعت بهار در هنرهای تجسمی كشور با اجرای مهسا ملك مرزبان در این برنامه ۱۵ قسمتی به مدت ۴۵ دقیقه بررسی خواهد شد.

«چهارنما» عنوان برنامه تركیبی گروه ادب و هنر شبكه چهار سیما به تهیه كنندگی و كارگردانی حمیدرضا مسعودی است. فیلم های كوتاه مستند و داستانی برگزیده از كارگردان های برجسته و قدیمی مانند خسرو سینایی، منوچهر طیاب، فرشاد فدائیان، احمد ضابطی جهرمی و... از این برنامه به مدت۶۰ دقیقه پخش می شود.

برنامه تركیبی «جویبار» به تهیه كنندگی و كارگردانی كوروش انصاری در ۱۵ قسمت ۶۰ دقیقه ای برای پخش در نظر گرفته شده است. در هر برنامه با یك شاعر با اجرای سعید بیابانكی كاری از گروه ادب و هنر گفتگو می شود. پخش مستندهای جذاب و دیدنی در ایام نوروز از برنامه ریزی های شبكه چهار سیما در قالب سری جدید برنامه «چهارسوی علم» است.

«طراحی های عظیم»، «دانستنی های علمی»، «نبرد در قلمرو حشرات» و «چشم انداز زمین از فضا» عناوین مستندهایی است كه موضوعات مختلف علمی در حوزه های شیمی، پزشكی، مهندسی، نمایش مستندی از منظر فضانوردان از درون ایستگاههای فضایی به كره زمین و معرفی ویژگی ها و مختصات كره زمین در كهكشان راه شیری و همچنین مستندهایی از زندگی حشرات پخش می شود.

سری جدید برنامه تركیبی «و هنری دیگر» به تهیه كنندگی علیرضا جنیدی با موضوع آموزش نقاشی رنگ روغن در۱۳قسمت ۳۰ رقیقه ای پخش می شود. آموزش تكنیك های رنگ روغن نقاشی در طبیعت با سوژه های متفاوت با اجرای سعید پناه زاده (مدرس نقاشی) در ایام نوروز ۹۵ برای علاقه مندان به این رشته هنری در نظر گرفته شده است.

سخنرانی های علمی كوتاه در قالب برنامه «سخنرانی تد» در۱۳قسمت ۱۵ دقیقه ای در ایام نوروز پخش می شود. در «سینما۹۵» شبكه چهار سیما فیلم های سینمایی برجسته و روز سینمای ایران و جهان برای پخش در ایام نوروز در نظر گرفته شده است.

مستند «نوروزی» با موضوع معرفی طبیعت و گردشگری استان مازندران در ۱۳ قسمت۳۰ دقیقه ای روی آنتن می رود. معرفی میوه های نوبرانه منطقه شمال كشور، استفاده مردم از این میوه ها و كاربرد آنها به تصویركشیدن مناطق سرسبز مازندران و... از جمله بخش های این برنامه كاری از تامین برنامه شبكه چهار سیماست.

ویژه برنامه زنده «راهیان نور» هر روز به مدت ۱۵ دقیقه با برقراری ارتباط با تیم اعزامی روی آنتن خواهد رفت.

شـبـكـه پـنـج

پنج ساعت برنامه «ویژه سال تحویل» اولین عیدی برنامه سازان این شبكه به مخاطبان خود است كه در آن تلاش می شود همراه با هنرمندان، ورزشكاران، خانواده شهدا و ایثارگران لحظات سال تحویل برای بینندگان شبكه خاطره انگیز و فراموش نشدنی شود.

شبكه پنج با محوریت اقتصاد و گذر در پسابرجام در جنگ شبانه «سالی نو» از كارآفرینان و نخبگان اقتصادی دعوت كرده است تا اندیشه های پویای خود را در اختیار عموم قرار دهند. در مسابقه «آتش نشان» علاقمندان به حرفه آتش نشانی می توانند مهارت های خود را در مورد این شغل پرخطر به رقابت گذارند.

«ساعت ۲۵»، «هم خانواده»، «من او» و «اقتصاد ۹۴» از جمله برنامه های جذابی است كه بینندگان شبكه پنج در ایام نوروز می توانند در این شبكه پربیننده دنبال كنند. «حرفه‌ای‌ها» به تهیه‌كنندگی علی هشامی عنوان مسابقه ای از گروه اقتصاد و جامعه شبكه پنج سیماست كه با رویكرد كارورزی و معرفی قهرمانان مهارتی كشور در ایام نوروز پخش می‌شود.

این مسابقه در ۱۳ قسمت ۵۰ دقیقه ای تولید می شود كه در هر قسمت ۱۲ شركت كننده در قالب دو گروه ۶ نفره حضور دارند. مبنای این مسابقه بر پایه مسابقات ملی مهارت است. در واقع برگزیدگان كه در مسابقات ملی مهارت مدال طلا دریافت كرده اند، در این مسابقه به عنوان شركت كننده حضور دارند.

در هر برنامه از شركت كنندگان سه نوع سوال در حوزه كارآفرینی و مهارتی در هر رشته تخصصی، اطلاعات عمومی و سبک زندگی پرسیده می‌شود. یعنی هر برنامه یك برنده دارد. در پایان دو گروه بر اساس امتیازاتی كه دریافت می‌كنند، باقی می‌مانند. در پایان یك گروه فینالیست‌ می‌شود.

یك مسابقه پیامكی هم وجود دارد كه مخاطبان را با مهارت های فنی و حرفه‌ای آشنا می كند و بینندگان و مخاطبان در این مسابقه به شركت‌كنندگان امتیاز می‌دهند و در تعیین گروه‌های برنده تاثیر می گذارند. شبكه پنج متناسب با ماموریت اقتصادی خود، این برنامه را با همكاری و مشاركت سازمان فنی و حرفه ای طراحی و تولید كرده است. این مسابقه درصد گسترش فرهنگ كارورزی، مهارت آموزی و خود اشتغالی دركشور است.

شبكه آموزش

برنامه های «مشاعره دانش آموزی»، «من می توانم»، «تماشای كتاب» و «اقامتگاه همیشه خونه» و همچنین گلچین برنامه «حریم مهرورزی» از برنامه هایی است كه در ایام نوروز از شبكه آموزش سیما روی آنتن می رود. «مشاعره دانش آموزی» به تهیه كنندگی امیرحسین آذر با رویكرد نوروزی در گروه آموزش های رسمی تولید شده و هر شب از این شبكه پخش می شود.

برنامه «قندپهلو» به تهیه كنندگی امیر قمیشی با حضور طنزپردازان ایرانی و فارسی زبان تاجیك تولید شده و در نوروز ۹۵ به آنتن شبكه آموزش سیما می رسد. برنامه «تماشای كتاب» درگروه آموزش های عمومی شبكه آموزش سیما تولید شده كه به مبحث كتابخوانی می پردازد. در این برنامه با نمایش خلاصه یك فیلم سینمایی كه به موضوع كتاب و كتابخوانی پرداخته با حضور كارشناس رسانه و كارشناس حوزه كتاب، این فیلم تحلیل و بررسی می شود. برنامه گفتگو محور «سلام» به تهیه كنندگی سید رامین موسوی ملكی از ویژه برنامه های نوروز است كه با دعوت از ورزشكاران، كارآفرینان و افراد موفق جامعه به مسائلی كه منجر به موفقیت علمی و كاری برای فرد شده را بازگو می كند. همچنین برنامه «اقامتگاه همیشه خونه» به تهیه كنندگی امیر عباس حدسنی با رویكرد مسائل خانواده و سبك زندگی ایرانی- اسلامی در ایام نورورز هر شب به جز جمعه ها از شبكه آموزش سیما پخش می شود.

برنامه «صبحی دیگر» نیز در ایام نوروز در قالب پنج ویژه برنامه تولیدی پخش خواهد شد. از دیگر برنامه های نوروزی شبكه آموزش برنامه «من می توانم» به تهیه كنندگی حمیدرضاعلیزاده، تولید گروه مهارت های تخصصی و عمومی است. این برنامه با رویكرد مهارت و دانش و شناخت حرف موجود به منظور آشنایی جوانان با مشاغل مختلف در جهت كسب امنیت مالی از طریق كار كردن تولید شده است.

همچنین برنامه «معیار» به تهیه كنندگی علیرضا میراحسنی با موضوعات استاندارد حلال و وسایل بازی كودكان روی آنتن می رود. مجموعه «خانه های رویایی» با گذر از نواحی مختلف كشور انگلستان برخی از هیجان انگیزترین و مبتكرانه ترین سازه هایی را كه در حال حاضر در حال ساخت هستند را انتخاب كرده و برای اولین بار دردسرها، سختی ها و سخت كوشی هایی كه در طراحی و ساخت با آنها دست و پنجه نرم می كنند را به نمایش می گذارد؛ این برنامه در نوروز ۹۵ از شبكه آموزش سیما مهمان خانه های ایرانی است. مستند «دور دنیا با ۸۰ گنجینه های خارق العاده» سفری پنج ماهه به دور تا دور زمین و كشف ۸۰ مورد از با ارزش ترین گنجینه های ساخت بشر خواهد داشت كه به بیش از هزاران سال پیش برمی گردد.

همچنین نمایش عروسكی «نوروز عروسك های ایرانی» با توجه به فرهنگ كهن فارسی و نمایش های عروسكی در ایران در ایام نوروز، با زنده كردن این فرهنگ و آداب و رسوم زیبای ملی و مذهبی نمایش های عروسكی بومی ایران را به نمایش می گذارد و در این ایام در شبكه آموزش به آیین های نوروز به روایت عروسك های ایرانی می پردازد. در ادامه برنامه های نوروزی شبكه آموزش، برنامه «ما مردها» كه مشكلات مربوط به آقایان و مسائل عمومی مردها در رابطه با زندگی را در قالب طنز بیان می كند، از این شبكه پخش می شود. گفتنی است، برنامه «دكتر سلام»، «گل آموز»، «دوربین هفت»، «سفید»، «زنگ هفت»، «كارنامه ۲۰» ومسابقه «مسیر پرواز» نیز در فروردین ماه رنگ و بوی نوروزی می گیرند.

شبكه مـستـند

همزمان با ساعات پایانی سال ۱۳۹۴ شبكه مستند در نظر دارد سه ساعت از جدول پخش خود را به صورت ویژه تقدیم مخاطبان و همراهان همیشگی شبكه كند. این ویژه برنامه از ساعت ۷ تا ۱۰ صبح یكشنبه اول فروردین به نمایش درخواهد آمد،چند تن از مجریان منتخب شبكه اجرای را بر عهده دارند.

مصاحبه با زوج های مستندساز، چهره های برتر فیلم های مستند سال ۹۴، همسران شهدای مستندساز و شهدای هسته ای، میان برنامه های ویژه آرشیوی از نوروز در جبهه ها، سفری معنوی به حرم امام رضا (ع) و اكران مستندهای كوتاه و جذاب، بخش های مهم این ویژه برنامه است. بخشی از برنامه های این شبکه را در ذیل می خوانید:

«با ما ببینید» با عنوان های «گلستانه»، «اینجا ایران است»، «نمایی از ایران»، «پلك ۲»، «شادباش» و «هنر دست» در ایام نوروز پخش می شود. «گلستانه» (۱۰۰ قسمت حدود ۵ دقیقه‌ای): نمایش تصاویر خاطره انگیز نوروزی و شاد شش دهه اخیر كشور، «اینجا ایران است» ( ۵۰ قسمت حدود ۸ دقیقه ای) گزارش های كوتاه با هدف معرفی مكان های دیدنی، جاذبه های گردشگری، هتل ها، مكان های اقامتی، صنایع دستی، موسیقی های بومی، بازی ها و غذاهای محلی ایران.

«نمایی از ایران» (۴۵ قسمت ۷ دقیقه‌ای): روایت بصری جذاب از مكان های مختلف و دیدنی ایران در قالب فیلم های مستند، «پلك ۲» (۸ قسمت ۴ دقیقه‌ای): مستندهای كوتاه از حال و هوای شهرها و نشاط و حضور مردم در آستانه نوروز، «شادباش» (۱۳ قسمت ۲ دقیقه‌ای): تبریك عید نوروز توسط مستندسازان و مدیران فرهنگی كشور، «هنر دست» (۱۰ قسمت ۵ دقیقه‌ای): مجموعه ای جذاب از معرفی مشاغل و هنرهایی كه توسط استادكاران ماهر رشته های مختلف كه صرفاً با دست تولید می شوند.

مستندهای ویژه نوروزی: سبزه «كمند امیر سلیمانی» . یك قسمت ۳۰ دقیقه ای - پخش: شنبه ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۳۰. در این مستند با خانم كمند امیر سلیمانی همراه می شویم و در واپسین روزهای سال به دیدار استاد ایشان محمد علی كشاورز رفته و بنا به رسم و رسوم گذشته در كمك به بزرگترها و تكریم آنان در چیدن سفره هفت سین برای استاد ، همراهیشان می كنیم.

«رو به زندگی» ۵ قسمت ۲۰ دقیقه ای - پخش: از شنبه ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تا چهارشنبه ۰۴/۰۱/۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۰ از تولیدات جدید شبكه كه به وضعیت معماری روستاهای بی نظیر ایران می پردازد. امروزه تلاش برای نجات میراث فرهنگی و روستایی كشور به یك وظیفه ملی تبدیل شده است. این گونه فیلم های مستند از روستا ها و میراث فرهنگی سعی دارد یادگاری از آنها برای نسل آینده بر جای گذارد.

«عمو اوغلی» یك قسمت ۶۰ دقیقه ای - پخش: شنبه ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۰۰ از تولیدات جدید شبكه مستند كه به معرفی برادران عمو اوغلی از تولید كنندگان مطرح و شناخته شده فرش دستباف ایرانی می پردازد؛ و به علاوه نگاهی نیز به تولید و صنعت فرش دستباف ایرانی دارد.

«هنر دستان» ۱۳ قسمت ۱۰ دقیقه ای - پخش: از شنبه ۲۹/۱۲/۹۴ تا پنجشنبه ۱۲/۰۱/۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۱۵ این مجموعه تعدادی از صنایع دستی سنتی و بومی ایران را كه بر اثر تهاجم فرهنگی و تأثیرات منفی مصرف گرایی رو به فراموشی و نابودی است معرفی می كند. در ساخت این مجموعه سعی شده تا این هنرهای بومی احیاء و دوباره با معرفی مورد استفاده قرار بگیرد.

«ماریا» یك قسمت ۳۰ دقیقه ای - پخش: یكشنبه ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۰ این تولید جدید شبكه مستند سرگذشت پیرمرد تاجیكی است كه قریب به ۲۳ سال از یك توله خرس نگهداری كرده است. وی نام این خرس را ماریا گذاشته است. پیرمرد با نمایش گذاشتن این خرس خرج و مخارجش را در می آورد و در انتها مریض شده و ماریا را به باغ وحش شهر دوشنبه می سپارد و ... . «عیدانه» یك قسمت ۳۰ دقیقه ای - پخش: یكشنبه ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۰ این مستند نگاهی به سرگذشت واقعی یك نوجوان كرد سنندجی دارد. "بختیار" كه پدرش را از دست داده و نزد مادر بزرگش در خانه ای قدیمی زندگی می كند؛ وی علاوه بر تحصیل و درس خواندن در یك كارگاه پنجرگیری كار می كند.

«میراث ایران» دو قسمت ۳۰ دقیقه ای - پخش: یكشنبه ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ و یكشنبه ۰۸/۰۱/۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۰۰ از تولیدات جدید شبكه؛ كه به چگونگی شناسایی و رمز گشایی آثار به جای مانده و اكتشاف شده از گذشتگان می پردازد. این مستند از باستان شناسی های صورت گرفته در ایران و اسرار و نا گفته های تاریخی نكات جدیدی را بیان می كند. به علاوه منجر به كشف آثار باستانی در مناطق مختلف ایران می شود.

«نوروزنامه» یك قسمت ۳۰ دقیقه ای - پخش: شنبه ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۰۰ در منطقه ‌ی نطنز در روستاهای مزده و طامه و شهر طرق رود به شیوه و رسم و رسوم خاصی به پیشواز نوروز می روند. در روستای طامه برای پرباری درختان آئین جل جلانی برگزار می شود و در روستای مزده با رسیدن باد بهاری، آش نوروزی می پزند و در شهر طرق رود نمایش میرنوروزی انجام می شود.

«سكوت طولانی» یك قسمت ۳۰ دقیقه ای - پخش: پنجشنبه ۱۲/۰۱/۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۰ به كارگردانی زنده یاد ابراهیم اصغرزاده در شبكه مستند به نمایش در می‌آید. این مستند پرتره ای از یك مهاجر ایرانی ساكن فرانسه است كه به تماشای مسابقه ایران و آمریكا می رود. مسابقات جام جهانی فرانسه سبب می شود تا بابك كه سال ها دور از وطن خود زندگی می كرده به ریشه خود پی ببرد.

شـبـكـه افـق

شبكه افق ویژه برنامه های «فرمانده ۳»، «بهاریه»، «مردان سایه»، «بگو بخند»، «كدبانو»، «از رودخانه تا دریا»، «جایی كه نمی شناختیم»، «تهران تقاطع سئول»، «هوای تازه»، «سفری دیگر»، «خانه ما» و «دیدار» را برای ایام نوروز تدارك دیده است.

مستند مسابقه «فرمانده ۳» به كارگردانی حسام اسلامی و تهیه كنندگی حسین افشار در ۱۲ قسمت ۵۰ دقیقه ای هر روز از شبكه افق پخش می شود. شركت كنندگان در این مسابقه در قالب ریلیتی شو در خصوص عملیات تكاوری، تفنگداری دریایی و نظامی شامل تیر اندازی، چتر بازی، نجات و ... زیر نظر فرماندهان سپاه به رقابت می پردازند.

برنامه تركیبی «بهاریه» به كارگردانی و تهیه كنندگی امیرحسین نوروزی با موضوع گفتگو با مادران شهدا در۱۳ برنامه ۵ دقیقه ای هر روز از شبكه افق روی آنتن می رود.

سریال تلویزیونی «مردان سایه» محصول سال ۲۰۱۱ میلادی به فساد سیاسی و اخلاقی در كشور فرانسه می پردازد. این سریال ۱۲ قسمتی به مدت ۵۲ دقیقه روزهای زوج پخش می شود.

برنامه تركیبی «بگو بخند» به كارگردانی محمدرضا شفاه و تهیه كنندگی حوزه هنری با موضوعات طنز در قالب استندآپ در۱۰ قسمت ۵ دقیقه ای هرروز پخش می شود.

برنامه تركیبی «كدبانو» در۱۰قسمت ۲۰ دقیقه ای به كارگردانی و تهیه كنندگی هاشم تفكری، هرروز از شبكه افق پخش می شود. پخت و معرفی شیرینی یك منطقه توسط خانواده شهدا و ذكر خاطره ای از شهیدان موضوع این برنامه در ساختار مستند است.

مستند «از رودخانه تا دریا» به كارگردانی و تهیه كنندگی سامان لطفیان در ۶ قسمت۳۰ دقیقه ای با موضوع آشنایی با زندگی مردم در مسیر رودخانه های ایران در ایام نوروز روی آنتن می رود.

مستند «جایی كه نمی شناختیم» به كارگردانی و تهیه كنندگی یاسر عرب در ۱۰قسمت ۵ دقیقه ای هر روز پخش می شود. اماكن مسافرتی ناشناخته با هدف شناساندن زیبایی های كمتر دیده شده ایران و معرفی ابنیه ناشناخته تاریخی و رصد اجمالی بیم ها و امیدهای محیط زیستی و منابع طبیعی مناطق بكر بویژه استان های جنوبی كشور در این برنامه معرفی می شوند.

مستند «راهیان نور» به تهیه كنندگی محمد حبیبی در ۴برنامه ۲۶ دقیقه ای در گفتگو با فعالان راهیان نور، تاریخچه این حركت فرهنگی را به تصویر كشیده می كشند.

مستند «تهران تقاطع سئول» به كارگردانی سیاوش سرمدی و تهیه كنندگی مجید عزیزی در ۱۰قسمت ۲۶ دقیقه ای هر روز به تاریخچه صنعت خودرو در ایران می پردازد.

برنامه تركیبی «هوای تازه» به كارگردانی و تهیه كنندگی علی وفایی زاده در نوروز ۹۵ روزهای پنجشنبه به مدت ۵۲ دقیقه پخش خواهد شد. در هر برنامه یكی از افرادی كه در كشور فعالیت خاص در حفظ محیط زیست دارند در قالب گزارش معرفی و موضوع برنامه به بحث گذاشته می شود .

(سری جدید) مستند «سفری دیگر» به تهیه كنندگی رضا فرهمند در ایام نوروز در ۴قسمت ۲۶ دقیقه ای پخش می شود. این برنامه روایت گر زندگی توریست های جوانی است كه در ایران دست به تجربه های منحصر به فرد می زنند.

برنامه اذان گاهی «قرار» با موضوع ترویج سبك زندگی دینی كه مهدی دزفولی تهیه كنندگی آن را برعهده دارد هر روز در مدت زمان ۵۶ دقیقه روی آنتن می رود. مستند مسابقه‌ «خانه ما» با رویكرد مصرف بهینه در خانواده، به كارگردانی حسام اسلامی و تهیه كنندگی مهدی مطهر به مدت ۴۸ دقیقه پخش خواهد شد. مستند هفت قسمتی «دیدار» به تهیه كنندگی احمد جان میرزائی با موضوع شعرای فارسی زبان هند و پاكستان در ایام نوروز پخش می شود.

شبـکه شما

شبكه مردم ایران در بهار ۹۵ با تهیه ویژه برنامه های متنوع و جذاب به استقبال عید نوروز می رود.

برنامه زنده شبانگاهی «شب چراغ» با موضوع موسیقی محلی، فرهنگ و آداب و رسوم هر شب ساعت ۲۳ روی آنتن می رود. در این ویژه برنامه كه از سه شنبه بیست و پنجم اسفند پخش آن آغاز می شود با مراكز استانهای خلیج فارس، كهگیلویه بویر احمد، مهاباد، آبادان، گیلان، آذربایجان شرقی، لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس، خراسان شمالی، بوشهر، گلستان، زنجان، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، ایلام، آذربایجان غربی، مازندران، كرمان، اصفهان، اردبیل، كرمانشاه، قزوین و... ارتباط زنده برقرار می شود.

جشنواره فیلم های تلویزیونی نوروزی شبكه شما نیز از سه شنبه بیست و پنجم اسفند ۹۴ تا سیزدهم فروردین ۹۵ ساعت ۱۴ روی آنتن می رود. فیلم های تلویزیونی «خان ننه، خانه خوشبخت، بارون با بارون فرق داره، پولكی، نارگیله، خونه پا، حرفه ای، از راه رسیده، فرزندان، آفتاب پس از باران، كلاه تو كلاه، گمشده، سین هشتم، سین نهم، سین دهم، مار پله، كیمیا و بابا بهار» در قالب جشنواره رنگارنگی از تولیدات صداوسیمای مراكز استانها در ایام نوروز پخش خواهد شد. مجموعه نمایشی «هفت پیچ» تولید مركز فارس، برنامه تركیبی «شرح پریشانی»كاری از مركز یزد و مستندهای دیدنی از دیگر تدارك شبكه برای این ایام است.

شبكه قرآن

شبكه قرآن سیما برای ایام نوروز ویژه برنامه های «دیدار»، «چشم روشنی»، «یاد خدا»، «فردوس»، «مسیر زندگی»، «یك صفحه نور»، «نقد فیلم» و «ستاره ها» را تدارك دیده است. ویژه برنامه تحویل سال ۹۵ شبكه قرآن سیما با نام «هوای عید» به تهیه كنندگی اكبر صمصامی و میثم ریاحی روی آنتن می رود.

ویژه برنامه تحویل سال با حضور شخصیت های دینی، قرآنی و فرهنگی و بررسی ابعاد قرآنی نامه مقام معظم رهبری به جوانان غرب و تجلیل از شهدای مدافع حرم و بیان رفتارهای اجتماعی دینی در مراسم تحویل سال نو و ارتباط زنده با حرم نورانی ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در دو بخش از ساعت ۲۱ تا ۲۴ شب بیست ونهم اسفند و ساعت ۶ با مداد تا ۱۰ صبح اول فروردین پخش می شود.

برنامه گفتگو محور «دیدار» از تولیدات گروه علوم قرآنی به كارگردانی شهریار ضیا آذری در۱۳ قسمت ۴۵ دقیقه ای از ساعت ۲۰:۰۰ پخش می شود. در این برنامه با علما و چهره‌های قرآنی و معارفی كشور كه تهیه كنندگی آن بر عهده حسین عطار است، گفتگو می شود. ویژه برنامه تركیبی «چشم روشنی» كاری از گروه تلاوت شبكه قرآن ساعت ۱۷:۰۰ روی آنتن می رود. این برنامه به تهیه كنندگی رحمان حاصلی وكارگردانی وحید مرتضوی با هدف حفظ سوره حشر و آموزش تكنیك های حفظ قرآن، تجوید و مفاهیم ویژه ایام نوروز پخش خواهد شد.

تلاوت‌‌های برگزیده به درخواست بینندگان شامل گفتگوی تلفنی و پخش تلاوت به درخواست مخاطبان به تهیه كنندگی احمد لیایی در قالب برنامه «تلاوت درخواستی» ویژه نوروز هر شب ساعت ۲۲ به طور زنده با اجرای محمد هادی صلح جو و هادی ربیعی روی آنتن می رود. این برنامه تركیبی كاری از گروه تلاوت شبكه قرآن است.

برنامه ۱۳ قسمتی «آرامش بهاری» به تهیه كنندگی اكبر صمصامی و محسن رنگینی در مدت زمان ۵۷ دقیقه ساعت۹:۳۰با معرفی امامزادگان و بقاع متبركه كشور و تشریح فعالیت های قرآنی و فرهنگی در قالب گفتگو با مسئولان سازمان اوقاف كشور پخش خواهد شد.

مسابقه تلفنی «فردوس» كاری از گروه محافل به تهیه كنندگی امیر كفاش در ۲۶برنامه ۳۰ دقیقه ای به طور زنده با طرح سوالات قرآنی و معارفی در دو بخش ساعت۱۱:۳۰و ۱۶ روی آنتن می رود.

«مسیر زندگی» عنوان برنامه گروه علوم قرآنی شبكه قرآن سیما به تهیه كنندگی مهری سرخیل است كه در ایام نوروز ساعت ۲۱:۵۵ به مدت ۵ دقیقه پخش خواهد شد. در این برنامه داستان‌های كوتاه قرآنی با موضوعاتی همچون سالمندان، همسایه، احسان، فرزند، نیكی، مزاحم، مطب، دخترك، مداد، تصادف، گل‌فروش، بنزین، سیگار، مدرسه، نابینا، آژانس، تلویزیون، جاده، واكس زدن، مسجد و... با تكنیك شنی برای مخاطبان تصویرسازی می شود.

برنامه تركیبی «آنسوی سراب» در۱۳برنامه ۴۵ دقیقه ای به تهیه كنندگی حسین نطنزی ساعت ۲۳:۰۰ روی آنتن می رود. در این برنامه آثار سینمایی آخرالزمانی مانند «نوستروداموس»، «اینك آخرالزمان»، «كتاب ایلای»، »نابودگر۴»، «روز پس از فردا»، «آگاهی»، «طالع نحس»، «لژیون»، «روز استقلال»، «من افسانه ام»، «فیلم نه»، «آرماگدون»، «دكتر فرانكشتاین»، «ترمیناتور»، «ماتریكس»، «مرد عنكبوتی»، «بتمن»(آغاز)، «بتمن»(سلطان تاریكی)، «بتمن» (بازگشت سلطان تاریكی)، «تبدیل شونده ها»، «مرد آهنین ۱و۲ »، «پسر جهنمی»، «عنصر پنجم»، «جنگ ستارگان ۱،۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ »، «سیاره میمون»، «غارتگر» و... از تولیدات گروه علوم قرآنی نقد و بررسی می شود.

شبكه قرآن سیما در ایام نوروز هر روز به مدت ۱۵دقیقه ساعت ۱۱:۱۵و ۱۶:۴۵ گزارش هایی از اردوهای راهیان نور و حضور مردم در آن مناطق پخش می كند.

از دیگر برنامه های شبكه قرآن سیما برای ایام نوروز می توان به برنامه «مروری بررویداد های قرآنی سال ۹۴» به تهیه كنندگی امید ملكوتی كاری از تامین برنامه در ساعت ۱۵:۳۰ ، گقتگو با حافظان و قاریان و فعالان قرآنی كشور های اسلامی در برنامه اشاره کرد.

«بشری» به تهیه كنندگی محمود قمری و اجرای مهدی صفری هر روز ساعت ۱۸ و « نغمات دینی» با موضوع صلوات خاصه امام رضا، دعای تحویل سال و جمع خوانی قرآن كریم توسط گروه هم خوانی محمد رسول الله در حرم رضوی و.... در سه بخش ساعت ۱۲:۵۰، ۱۴:۲۰ و ۱۶:۳۰ اشاره كرد.

برنامه تركیبی «ستاره ها» كاری ازگروه تلاوت به تهیه كنندگی رحمان حاصلی ، در۱۳ قسمت ۴۵ دقیقه ای در ایام نوروز از ساعت ۲۱:۰۰ به معرفی برترین حافظان قرآن كریم با رویكرد تأثیر اجتماعی و فرهنگی حضور حافظان در جامعه خواهد پرداخت.

شبكه كودک و نـوجوان

شبكه تلویزیونی كودك و نوجوان برای ایام نوروز ۹۵ ویژه برنامه های متنوعی همچون «دنیای فرشته‌ها»، «آفتابگردون»، «نقاشی نقاشی»، «ورجه و ورجه» و «باشگاه امید» را برای پخش در نظر گرفته است. ویژه برنامه تحویل سال شبكه كودك با عنوان«دنیای فرشته‌ها» به تهیه كنندگی مهران رسام روی آنتن می رود.

در این ویژه برنامه می بینیم: پدر و مادر بزرگی در یك خانواده پر جمعیت بنا به درخواست فرزندان خود نوه های خرد سالشان را مراقبت می كنند. پدر بزرگ به همراه عروسك های خانه در این مدت با بچه ها بازی هایی را برای آموزش تدارك سال تحویل انجام می دهند و وقتی پدر مادر ها در زمان سال تحویل به خانه پدر بزرگ می آیند، متوجه تغییر در رفتار بچه ها و كارهای بزرگی كه انجام داده اند می شوند.

برنامه تركیبی «آفتابگردون» به تهیه كنندگی مهدی نیك‌روش ویژه خردسالان با پرداختن به موضوعات دینی در ایام نوروز روی آنتن می رود. انیمیشن «نقاشی نقاشی» به تهیه كنندگی غلامرضا حبیبی، با موضوع نمایش نقاشی خردسالان توسط دو كاراكتر فانتزی مداد و پاك كن برای خردسالان پخش می شود. در این انیمیشن اخلاق و رفتار مثبت خردسال به همراه نمایش نقاشی او در برنامه، به همراه وله، موسیقی و صدای فانتزی و كارتونی دوبلورهای حرفه ای انیمیشن به زبانی ساده به تصویر كشیده می شود.

داستان كتاب های گروه سنی خردسال در انیمیشن «شهر قصه» به تهیه كنندگی محمدمهدی مشكوری روایت می شود. برنامه تركیبی «ورجه و ورجه» به تهیه كنندگی سید حمید امامی در ایام نوروز به مدت ۱۳ دقیقه روی آنتن می رود. در فواصل برنامه های شبكه در آیتم های كوتاه طنز با استفاده از كودكان به عنوان مجری برنامه «ورجه و ورجه» با تكنیك موشن گرافیك پخش می شود.

برنامه تركیبی «باشگاه امید» به تهیه كنندگی محمود سلامیان ویژه نوجوانان به مدت ۳۰ دقیقه برای پخش در نظر گرفته شده است. در این مجموعه با حضور نوجوانان در استودیو تولیدات اعضای باشگاه رسانه ای امید معرفی و پخش می شود.

شـبـكـه نسـیـم

«شكر آباد۲» به عنوان یكی از پرطرفدارترین مجموعه های نمایشی سال های اخیر در برنامه های نوروزی شبكه نسیم گنجانده شده است. در «شكر آباد» معضلات و كمبودهای اجتماعی با استفاده از شبیه سازی شخصیت‌های درجه سه و چهار سیاسی و یا مترادف سازی با افراد دیگر به صورتی طنازانه هر روز از ساعت ۱۸ بیان می شود.

برنامه تركیبی «ویتامین خ» با آیتم هایی همچون نمایش عكس های خنده دار و جالب، تریبون خنده و دوربین مخفی تهیه شده است و به وسیله های پلاتوهای مجری به هم مرتبط می‌شود و بینندگان می توانند در ایام نوروز از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۹ به تماشای آن بنشینند.

مجموعه نمایشی «مرد نقره ای» مردی با قدرت ماورایی را به تصویر می كشد كه برای رفع مشكلات مردم و از بین رفتن معضلات جامعه تلاش می كند. این برنامه به تهیه كنندگی ابوالفضل همراه، ساعت ۲۰:۱۵ روی آنتن می رود.

سری جدید برنامه پربیننده «خندوانه» با پلاتوهای مجری در مورد خندیدن و فواید آن، استندآپ كمدی، حضور میهمان و گپ و گفت با آنها، گزارش در یافتی از خارج از كشور و شهرستانها، آیتم‌های نمایشی كوتاه و مسابقه داخل استودیو و پیامكی برای نوروز آماده شده است. این برنامه هر روز به جز پنجشنبه ها ساعت۲۲ با هدف ترویج نشاط در جامعه با تمركز برخنده و مهارت خندیدن پخش می شود.

شبكه نسیم با هدف سرگرم كردن مخاطبان خود در ایام تعطیلات جنگ تلویزیونی «دورهمی» را با حضور تماشاچیان و به صورت تئاتر صحنه پخش می كند. در «دورهمی» به تهیه كنندگی هاشم رضایت و كارگردانی پیمان قاسم خانی موضوعات و مسایل روز جامعه در قالب نمایش و گفت وگوی طنز در نظر گرفته می شود. این ویژه برنامه با اجرای مهران مدیری هرشب از ساعت ۱ بامداد برای محاطبان پخش خواهد شد.

نمایش خطرات عملیات بدل كاری در پروژه های سینمایی برنامه «بدلكاران» هر شب به مدت ۳۰ دقیقه از ساعت ۲ بامداد پخش می شود. «هیجان در ساعت صفر» منتخبی از مسابقات خاطره انگیز شبكه های سیما، سری جدید مجموعه نمایشی «دی دی»، جاذبه های دیدنی ایران در «اینجا ایران است، سرزمین ماندگار»، منتخب برنامه های خاطره انگیز شبكه‌های مختلف در «نسیم یادها» و «خورجین» و فیلم های ارسالی مردم در «نسیم شما» از جمله برنامه‌هایی است كه مخاطبان شبكه نسیم می توانند دنبال كنند.

پخش موسیقی های سنتی، پاپ، قومی و بومی در «نسیم آوا»، نمایش آیتم های طنز و مهیج در «نسیم نما» و تماشای رقابت خوانندگان تازه نفس از برنامه «شب كوك ۳» به كارگردانی و اجرای باربد بابایی و «سریال طنز ایرانی» با موضوع طنز اجتماعی از دیگر برنامه های این شبكه است كه در اوقات خوش نوروزی با مخاطبان همراه خواهند شد.

مستندهای جذاب خارجی از «دنیای مستند»، تماشای تصاویر جذاب و دیدنی در«رنگارنگ»، تصاویر جذاب بازی با توپ در«چشم تو چشم»، «نقش تازه» با موضوع سبك زندگی، روایت برنامه های طنز رادیو در«نسیم رادیو جوانی»، «قاصدك» به تهیه كنندگی حمیدرضا توسلی و اجرای حسین اكبری، مسابقه هوش و اطلاعات عمومی در«هوش برتر»، «دیدنی ها»، «نسیم آفرینش»، تماشای اماكن دیدنی از طریق برنامه «دیدنی های جهان»، آزمایش های جذاب با تصاویر حركت آهسته در «هزاران فریم در ثانیه»، «دوربین مخفی» و پخش «كارتون» های جذاب از جمله عیدانه شبكه نسیم شبكه نشاط و سرگرمی برای هموطنان است.

شبـكه نمایـش

شبكه نمایش همچون سال های گذشته برای ایام نوروز با تهیه و پخش فیلم های سینمایی ایرانی و خارجی جذاب و متنوع در قالب «سینمای كلاسیك، سینمای هند، مجموعه های دنباله دار، فیلم های خانوادگی وفیلم های جذاب» اوقات خوشی را برای بینندگان فراهم خواهد كرد.

فیلم های سینمایی «سینگهام، بازگشت سینگهام، تاریكی، قیام، گاهی خوشی، گاهی غم، شاهدا، باغبان، قطار چنای، میلیونر زاغه نشین، پسر سردار، قانون، سركار، دیوار و ظاهر-زارا» محصول سینمای هندوستان وانگلستان از ۲۹ اسفند ۹۴ تا ۱۳ فروردین ۹۵ به همراه معرفی عوامل تولید فیلم ساعت ۱۷ پخش می شود.

شبكه نمایش برای علاقه مندان به مجموعه های دنباله دار فیلم های سینمایی «كیت و لئوپولد، زورو، نقاب زورو، افسانه زورو، پارك ژوراسیك ۱،۲ و۳ ، سریع و خشن ۱،۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و۷ » را برای پخش در ساعت ۱۹ تدارك دیده است.

فیلم های سینمایی «شكار هیولا، تصمیم ورونیكا، ابر ستاره، زندگی به روایت نینو، گمشده و عشق، قصیده ای برای پدرم، مردی كه خیلی می دانست، ۲۷ متر برف، خورشید تابان، زندگی ابدی، هوابرد، در دل طبیعت، یادداشت های یك سامورایی و خدا نگهدار مادر» محصول سال های ۲۰۰۷،۲۰۰۹،۲۰۱۲،۲۰۱۴،۲۰۱۵ كشورهای آمریكا، چین، فرانسه، هلند، كره جنوبی، سوئد، ژاپن و اتریش در ژانر خانوادگی ساعت ۲۱ پخش خواهد كرد.

«كارآموز، شتاب، دریا سالار، سیكاریو، مك فارلند، بین ستاره ای، سرزمین ماه، انفجار عظیم، امپایر استیت، ترور، هووی، قلعه ای در آسمان، قطعات یدكی و گروه سارقین» عناوین باكس سینمایی های جذاب شبكه نمایش است كه در ایام نوروز ساعت ۲۳ پخش می شود.

فیلم های سینمایی «پرندگان، شمال از شمال غربی، مارنی، سرگیجه، ربكا، دردسر هری، بیگانه ای در ترن، مرد عوضی، داج سیتی و...» ساخته آلفرد هیچكاك، مایكل كورتیز و... ساعت ۱ بامداد از برنامه «سینمای كلاسیك» روی آنتن می رود.

همچنین تامین برنامه شبكه «هنر دوبله»، مجموعه های نمایشی ایرانی و خارجی را برای نوروز ۹۵ آماده پخش كرده است.

شبكه ورزش

ویژه برنامه های «نوروز فوتبالی (شب های فوتبالی)»، «كشتی ایرانی»، «تاریخچه المپیك»، «رویای فوتبال»، «منتخب ورزش ایران و جهان» و «پرچم داران المپیك» در ایام نوروز ۹۵ از شبكه تلویزیونی تخصصی ورزش پخش می شود.

برنامه تركیبی « نوروز فوتبالی (شب های فوتبالی)» به تهیه كنندگی مقداد مومن نژاد و مجید خواجه نژاد در ۱۳ قسمت۱۲۰ دقیقه ای در ایام نوروز ساعت ۲۳ روی آنتن می رود.

تحلیل لیگ برتر فوتبال در سال گذشته و انتخاب بازیكنان سال براساس نظر بینندگان موضوع این برنامه با اجرای عبدالله روا است.

برنامه گزارشی ۱۳ قسمتی «كشتی ایرانی» در ایام نوروز ساعت ۱۰:۴۵ به مدت ۴۰ دقیقه مسابقات كشتی قدیمی و خاطره انگیز ایران و جهان را پخش می كند.

مجموعه ای از مسابقات مهم ورزشی سال گذشته ایران و جهان، در نوروز ۹۵ هر شب ساعت ۲۱ به مدت ۸۰ دقیقه از برنامه گزارشی «منتخب ورزش ایران و جهان » پخش خواهد شد.

برنامه تركیبی «پرچم داران المپیك» به تهیه كنندگی محمد رضا بالاپور و با اجرای علیرضا حیدری ساعت ۲۱ روی آنتن می رود.

در این برنامه ۱۳ قسمتی با ورزشكاران و پرچم داران المپیك مصاحبه شده است.

اخبار ورزشی روز ایران و جهان، مرور روزانه برخبرهای ورزشی همراه با حضور ورزشكاران، خانواده ها با ایجاد فضایی مفرح و شاد از میان برنامه زنده «استودیو ورزش» پخش می شود.

مستند «تاریخچه المپیك»، برنامه گزارشی «رویای فوتبال»، مستندهای ورزشی جذاب و جدید، كلیپ های شاد ورزشی و پخش مسابقات ورزشی ایران و جهان در ایام نوروز شامل فوتبال لیگ های اروپایی و دوستانه جهان به صورت زنده از برنامه های شبكه ورزش در ایام نوروز است.

شـبـكـه سـلامـت

شبكه سلامت سیما برای سال تحویل دو ویژه برنامه «شب عید» و «روز عید» را برای پخش در ساعت ۲۲ بیست ونهم ااسفند و ۷ صبح اول فروردین تدارك دیده است. ویژه برنامه ۱۵ قسمتی «گل بهار» از ۲۷ اسفند تا ۱۳ فروردین هرشب ساعت ۲۲ از دیگر تدارك شبكه است.

برنامه‌های روتین «حال خوب»، «ضربان»، «مادر،كودك، تندرستی» در ایام نوروز با فضای بهارانه هر روز به ترتیب در ساعت های ۱۰، ۱۶ و۲۱ روی آنتن می رود.

برنامه‌های كوتاه «به‌زیست» و «تغذیه-تندرستی» در قالب انیمیشن به موضوعاتی مانند نكات تغذیه در سفر، موضوعات ااجتماعی مرتبط با ایام نوروز، ... خواهد پرداخت.

با نزدیك شدن به روزهای پایان سال و مراسم چهارشنبه آخر سال، ویژه برنامه های «فردا دیر است» در چهار قسمت ۶۰ دقیقه ااز ۲۲ تا ۲۵ اسفند هر روز ساعت ۱۹:۰۰ و مستند «چهارشنبه سوری» در فواصل برنامه¬ها پخش می¬شود.?

شبكه جام جم

شبكه جهانی جام جم با فرارسیدن سال نو و آغاز فصل بهار با تهیه و تدارك ویژه برنامه هایی عید نوروز را با ایرانیان خارج از كشور جشن می گیرند.

ویژه برنامه تحویل سال شبكه با نام «نوبهار» به تهیه كنندگی مجتبی كشاورز، محمدجوادعبدالرحمنی، مسعود ساكت اف و حسن صدخسروی از ساعت ۲۱ شب بیست ونهم اسفند برای هموطنان خارج از كشور روی آنتن می رود.

فیلم های سینمایی انیمیشن ویژه گروه سنی كودك، سریال «آب پریا»، مستند «سفری دیگر»، «عروسی اقوام»، مسابقه «دستپختهای خودمانی»، فیلم های سینمایی نوروزی، مجموعه های نمایشی«فروشگاه بزرگ» و«زعفرانی» و برنامه خندوانه نوروزی از دیگر برنامه ریزی های جدول پخش شبكه جام جم است.

شبكه تهران

ویژه برنامه تحویل سال نو ۹۵ شبكه تهران سیما به مدت ۱۵۰ دقیقه برنامه با بخش های متنوعی همچون توپ سال تحویل، نوروزخوانی، اجرای موسیقی توسط خوانندگان كشورمان و پخش كلیپ های ویژه ، صلوات خاصه امام رضا (ع)، ساز و دهل سال تحویل، پیام نوروزی مقام معظم رهبری ،ویژه برنامه تهرانگرد، درشهر، راهیان نور، معرفی برنامه‌های نوروزی، تبریك نوروزی چهره های هنری و فرهنگی، كلیپ بوی عیدی فرهاد، دابسمش مرتضی احمدی و... كه با حضور عوامل شبكه وخانواده هایشان روی آنتن خواهد رفت در ساعات ابتدایی فصل بهار با مردم پایتخت ایران همراه خواهند شد.

فیلم های سینمایی «روز شیطان، گاهی به آسمان نگاه كن، طلا و مس، یك حبه قند، مهمان مامان، ابر و آفتاب، ورود آقایان ممنوع، خواب سفید، دیگه چه خبر، مجسمه، من ترانه ۱۵ سال دارم، زرد قناری، خواهران غریب، روز فرشته و اجاره نشین‌ها»، كارتون های «پاندای كونگ فوكار ۱و۲، آقای روباه شگفت‌انگیز، لاك پشت‌های نینجا، آستریكس گالی، آستریكس و نبرد بزرگ، شركت هیولاها، دانشگاه هیولاها، فرار مرغی،شكارچیان اژدها، والی ای ، دامبو، عصر یخبندان۱و۲و۳ » و مستند های «سیاره زمین ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ و خانه ۱و۲ » از برنامه ریزی های شبكه تهران برای ایام نوروز مخاطبان است كه از ۲۸ اسفند تا ۱۳ فروردین در جدول پخش قرار گرفته است.

مرکز صـبا

این مركز به عنوان یكی از مهمترین واحدهای تولید انیمیشن برای كودكان و نوجوان تولیدات متنوعی برای نوروز ۹۵ در دستور كار دارد.

۸ برنامه «پلانكی»، «گوبولا»، «سمعك»، «تاریخ از این ور»، «قصه ها و پندها»، «دوستان جنگل ۴»، «داستان های مبارك» و «ابزار ماهی ها» در ساختار كات اوت تولید شده است. در برنامه «پلانكی» كودكان با رنگ ها و نحوه غذا خودن و لباس پوشیدن آشنا می شوند.

«گوبولا» با هدف آموزش پیشگیری از بیماری ها و آشنایی كودكان با بیماری های مختلف تولید شده است و در آن از نحوه مبارزه با این بیماری ها نیز سخن گفته می شود.

بیان پندهای عبرت آموز از گذشتگان به زبان طنز و اشاره رویدادهای تاریخی دوران معاصر به ترتیب در برنامه «سمعك» و «تاریخ از این ور» آمده است.

همچنین آشنایی نوجوانان با داستان های زندگی جوانمردان و پهلوانان در انیمیشن دوبعدی «پهلوانان» دنبال می شود. این برنامه در هر قسمت از جوانمردی یكی از افراد مشهور سخن می گوید. داستان حماسه آفرینی‌های خلبانان جان بركف هوانیروز در انیمیشن «شجاعان» نیز در ۳۲ برنامه ۳۰ دقیقه ای و به صورت سه بعدی تولید شده است.

«قلب خورشید» طریقت جوانمردی و آیین فتوت و پهلوانی را در قالب ماجرایی جذاب برای نوجوانان به تصویر می كشد، همچنین مهارت های اجتماعی و نكات مربوط به آاداب معاشرت را می توان در انیمیشن «مهارت های زندگی» آموخت.

محمد صادق كریمیان نیز روایات قرآنی را در داستان «پیامبران» آورده است. در این برنامه تلاش می شود تا درس های اخلاقی و نكات آموزنده علاوه بر جنبه تاریخی و مذهبی به مخاطب داده می شود.

پی بردن به وجود خالق یكتا و تداوم زندگی و ترویج كتاب‌خوانی و تشویق كودكان و اهمیت دادن به موجودات زنده در «كلیپ موزیكال» دو بعدی مخصوص خردسالان به تصویر كشیده می شود.

از دیگر تولیدات این مركز «قهرمانان مدرسه»، «گلستان سرزمین من»، «پسر كاغذی»، «دنیای توپی ها»، «پیمان و گلمپك ها»، «رنگ نیرنگ»، «روباه كلك، خروس زیرك»، «قند و شكر»، «كلاغ خوش شانس»، «ماجراهای حاكم و حاتم»، «مغز پسته ای»، «مهمان های ناخوانده» و «مینا و دوستان» است كه برای پخش در ایام نوروز از شبكه های مختلف در نظر گرفته شده است.

نوروز با شبكه ورزش

شبكه ورزش سیما به عنوان شبكه ای با مخاطبان و بینندگان جوان، ویژه برنامه های مختلفی را برای پخش در ایام نوروز در جدول پخش خود قرار داده است.

شبكه ورزش سیما در ایام نوروز با برنامه ها و مسابقات ورزشی زنده سعی دارد لحظات شاد و مفرح ورزشی برای بینندگان خود، بخصوص جوانان رقم بزند.

برنامه های نوروزی شبكه ورزش سیما شامل سه بخش برنامه های تولیدی، مستندهای روز ورزشی دنیا و پخش مسابقات زنده می‌شود.

برنامه های تولیدی با هدف اطلاع رسانی و ارتقاء دانش ورزشی مخاطبان خود به مرور مهم‌ترین رویدادهای مهم ورزشی ایران و جهان می‌پردازد.

پخش رقابت‌های المپیك و مسابقات جهانی با حضوراسطورگان ورزشی و ورزشكاران از جمله بخش های این برنامه‌ها خواهد بود.

مستندهای نوروزی از دیگر برنامه‌هایی است كه شبكه ورزش برای بینندگان خود در نظر دارد.

این مستندها شامل مستندهای جذاب و مهم دنیا در سال ۲۰۱۵ است كه به زندگی حرفه ای ستارگان فوتبالی و ورزشكاران معروف رشته‌های مختلف ورزشی همچون بسكتبال، فرمول یك، موتورسواری، كوهنوردی و غیره می پردازد.

مستندهای ورزش های پرهیجان و پرطرفدار و ورزش های جدید و كمتر شناخته شده از دیگر برنامه های نوروزی است كه شبكه ورزش برای مخاطبان خود در نظر گرفته است.

شبكه ورزش در تلاش خواهد بود تا با پخش زنده رقابت های ورزشی همچون لیگ های فوتبال و فوتبال های روزانه و دیگر مسابقات در حال انجام دنیای ورزش اوقات پربار و مفرحی را برای مخاطبان خود فراهم كند.

عناوین و خلاصه ای از برنامه های شبكه ورزش سیما در نوروز ۹۵ بدین شرح است:

«نوروز فوتبالی» نام ویژه برنامه نوروزی برنامه «نوروز فوتبالی» است كه در ایام نوروز ۹۵ به صورت زنده از شبكه ورزش پخش خواهد شد. این مجموعه شامل ۵ قسمت ۲۰ دقیقه ای است كه هر شب ساعت ۲۳ مخاطبان شبكه ورزش میتوانند شاهد آن باشند.

در این برنامه بهترین بازیكنان لیگ فوتبال كشور در پست‌های مختلف با رای و نظر مستقیم بینندگان انتخاب خواهند شد تا در پایان نوروز تیمی منتخب با نظر مردم انتخاب و تشكیل شود.این برنامه شامل بخش‎های متنوعی چون؛ حضور در كنار پیشكسوتان فوتبال ساخت كلیپ‌های ویژه نوروز، حضور بازیكنان مطرح فوتبال در برنامه زنده ، حضور هنرمندان و بازیگران ورزشكار سینما و سایر آیتم‌های متنوع ویژه نوروز است. اجرای این برنامه را عبداله روا به عهده دارد و كارشناس این برنامه نیز افشین عبداللهیان است. همچنین این برنامه را مجید خواجه نژاد و مقداد مومن نژاد تهیه میكنند.

«پرچمداران» حكایت جالب پرچمداران ایران را در المپیك در سال منتهی به المپیك دستمایه تولید برنامه ای درخور و شایسته نام و عنوان پرچمداران المپیك شده است. این برنامه نگاهی نو به این ماجرا دارد.ایران در چهارده حضور قبلی خود در المپیك چهارده پرچمدار را در صف اول كاروان ایران در ورزشگاه افتتاحیه بازی‌ها قرار داده كه عموما از كشتی گیران و وزنه برداران هستند. این افتخار در المپیك ریو به زهرا نعمتی بانو كماندار و بانوی شایسته ورزشكارایران رسیده. بانویی كه با حضور در مسابقات انتخابی المپیك برزیل در تایلند موفق شد به عنوان نخستین ورزشكار معلول ایرانی سهمیه حضور در بازی‌های المپیك را به دست بیاورد. هركدام از این ورزشكاران قصه خاص خود را دارند كه در این برنامه به آن پرداخته خواهد شد. بخشهای متنوع دیگر این برنامه شامل كاربردهای دیگر پرچم در امور روزمره نگاهی به تاریخ اجمالی پرچم و مروری بر المپیك های مربوط به همان بازی ها كه پرچمدارها در آن شركت داشته است.

یادی هم از پرچمداران فقید خواهد شد. پرچمدارانی مانند: مرحوم علیرضا سلیمانی ۱۹۹۲ بارسلونا، مرحوم محمود نامجو ۱۹۵۲ هلسینكی و ۱۹۵۶ملبورن، مرحوم جعفر سلماسی ۱۹۶۰ رم و البته افتخارآفرینانی كه در برنامه حاضر خواهند شد: امیررضا خادم پرچمدار ۲۰۰۰ سیدنی، حسن زاهد پرچمدار ۱۹۸۸ سئول،هما حسینی پرچمدار ۲۰۰۸ پكن. نكته قابل توجه اجرای جذاب یك قهرمان المپیك در این برنامه خواهد بود. قهرمان كشتی جهان و المپیك با پرچمداران ما خاطره بازی خواهد كرد. این برنامه هر شب به مدت ۵۰ دقیقه پخش خواهد شد.

«كشتی ایرانی» در ۱۵ قسمت ۴۰ دقیقه‎ای برگزیده و انتخاب شده است. این مجموعه مسابقات مهم و تاریخی كشتی ورزشكاران ایرانی در سطوح مختلف را شامل می‌شود. از جمله این مسابقات می‌توان به مسابقات زیر اشاره كرد: مسابقات جهانی كراس نویالز ۱۹۹۷، مسابقات جهانی تهران ۱۹۹۸، مسابقات المپیك سیدنی ۲۰۰۰، مسابقات جهانی فرنگی تركیه ۲۰۰۱، بازی‌های آسیایی دوحه ۲۰۰۶، مسابقات جهانی بلغارستان ۲۰۰۹، مسابقات جهانی تركیه ۲۰۱۰، مسابقات جهانی تركیه ۲۰۱۱، مسابقات جهانی تهران ۲۰۱۲، بازی دوستان ایران آمریكا ۲۰۱۳، مسابقات قهرمانی جهان بوداپست ۲۰۱۳، این مجموعه هر روز ساعت ۱۰:۴۵ پخش می‌شود.

«رویای فوتبال» مجموعه‌ای ۱۳ قسمتی كه به مرور مسابقات مهم داخلی و خارجی تاریخ فوتبال می پردازد. این مسابقات كه شامل مهم‌ترین مسابقات سال‌های دور و نزدیك تاریخ فوتبال است عبارتند از: ایران استرالیا ۱۹۸۶، برزیل فرانسه ۱۹۸۶، ایران كویت ۱۹۹۸، ایران آلمان ۱۹۹۸، فرانسه ایتالیا ۲۰۰۰، برزیل انگلیس ۲۰۰۲، آرژانتین سوئد ۲۰۰۳، ایران قطر ۲۰۰۴، آرژانتین آلمان ۲۰۰۶، ایران امارات ۲۰۱۰، اسپانیا هلند ۲۰۱۰، ایتالیا اسپانیا ۲۰۱۲ این مجموعه هر روز ساعت ۱۶:۳۰ پخش خواهد شد.

«منتخب ورزش ایران و جهان» این مسابقات از بین بهترین و حساس ترین مسابقات ورزشی ایران و جهان كه در سال گذشته برگزار شده است انتخاب شده است از جمله این مسابقات می‌توان به مسابقات انتخاب شده اشاره كرد: فینال والیبال قهرمانی اروپا، فینال بسكتبال قهرمانی اروپا، فینال هندبال قهرمانی اروپا، فینال گرنداسلمهای برتر تنیس جهان، فینال مسابقات اسكواش جهان، فینال مسابقات پینگپنگ جهان، مسابقات تیم ملی ایران در مسابقات جام جهانی پرتغال، مسابقات تیم ملی ایران در مسابقات بسكتبال قهرمانی آسیا، مسابقات تیم ملی ایران در مسابقات هندبال قهرمانی آسیا، مسابقات تیم ملی ایران در مسابقات جهانی تكواندو، مسابقات تیم ملی ایران در مسابقات لیگ جهانی والیبال

این مجموعه هر شب ساعت ۳۰ :۲۱ پخش خواهد شد.

«تاریخچه المپیك The History of Olympic Games» این مجموعه كه در ۱۹ قسمت ۵۰ دقیقه‌ای تولید شده هر قسمت به بررسی یكی از دوره‌های المپیك از سال ۱۹۴۸ تا سال ۲۰۰۰ پرداخته است. در هر قسمت مستند شرحی كلی از تاریخ اجتماعی آن دوره داده شده و سپس به بهترین و شاخص ترین ورزش های آن دوره از مسابقات پرداخته می شود.

از ویژگی های این مجموعه مستند می توان به روایت تصاویر مستند مربوط به همان دوره اشاره كرد. بیننده این مجموعه می‌تواند به دگردیسی و تغییرات ورزش ها و نیز قوانین هر دوره از المپیك آشنایی پیدا كرده و تفاوت آن را با دوره قبل و بعد از آن را متوجه شده و همچنین با جایگاه ورزش های مختلف و اهمیت مسابقات در ادوار با توجه به نیازهای اجتماعی و فرهنگی در هر دوره آشنایی پیدا كند.

علاقمندان به برنامه تاریخچه المپیك میتوانند هر روز ساعت ۱۵:۰۰ مخاطب این برنامه باشند.

۱۰۰ بازی برتر ان بی ای؛ كارگردان: جیم پادهورتز، تهیه كننده: تام هیورث، سال تولید: ۱۹۹۹، زمان:۵۲ دقیقه این مستند جذاب نگاهی به ۱۰۰ بازی مهم و خاطرهانگیز مسابقات NBA دارد. این مجموعه دیدنی حاصل جمع آوری و انتخاب ۵۴ سال بازی‌های بسكتبال این ادوار است.این مستند اول فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۰۰ پخش خواهد شد.

«لبه پرتگاه Beyond the edge» كارگردان: لین پولی، تهیه كننده: لین پولی، سال تولید:۲۰۱۳، زمان:۹۳ دقیقه خلاصه مستند: «ادموند هیلری » نیوزلندی اولین كسی بود كه قله اورست را فتح كرد. این اتفاق مهم ورزشی در سال ۱۹۵۳، با همت و تلاش این كوهنورد میسر شد. او با همكاری و همیاری شرپا (كمك كوهنوردان محلی) موفق به راهیابی به قله اورست شد.

این مستند بازسازی موفقی از این اتفاق است كه لین پولی آن را به تصویر كشیده است. در این مستند كه از تصاویر و وسایل اصلی همان زمان استفاده شده توانسته فضای زمان واقعه را به خوبی ترسیم نماید. همچنین استفاده از صدای مستند و واقعی هیلری كه از طریق مصاحبه های انجام شده با او در آن زمان به دست آمده فضای فیلم را بیشتر به واقعیت نزدیك كرده است. این مستند دوم فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۰۰ پخش خواهد شد.

«گاسكوبین Gascoigne»كارگردان: جین پرستون، تهیه كننده: تام هیورث، سال تولید: ۲۰۱۵، زمان: ۱۱۸ دقیقه این مستند زندگی حرفه ای پل گاسكویین بازیكن اسبق تیم ملی فوتبال انگلستان را به تصویر كشیده است. او فوتبال را از سال ۱۹۸۵ در تیم نیوكاسل شروع كرد. در سال ۱۹۸۵ در تیم بوستون یونایتد كار خود را به پایان رساند و از دنیای فوتبال خداحافظی كرد. در این مستند مصاحبه ای با او صورت گرفته است كه در آن داستان این مستند از زبان خودش روایت میشود. همچنین در این مستند مصاحبه با افراد مشهوری همچون وین رونی صورت پذیرفته است. این مستند سوم فروردین ۹۵ ساعت ۲۰:۰۰ پخش خواهد شد.

«بازمانده‌های رود Remains of a River» كارگردان: ورنر پدلس، تهیه كننده: لیكوییدینگ، سال تولید:۲۰۱۵، زمان:۴۳ دقیقه مستندی خوش ساخت مهیج و جالب درباره قایقرانی كه داستان را بوسیله چند ورزشكار تیم روایت می‌كند. این گروه سعی می كند تا رودخانه كلورادو را با قایق طی كند. نقطه شروع این سفر وایومینگ است كه داستان را از این نقطه شروع كرده و پس از رد كردن موانع و اتفاقاتی كه در طی این سفر برای گروه اتفاق میافتد و عبور از آریزونا در نزدیكی مرز مكزیك سفر خود را به پایان می‌رسانند. این مستند اتفاقاتی را كه در طی سفر ۱۱۰روز این گروه می‌افتد، بررسی می‌كند و مخاطب را به همراه این گروه به ماجراجویی در رودخانه دعوت می‌كند. این مستند چهارم فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۰۰ پخش خواهد شد.

«زندگی حرف‌های پل نیومن Winning life of Paul Newman» كارگردان: آدام كارولا تهیه كننده: سانتالیا پیكچر سال تولید:۲۰۱۵ زمان:۸۳ دقیقه فیلم مستندی درباره زندگی ورزشی اسطوره بازیگری پل نیومن است كه علاوه بر كار در سطوح بالای سینمای هالیوود در ورزش اتومبیلرانی فعالیت داشت و در این رشته ورزشی به موفقیت‌هایی دست یافت.این مستند تاریخچه‌ای از زندگی این ستاره مشهور را كه بیشتر مربوط به زندگی ورزشی نیومن است شامل می‌شود. بخش جذاب و قابل توجه این مستند مصاحبه هایی است كه با افراد معروفی همچون رابرت ردفورد درباره نیومن انجام می‌شود. این مستند پنجم فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۰۰ پخش خواهد شد.

«تفكر كوبی برایان Kobe Bryants Muse» كارگردان: گاتام چاپرا تهیه كننده: سی بی اس فیلم سال تولید:۲۰۱۵ زمان:۸۵ دقیقه موضوع این فیلم حول محور یكی از اساطیر تكرار نشدنی بسكتبال حرفهای جهان یعنی كوبی برایان كاپیتان تیم ملی بسكتبال آمریكاست. او كه در سانحه ای در یك مسابقه دچار آسیب دیدگی در ناحیه پا می‌‍شود ناچار به عمل جراحی خواهد شد. مراحل عمل جراحی روی پای او تا بهبودی كامل را در این فیلم دنبال می‌كنیم.

ساختار این مستند به شكلی است كه داستان از نگاه خود برایان روایت می‌شود. مصاحبه هایی با او انجام شده كه او رو به دوربین در حال صحبت كردن است و از اتفاقات و حس ها و درونیات خود برای مخاطب می‌گوید. بخش‌های دیگری از این مستند به مسابقات و امتیازاتی می‌پردازد كه برایان برای تیمش به دست آورده است. در زمان تولید این مستند برایان بازیكن تیم Lakers است. این مستند ششم فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۰۰ پخش خواهد شد.

«چرا موتورسواری می‌كنیم Why we ride» كارگردان: برایان كارول تهیه كننده: تام هیورث سال تولید: ۲۰۱۳ زمان:۱۳۰ دقیقه ورزش پرهیجان و پرطرفدار موتورسواری گرچه با مخاطراتی روبروست اما جذابیت هایی دارد كه آن را یكی از پرطرفدارترین ورزش های انفرادی كرده است. مستند چرا موتورسواری می‌كنیم این ورزش را با نگاهی خاص به مخاطبان خود معرفی می‌كند. این مستند با مضمونی تاریخی از ابتدا موضوع را مطرح و رفته رفته به سوالات آنان، پاسخ می‌گوید. این مستند هفتم فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۰۰ پخش خواهد شد.

«رونالدو»كارگردان: آنتونی ورك تهیه كننده: جیمز گیریز سال تولید:۲۰۱۵ زمان:۴۳ دقیقه كریستین رونالدو بدون شك یكی از فوق ستارگان فوتبال امروز جهان است. این فیلم نگاهی به زندگی و چگونگی راهیابی این فوتبالیست به دنیای فوتبال دارد. مصاحبه‌هایی با افراد مختلف، فوتبالیست‌ها و اعضای خانواده و دوستان او را در این فیلم می‌توان دید. این مستند هشتم فروردین ۹۵ ساعت ۲۰:۰۰ پخش خواهد شد.

«پانتانی؛ مرگ تصادفی یك دوچرخه سوار Pantani the accidental Death of a cyclist» كارگردان: جیمز ارسكین تهیه كننده: نیوبلك فیلم سال تولید:۲۰۱۵ زمان:۹۶ دقیقه این مستند درباره زندگی حرفه ای پانتی دوچرخه سوار معروف ایتالیایی و قهرمان چندین دوره مسابقه تور فرانسه است. در این مستند شاهد مسابقات، تمرین ها و مصاحبه های مختلف هستیم. همچنین تاریخچه ای از مسابقاتی كه این قهرمان در آن‌ها شركت داشته و به مقام رسیده را بررسی می‌كنیم. فیلم تركیب زیبایی از اتفاقات تلخ و شیرینی است كه در طول چند سال فعالیت قهرمانی برای پانتانی اتفاق می‌افتد. در انتهای مستند دلیل مرگ او و چند تن از دوچرخه سوارانی كه دچار حادثه شده اند را شاهد هستیم. این مستند نهم فروردین ۹۵ ساعت ۲۰:۰۰ پخش خواهد شد.

« موج سواران طوفان Storm Surfers» كارگردان: الینور كاكس تهیه كننده: كریستوفر نلیوس سال تولید:۲۰۱۵ زمان:۹۵ دقیقه در سال ۲۰۱۱ چند موج سوار حرفه ای به نام های راس كلاركس و تام كارول به انجام ماموریتی مامور می شوند و قرار می شود این تیم در جایی به موج سواری بپردازد كه تا به حال هیچ موج سواری را به خود ندیده باشد. مكانی در استرالیا كه طول موج هایش به ۷۸۵ متر می‌رسد. در طول این فیلم نحوه آماده سازی این ورزشكاران از ۴ ماه قبل تا روز موعود می‌بینیم. همچنین مصاحبه هایی را در طول فیلم از ورزشكاران و عوامل این اتفاق شاهد هستیم. این مستند دهم فروردین ۹۵ ساعت ۲۰:۰۰پخش خواهد شد.

«انقلاب تك چرخ هاRevolution One: A story of off road unicycling» كارگردان: دان هیتون تهیه كننده: سوكو سال تولید:۲۰۱۰ زمان:۵۳ دقیقه مستندی كه در آن نگاه خاصی به ورزشی شده است كه در میان مردم كمتر شناخته شده است. ورزشی به نام سواری بر روی یك تك‌چرخ. این مستند تاریخچه ۳۰ ساله این ورزش را مرور میكند و با پایه گذاران و پیشكسوتان این رشته زیبای ورزشی مصاحبه هایی را انجام می‌دهد. ورزشكاران در طول این مستند از لذت‌ها و تجربیاتی كه در این ورزش كسب كردهاند صحبت می‌كنند. این مستند یازدهم فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۰۰ پخش خواهد شد.

«این است اسنوكایت This is Snowkite» كارگردان: فرد كانتات تهیه كننده: كریترز فیلم سال تولید:۲۰۱۲ زمان:۵۹ دقیقه این روزها اكثر مستندهای ورزشی موضوعاتی را دنبال میكنند كه مربوط به ورزش های جدید و نوظهور است. «این است اسنوكایت » نیز با انتخاب موضوعی بكر و جدید از این قاعده مستثنی نیست. این ورزش كه تركیبی است از اسكی و چتربازی، می تواند موضوع جالبی برای پرداخت یك مستند باشد. چند ورزشكار حرفه ای در این رشته به ارتفاعات كشور سوئیس رفته و در آنجا به هنرنمایی می پردازند. این ورزشكاران ازكشورهای مختلفی به این مكان آمده اند و مصاحبه هایی كه در مورد این ورزش با آن‌ها می شود دیدنی و شنیدنی ست. این مستند دوازدهم فروردین ۱۳۹۵ پخش خواهد شد.

«پخش زنده مسابقات» شبكه ورزش در تلاش خواهد بود تا در ایام نوروز مسابقات زنده ورزشی همچون لیگ‌های فوتبال و فوتبال های روزانه را به‌صورت ازنده پوشش دهد.