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۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۲۲

فیاض «عشق و نفرت ما از غرب» را در تلویزیون روایت می کند

فیاض «عشق و نفرت ما از غرب» را در تلویزیون روایت می کند

ابراهیم فیاض امشب در برنامه « توقف ممنوع» که هر چهارشنبه از شبکه پنج پخش می شود، درباره موضوع «عشق و نفرت ما از غرب» گفتگو می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فیاض جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران امشب میهمان برنامه «توقف ممنوع» می شود. او در این برنامه با محمد دلاوری که اجرای «توقف ممنوع» را به عهده دارد درباره موضوع نفرت ما از غرب» بحث و گفتگو می کند.

«توقف ممنوع» برنامه ای چالشی در حوزه اقتصاد و فرهنگ اقتصادی است که با تولید آیتم‌های مختلف بنا دارد در این برنامه به موضوع «بررسی نگاه ایرانی ها به غرب»  بپردازد.

اجرای این برنامه را محمد دلاوری و تهیه کنندگی آن را پیام تیرانداز به عهده دارد. توقف ممنوع هر چهارشنبه ساعت ۲۰:۴۵ از شبکه ‍‍ پنج پخش می شود.

 

کد مطلب 3576696
سارا فرجی

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