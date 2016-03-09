فیاض «عشق و نفرت ما از غرب» را در تلویزیون روایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فیاض جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران امشب میهمان برنامه «توقف ممنوع» می شود. او در این برنامه با محمد دلاوری که اجرای «توقف ممنوع» را به عهده دارد درباره موضوع نفرت ما از غرب» بحث و گفتگو می کند.

«توقف ممنوع» برنامه ای چالشی در حوزه اقتصاد و فرهنگ اقتصادی است که با تولید آیتم‌های مختلف بنا دارد در این برنامه به موضوع «بررسی نگاه ایرانی ها به غرب» بپردازد.

اجرای این برنامه را محمد دلاوری و تهیه کنندگی آن را پیام تیرانداز به عهده دارد. توقف ممنوع هر چهارشنبه ساعت ۲۰:۴۵ از شبکه ‍‍ پنج پخش می شود.