رضایی، رئیس جدید هیئت شمشیربازی اصفهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد رضایی، دبیر سابق هیئت شمشیربازی اصفهان صبح امروز در جمع انتخاباتی این هیئت با کسب تمام آرای ﻣﺄخوذه، به عنوان رئیس جدید هیئت شمشیربازی اصفهان انتخاب شد.

مجمع انتخاباتی هیئت شمشیربازی استان اصفهان صبح امروز با حضور فضل‌الله باقرزاده، رئیس فدراسیون شمشیربازی و پیمان فخری دبیر این فدراسیون برگزار شد و اعضای آن در نهایت رأی به حضور رضایی برای تصدی عنوان ریاست هیئت دادند.

این مجمع انتخاباتی تنها با یک کاندیدا برگزار شد و در نهایت فرهاد رضایی با کسب همه 15 رﺃی ﻣﺄخوذه، ریاست هیئت را بر عهده گرفت.

پیش از رضایی، مرتضی یزدخواستی ریاست هیئت را برعهده داشت و او چند ماه پیش از سمت خود در این هیئت استعفا داد.

فرهاد رضایی، دبیر سابق این هیئت از چند ماه گذشته به عنوان سرپرست در هیئت شمشیربازی اصفهان فعالیت می‌کرد.