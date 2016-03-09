روایت حبیب احمدزاده از تألیف «بوف کور» زیر چاپ رفت

به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین کتاب حبیب احمدزاده با عنوان «گفتگو با سایه یا بوف کور چگونه ساخته و پرداخته شد» از سوی انتشارات سوره مهر به زیر چاپ رفت.

این کتاب به گفته احمدزاده در مقدمه آن پژوهشی است که با اتکا به دوره تاریخی و روابط بینا فرهنگی در بوف کور و از منظر نقد تکوینی انجام شده است.

این نویسنده همچنین اذعان داشته که بعد از حدود بیست سال که کار به روی ژگونگی نگارش رمان «بوف کور» اثر صادق هدایت را شروع کرده است، موفق شده به انتشار این کتاب نائل شود.

احمدزاده همچنین عنوان کرده که همراه با این کتاب، فیلم «گفتگو با سایه» اثر خسرو سینایی را که بر اساس سرنخ‌هایی از این پژوهش‌های این کتاب ساخته شده با پنج زیرنویس انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، روسی و فارسی به خریداران هدیه داده خواهد شد تا خواننده کتاب بتواند تمام قسمت‌های مهم فیلم‌هایی که صادق هدایت از دیدن آنها در نگارش بوف کور و دیکر آثارش الهام مستقیم گرفته را مشاهده کند که این امکان ویژه از طریق ایجاد یک سامانه هم افزایی و ارزش افزوده به روی تلفن‌های همراه میسر خواهد شد.

حبیب احمدزاده در بخشی از مقدمه این کتاب می‌نویسد: همواره اين پرسش برای همگان مطرح شده که صادق هدايت چگونه می‌‌انديشيده تا توانسته داستانی همانند بوف کور را بنويسد. يا به عبارت ديگر بر ذهن او چه می‌‌گذشته که بوف کور حاصل آن شده؟ برای اين پرسش، با آنکه بيش از نيم قرن از مرگ مرحوم صادق هدايت می‌گذرد تاکنون جوابی درخور و منطقی برای اين پرسش يافت نشده است. در صورتی که در وضع موجود تغييری ايجاد نشود، ادبيات داستانی ايران همچنان در مقابل سدی عظيم به نام بوف کور، زانو زده و متوقف خواهد ماند. و اين که تفاسير بسياری در مورد اين کتاب نوشته شده است که خواننده، خود را در جهانی هزاران بار گنگ و پيچيده‌تر از دنياي تصوری خويش از بوف کور می‌‌يابد، پريشان شده و راه به جايی نمی‌برد. اين تحقيق، الگوی خود را، کلام هدايت در پيام کافکا قرار داد: «برای اين که بتوان درباره آثار کافکا حکم قطعی کرد، ناچار بايد زمان و سرزمينی را که در آن می‌زيسته، در آنجا پرورش يافته را در نظر گرفت.»

بر اين اساس می‌توان اثر هنری را با شناخت زمان و شرايط اجتماعی و ذهنی تاثيرگذار بر نويسنده، نقد و درباره آن اعلام نظر کرد.

در اين نوع نقد که نقد تکوينی‌اش خوانند، ويژگی زمانه نويسنده و اسناد بجا مانده از او، به‌عنوان سند اصلی مطرح شده است، داستان‌ها به اجزاء اصلی تقسيم، شاخصه‌هاي آن‌ها را تعيين و پس از شناخت کارکردها، به ديگر بار قطعات منفصل در ترکيب داستاني مورد بررسي قرار می‌گيرند.

اين نوشتار تنها در پی نشان دادن راه چگونگي نفوذ به اين گونه آثار از طريقي ساده و مطمئن بوده و قصد دارد با استفاده از روش نقد تکوينی، بازخوانی آثار هدايت را به پلی عريض و مطمئن برای گذر هر خواننده علاقمند به ادبيات تبديل کند. هدف از انجام اين پژوهش، ابراز طريقی برای آگاهی بخشی بيشتر به خوانندگان آثار داستانی، برای رسيدن به شيوه‌ای مطمئن و ساده در درک هر‌چه بهتر نيت و منظور نويسنده از نگارش اين‌گونه متن‌ها بر اساس نقد تكوينی و روابط بينافرهنگي است.

انتشارات سوره مهر که این کتاب را به زیر چاپ برده است از توزیع آن در نمایشگاه کتاب سال آینده خبر داده است.