لایروبی اسلکه پل برای افزایش توان دو برابر ظرفیت پهلودهی شناورها

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول دهقان پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای ترافیک استان هرمزگان با بیان اینکه اقدامات بسیار خوبی برای آمادگی بخش حمل و نقلی استان در ایام نوروز صورت گرفته است، اظهار داشت: در باب نظارتها و کنترلهای جادهای نیز افزایش دوربینها و سایر ابزار را داشته ایم.
وی ادامه داد: تعداد 94 دستگاه خودرو مقرر شده که توسط فرمانداریها اختصاص داده شود تا در زمان پیک ترافیک در جادههای استان به کار آید.
دبیر شورای ترافیک استان هرمزگان با بیان اینکه برنامهریزیهایی در باب رفع مشکلات اسکله پل گرفته شده است، افزود: با توجه به تجربیات سال گذشته در این باب امسال کارهای خوبی با هماهنگی و حضور میدانی و مستمر صورت گرفته است که تمامی نواقص و معایب اسکله پل و محورهای منتهی احصا شده است.
وی از لایروبی اسلکه پل با هدف افزایش توان دو برابر ظرفیت پهلودهی شناورها خبر داد و افزود: محوطه سازیها، ورودیها و سایر بخشهای موجود در اسکله پل اصلاح شده است.
