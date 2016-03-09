استقرار ۱۵ اکیپ پزشکی در بیمارستان صحرایی شهرستان فریدن

محمد علیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بدنبال برپایی بیمارستان صحرایی در شهرستان فریدن، ۹ اکیپ پزشکی عمومی و ۶ اکیپ پزشکی تخصصی به‌همراه آزمایشگاه و امداد هوایی با حضور در بیمارستان و روستاهای منطقه به ویزیت و درمان بیماران می‌پردازند.

وی با اشاره به اینکه بیمارستان های صحرایی یکی از نیازهای‌های اساسی در مواقع بحرانی به شمار می‌رود، اعلام کرد: این بیمارستان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل مدیریت بحران استانداری اصفهان برپا شده و تا ۲۱ اسفندماه در شهر داران فعال است.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعيت هلال احمر استان اصفهان تصریح کرد: خدمت رسانی به بیماران نیازمند مناطق کمتر برخوردار استان اصفهان، از اهداف برپایی بیمارستان صحرایی است.

وی افزود: این بیمارستان صحرایی همانند بیمارستان‌های شهری دارای مدیر و قسمت‌های مختلفی همچون پشتیبانی، پرستاری، اتاق عمل، رادیولوژی و غیره بوده و در فضایی به وسعت یک هزار و ۴۰۰ متر مربع برپا شده که سازه اصلی آن چادر است.



معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعيت هلال احمر استان اصفهان تاکید کرد: طی دو روز نخست گروه پیشتاز شامل چند اکیپ پزشکی در روستاهای مختلف به شناسایی و کدگذاری بیماران پرداختند و در روزهای بعدی اکیپ‌های تخصصی در بیمارستان مستقر و بیمارانی که از قبل شناسایی شده‌اند به صورت تخصصی معاینه و درمان شده اند و در صورت نیاز این بیماران به مراکز تخصصی شهری ارجاع داده‌ می‌شوند.

علیزاده اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم با اجرای این برنامه‌ها بخشی از نیازهای بهداشتی و درمانی مردم این مناطق را برآورده کنیم.

وی بیان کرد: بیمارستان صحرایی به مدت یک هفته در شهرستان فریدن برپا است.