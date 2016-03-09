اعتراض بازنشستگان به افزایش۱۴درصدی/نماینده ای درشورای عالی نداریم

خبرگزاری مهر، گروه جامعه- مهناز قربانی: شورای عالی کار شب گذشته با حضور نمایندگان کارگران و تشکلهای مختلف حداقل دستمزد را برای کارگران در سال آینده با رشد ۱۴ درصدی ۸۱۲ هزار و ۱۶۴ تومان اعلام کرد.

این مصوبه علاوه بر کارگران براساس قانون ۱۱۱ تامین اجتماعی و ۴۱ شورای عالی کار، شامل حال بازنشستگان و مستمری بگیران حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی که حدود ۶۰ درصد بازنشستگان را تشکیل می دهند، می شود درحالی که این افراد هیچ نماینده ای در شورای عالی کار ندارند و از سوی دیگر وضعیت زندگی آنان نیز با شاغلین متفاوت است و حقوق آنها کفاف هزینه های زندگی شان را نمی دهد و سفره آنها تقریبا خالی است.

بر همین اساس بازنشستگان و مستمری بگیران مخالف این مصوبه بوده و نسبت به آن اعتراض دارند و از دولت تدبیر و امید می خواهند در طرح افزایش حقوق سازمان مدیریت و برنامه ریزی که بازنشستگان کشوری در آن ذکر شده اند، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی را نیز در نظر بگیرند چرا که این افراد نیز با ۷ میلیون نفر جمعیت نیاز به تامین هزینه های زندگی، درمان و ... را دارند.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در این خصوص ضمن انتقاد از مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش ۱۴ درصدی دستمزد کارگران گفت: با توجه به اینکه بازنشستگان در همین رابطه هیچ نماینده ای در شورای عالی کار ندارند، این مصوبه را قبول نداریم و انتظار داریم حداقل حقوق بازنشستگان بر مبنای هزینه های زندگی آنها تامین شود.

علی اصغر بیات در گفتگو با خبرنگار مهر، به افزایش ۱۴ درصدی دستمزد کارگران که شب گذشته به تصویب شورای عالی کار رسید، اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، مستمری از کار افتادگان بازنشستگی و مجموعه بازماندگان نباید از حداقل حقوق مزد کارگر عادی کمتر باشد و همچنین با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به اعلام تورم بانک مرکزی افزایش دهد.

وی افزود: تعیین حداقل مزد باید شرایط جسمی، روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده آنها را مورد توجه قرار دهد و به اندازه ای باشد که یک زندگی چهار نفره را تامین کند و بر همین اساس طبق این دو ماه شورای عالی کار نتوانسته با تصمیم خود رضایت بازنشستگان و مستمری‌بگیران را تامین کند؛ چراکه هیچ بهبودی در کیفیت زندگی و معیشت بازنشستگان حاصل نشده به طوری که قدرت خرید آنها نسبت به سال های قبل هر سال کمتر شده است. به همین دلیل امیدواریم دولت تدبیر و امید طرحی را که از یکماه قبل از سوی دکتر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام شده بود، مکمل مصوبه شورای عالی کار کند و در این صورت حداقل حقوق افزایش پیدا کند.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا ۱۴ درصد مبنای افزایش حقوق حداقل‌بگیران بازنشسته خواهد بود یا خیر؟ اظهار کرد: بله، قانونا طبق این دو ماه شامل حال بازنشستگان و مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر تامین اجتماعی می شود که البته نسبت به آن اعتراض شدیدی داریم.

بر اساس ماده ۹۶ تامین اجتماعی، این سازمان موظف است میزان کلی مستمری های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموعه مستمری بازنشستگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه های زندگی با تصویب هیات وزیران افزایش دهیم.

بیات اظهار داشت: در این ماده ها به صراحت اعلام شده که در افزایش حقوق، افزایش هزینه های زندگی و تورم را توأمان نیز در نظر بگیرند، اما ما چیزی را در سفره بازنشستگان خودمان ندیده ایم که مبنی بر بهبود کیفیت زندگی آنها باشد، بنابراین حقوق آنها کفاف هزینه های زندگی‌شان را هم نمی دهد و باید ملاک افزایش دستمزدها، هزینه های زندگی این افراد باشد.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا در جلسات شورای عالی کار برای افزایش دستمزدها شما به عنوان نماینده بازنشستگان حضور داشتید یا خیر؟ توضیح داد: خیر، بنده حضور نداشتم و با توجه به اینکه در این شورا نماینده‌ای برای تصمیم‌گیری‌ها نداریم، به همین دلیل نسبت به این مصوبه اعتراض شدیدی داریم.

وی افزود: در سال ۵۴ زمانی که قانون تامین اجتماعی نوشته شد، بازنشسته ای وجود نداشته به همین دلیل تمام مسائل ما را در شاغلین دیدند و این در حالی است که مسائل و موضوعات مرتبط با آنها به هیچ وجه با بازنشستگان قابل قیاس نیست.

بیات با انتقاد از اینکه دو میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشستگاه تامین اجتماعی نماینده ای در شورای عالی کار ندارد، گفت: چطور ممکن است که برای حدود ۷ میلیون نفر از جمعیت کشور تصمیمی به این مهمی در خصوص حقوقشان گرفته شود، اما نماینده ای از آنها برای دفاع از حق و ارائه توضیحات لازم وجود نداشته باشد.

به گفته رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، افرادی برای بازنشستگان تصمیم‌گیری می کنند که هیچ سنخیتی با آنها نداشته و آشنایی از زندگی، هزینه ها، وضعیت معیشت، درمان و... آنها ندارند، به همین دلیل از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین دولت درخواست می کنیم که همانند بازنشستگان کشوری برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز افزایش قابل قبولی را در جهت بهبود وضعیت زندگی و پر شدن سفره های آنها در نظر بگیرند.