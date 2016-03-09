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۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۴۰

رییس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور خبرداد:

ارجاع بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف کشور

ارجاع بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف کشور

سنندج- رییس مرکزشوراهای حل اختلاف کشور اعلام کرد: بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده در ۹ ماهه امسال به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی احمدی میانجی امروز چهارشنبه در همایش هم اندیشی اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و تجلیل از کارکنان، اعضا و دبیران شورای حل اختلاف کردستان درسنندج، گفت: در ۹ ماهه امسال بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف سراسر کشورواردشده و همین تعداد هم تقریبا مختومه شده است.

وی عنوان کرد: از تعداد پرونده‌های مذکور ارجاع شده به شوراها ۳۵ درصد قابل صلح و سازش بودند که در برخی از استان ها هم چون کردستان این درصد بیشتر بوده است.

وی اظهارداشت: براساس بررسی هایی که توسط بازرسان ما صورت گرفته شوراهای حل اختلاف کردستان، گیلان و چهارمحال بختیاری  جزو برترین‌های کشور معرفی شدند.

رییس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور ادامه داد: در گذشته عده ای به دنبال غیرفعال کردن شوراهای حل اختلاف بودند ولی خوشبختانه این شوراها به اندازه ای منسجم و قوی بودند که در مقابل تمامی فشارها ایستاده و توانستند به جایگاه مطلوبی در جامعه دست پیدا کنند.

حجت‌الاسلام احمدی میانجی افزود: درهمایش هفتم تیرماه امسال رهبرمعطم انقلاب بر آسیب شناسی و تقویت شوراهای حل اختلاف تاکید کردند.

وی به قانون جدید شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و  اظهارداشت: هرچند انتظاراتی که ما داشتیم در این قانون برآورده نشده ولی قدم مثبتی در راستای تقویت این شوراها با تصویب این قانون برداشته شده است.

وی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف دو دسته نیرو دارد که دسته نخست اعضا را معتمدین و ریش سفیدان جامعه تشکیل دادند و گروه دوم هم شامل نیروهای جوانی که به صورت افتخاری مشغول به فعالیت هستند.

رییس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور افزود: طی هفت سال گذشته تاکنون تلاش های فراوانی برای تعیین تکلیف نیروهای افتخاری انجام داده ایم.

حجت‌الاسلام و المسلمین احمدی میانجی با اشاره به اینکه هرماه یک میلیاردو ۷۵۰ میلیون تومان بابت بیمه اعضای شورا پرداخت می کنیم، گفت: در طول یک سال ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان حق بیمه پرداختت می کنیم.

وی بیان کرد: براساس قانون جدید ۲۰ درصد استخدامی های دادگستری به اعضا و نیروهای شوراهای حل اختلاف اختصاص داده شده است.

وی اضافه کرد: یکی از برنامه های جدی ما در سال آینده تشکیل جلسات مختلف با تمامی شبعه های شوراهای حل اختلاف سطح کشور به منظور ابلاغ و اجرایی کردن قانون جدید است.

‌ رییس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور با بیان اینکه براساس قانون جدید مسائل مربوط به مهریه و جهیزیه هم در شوراها مطرح خواهد شد، عنوان کرد: در رابطه با صلاحیت ها هم بر مبنای این قانون  صلاحیت رسیدگی به پرونده هی دارای ارزش ۲۰ میلیون تومان هم  به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده می شود.

کد مطلب 3576751

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