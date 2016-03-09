ارجاع بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی احمدی میانجی امروز چهارشنبه در همایش هم اندیشی اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و تجلیل از کارکنان، اعضا و دبیران شورای حل اختلاف کردستان درسنندج، گفت: در ۹ ماهه امسال بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف سراسر کشورواردشده و همین تعداد هم تقریبا مختومه شده است.

وی عنوان کرد: از تعداد پرونده‌های مذکور ارجاع شده به شوراها ۳۵ درصد قابل صلح و سازش بودند که در برخی از استان ها هم چون کردستان این درصد بیشتر بوده است.

وی اظهارداشت: براساس بررسی هایی که توسط بازرسان ما صورت گرفته شوراهای حل اختلاف کردستان، گیلان و چهارمحال بختیاری جزو برترین‌های کشور معرفی شدند.

رییس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور ادامه داد: در گذشته عده ای به دنبال غیرفعال کردن شوراهای حل اختلاف بودند ولی خوشبختانه این شوراها به اندازه ای منسجم و قوی بودند که در مقابل تمامی فشارها ایستاده و توانستند به جایگاه مطلوبی در جامعه دست پیدا کنند.

حجت‌الاسلام احمدی میانجی افزود: درهمایش هفتم تیرماه امسال رهبرمعطم انقلاب بر آسیب شناسی و تقویت شوراهای حل اختلاف تاکید کردند.

وی به قانون جدید شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و اظهارداشت: هرچند انتظاراتی که ما داشتیم در این قانون برآورده نشده ولی قدم مثبتی در راستای تقویت این شوراها با تصویب این قانون برداشته شده است.

وی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف دو دسته نیرو دارد که دسته نخست اعضا را معتمدین و ریش سفیدان جامعه تشکیل دادند و گروه دوم هم شامل نیروهای جوانی که به صورت افتخاری مشغول به فعالیت هستند.

رییس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور افزود: طی هفت سال گذشته تاکنون تلاش های فراوانی برای تعیین تکلیف نیروهای افتخاری انجام داده ایم.

حجت‌الاسلام و المسلمین احمدی میانجی با اشاره به اینکه هرماه یک میلیاردو ۷۵۰ میلیون تومان بابت بیمه اعضای شورا پرداخت می کنیم، گفت: در طول یک سال ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان حق بیمه پرداختت می کنیم.

وی بیان کرد: براساس قانون جدید ۲۰ درصد استخدامی های دادگستری به اعضا و نیروهای شوراهای حل اختلاف اختصاص داده شده است.

وی اضافه کرد: یکی از برنامه های جدی ما در سال آینده تشکیل جلسات مختلف با تمامی شبعه های شوراهای حل اختلاف سطح کشور به منظور ابلاغ و اجرایی کردن قانون جدید است.

‌ رییس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور با بیان اینکه براساس قانون جدید مسائل مربوط به مهریه و جهیزیه هم در شوراها مطرح خواهد شد، عنوان کرد: در رابطه با صلاحیت ها هم بر مبنای این قانون صلاحیت رسیدگی به پرونده هی دارای ارزش ۲۰ میلیون تومان هم به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده می شود.