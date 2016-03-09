قلعه پرتقالی های جزیره هرمز برای جذب گردشگر ساماندهی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود دالمن پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای ترافیک استان هرمزگان اظهار داشت: هرمزگان از شرایط و موقعیت ویژه‌ای در زمينه جذب گردشگر به ویژه در ایام نوروز برخوردار است از اينرو در استان وظیفه ما دو چندان می‌شود.

وی با بیان اینکه جاذبه های سفر دریایی در کشور در استان های معدودی از جمله هرمزگان فراهم است، یادآور شد: در حوزه دریایی نیز باید تدابیر لازم را همانند سال‌های گذشته به عمل آوریم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های جزیره هرمز اضافه کرد: با هماهنگی‌های صورت گرفته در هرمز با مسئولان محلی، امسال توانسته‌ایم در باب ساماندهی محوطه قلعه پرتغالی‌ها اقدامات خوبی انجام دهیم كه این امر در جذب گردشگر از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی همچنین با اشاره به طرح توسعه اسکله هرمز، افزود: اینگونه اقدامات شروعی برای کار است تا شاهد رونق گردشگری جزیره هرمز باشیم.

دالمن خاطرنشان کرد: باید برای محوطه ایستگاه راه‌آهن بندرعباس به ویژه فضای پارکینگ آن فکری اساسی شود و انتظار می‌رود دسته کم برای عید نوروز برای آن تدبیری اندیشیده شود.

حفظ ایمنی مسافران در جاده ها برای تعطیلات نوروز مورد توجه ویژه قرار گیرد

استاندار هرمزگان نیز در این نشست با بیان اینکه سال گذشته در ستاد تسهیلات سفر کشور، استان نمره قابل قبولی کسب کرد، اظهار داشت: امیدواریم مسئولان استان امسال نیز با تکیه بر اصول و موارد مدیریتی بتوانند حداکثر تسهیلات موجود را پای کار بیاورند تا هرمزگان بتواند به تقاضای جدید در ایام نوروز پاسخ دهد.

جاسم جادریوی با بیان اینکه هرمزگان مقصد گردشگری با تکیه با گردشگری دریایی و ساحلی است، افزود: ما به عنوان میزبان گردشگران نوروزی، باید تلاشمان را بيشتر از هر زمانی کنیم تا بتوانیم با استفاده از امکانات موجود رفاه مسافران را رقم بزنیم.

استاندار هرمزگان ادامه داد: باید برای ارائه خدمات بهتر از استان های دیگر پیشی بگیریم همانطور که سال گذشته نیز استان هرمزگان در مجموعه در ستاد تسهیلات سفر کشور رتبه چهارم را به دست آورد و امسال نیز باید تلاش کنیم تا ارتقا رتبه پیدا کنیم.

جادری با بیان باید همه چیز در زمان و مکان خود و با تکیه بر قانون انجام شود، یادآور شد:‌ از مدیران می‌خواهیم در صورت حضور نداشتن در استان در ایام تعطیلات نفرات جایگزین را با اختیارات کامل و تام معرفی کنند تا کارها دچار مشکل نشود.

وی گفت:‌ تمام تلاش و تمرکز ما باید بر روی امنیت و ایمنی مسافران به ویژه در جاده‌های برون شهری و درون شهری و بخش‌های سلامت باشد تا بهترین شرایط را رقم بزنیم.

استاندار هرمزگان از بخش‌های امدادی خواست با تمام امکانات و در هماهنگی با سایر دستگاه ها تمام جوانب را مدنظر داشته باشند.

وي عنوان کرد: بیشتر مسافران معمولا در فضای پارک‌ها و بوستان‌ها مستقر می‌شوند و با توجه به اینکه احتمال بارش باران نیز پیش‌بینی شده است، از شهرداران می‌خواهیم در راستای بازگشایی مسیرهای شهری نهایت دقت و حساسیت را داشته باشند.

جادری خواستار اصلاع‌رسانی نیروی انتظامی در بعد رعایت قوانین و مقررات شد و اضافه کرد: باید هشدارهای لازم به طور مرتب در جاده‌ها و مسیرها داده شود تا خانواده‌ها در جاده‌ها دقت بیشتری داشته باشند.