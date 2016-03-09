به گزارش خبرنگار مهر حسن برزگر ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی اعزام اردوهای راهیان نور شهرستان همدان بابیان اینکه هدف از برگزاری اردو‌های راهیان نور این است که نسل سوم و چهارم انقلاب بتوانند با زحمات و ایثار هشت‌ساله رزمندگان آشنا شوند، گفت: در طول چند سال اخیر این برنامه یکی از طرح‌های اثرگذار بوده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه جلسه ستاد هماهنگی پشتیبانی راهیان نور هر سال برگزار می شود، افزود: اعزام به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس از سوم تا هشتم فروردین‌ماه به مدت پنج روز انجام می‌شود و در سال جاری یک‌هزار و ۵۰۰ نفر در قالب کاروان راهیان نور در بخش بسیج محلات به صورت آزاد مناطق عملیاتی اعزام شدند.

برزگر با طرح این مطلب که به برکت مبارزات و جان‌فشانی‌های رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس توفیقات حال حاضر برای کشور به ارمغان آمده است بیان داشت: بیشتر بازدیدکنندگان از مناطق عملیاتی، دانش‌آموزان و دانشجویان هستند که باید گفت این طرح یک طرح بی‌نظیر در سطح کشور است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان همدان افزود: اعزام‌های امسال در سطح گسترده‌ای نسبت به سال‌های گذشته انجام می شود و تاکنون ۵ هزار نفر از دانش‌آموزان از سوی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان با همکاری آموزش و پرورش به مناطق عملیاتی اعزام شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه کاروان راهیان نور سال گذشته در قالب ۴۶۸ اتوبوس اعزام شد، عنوان کرد: از ناوگان حمل و نقل انتظار می‌رود از سوم تا هشتم فروردین سال جدید ۱۵ دستگاه اتوبوس را برای شهرستان همدان در اختیار بسیج و ستاد پشتیبانی قرار دهند.

وی همچنین به مشکل اساسی در خصوص نرخ ایاب و ذهاب، اسکان و پذیرایی این اردوها اشاره کرد و افزود: هشت اداره و ارگان همه‌ساله از حد معمول بیشتر به کاروان‌ها‌ی اعزامی مساعدت کرده اند.

فرمانده ناحیه بسیج شهرستان همدان با بیان اینکه اهمیت و تأثیر انتقال مفاهیم دفاع مقدس و اعزام کاروان راهیان نور از سطح منطقه‌ای و محلی فراتر است، تاکید کرد: این حرکت به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده و مهمانانی از خارج کشور نیز در این اردوها شرکت می‌کنند.

برزگر با اشاره به این مطلب که برگزاری این اردوها از سال ۷۳ در مناطق جنگی اجرا شده است، اشاره کرد: آموزش و پرورش همدان سال گذشته در ۹ دوره ۲ هزار و ۵۰۰ دانش آموز رابه این مناطق اعزام کرده است که این کار یک حرکت بسیار جالب و اثربخش است که با کارهای فرهنگی در طول یک سال تحصیلی برابری می‌کند.