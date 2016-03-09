ارائه نهال کافی به همه متقاضیان/ نگهداری درختان با شهرداری است

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار منطقه ۲ تهران در مراسم روز درختکاری که با همکاری اداره کل محیط زیست استان تهران و شهرداری منطقه ۲ تهران در پارک پردیسان برگزار شد، از آمار ۳۵۰ درصدی رشد فضای سبز در منطقه ۲ تهران طی سال گذشته خبر داد.

اسدالله نظری در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که چه کسی از درختانی که در روز درختکاری غرس می‌شود نگهداری خواهد کرد گفت: حفظ و نگهداری فضای سبز و درخت یکی از وظایف ذاتی و ویژه ما در شهرداری است و بیشترین تلاش همکاران من در شهرداری برای حفظ و نگهداشت درخت انجام می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه شهرداری در مقابل قطع درختان چه واکنشی نشان می‌دهد گفت: می‌توانم به جرأت بگویم حداقل در طول سال گذشته در مورد بیش از ۳۰۰ باغ خودمان ورود پیدا کرده‌ایم. درختی که داخل محیط زمین باشد تعریف خودش را دارد، اگر باغ باشد هم تعریف خودش را دارد، در معابر و فضای عمومی هم قاعده بر این است که ما وظیفه داریم درختان را حفظ کنیم و اگر موردی هم مبنی بر قطع درختی باشد برخورد می‌کنیم.

شهردار منطقه ۲ با تأکید بر اینکه در باغ‌ها تنها ۳۰ درصد فضا را اجازه ساخت و ساز می‌دهیم تصریح کرد: آن ۳۰ درصد مساحت هم حتماً باید جایی از باغ باشد که در آن درخت نباشد.

نظری با اعلام اینکه در منطقه الان ۱۵۱۵ هکتار فضای سبز داریم گفت: این آمار بالایی است و اگر نسبت به ۱۰ سال گذشته مقایسه کنید همین منطقه ۲ به میزان ۳۵۰ درصد افزایش مساحت فضای سبز داشته است.

وی گفت: در اقدامی که اخیراً انجام دادیم بالغ بر ۳۰۰ هکتار اراضی شمال غرب تهران را آزاد کردیم. در اولین فرصت آن را به فضای سبز بدل خواهیم کرد. هم‌اکنون ۷۰ هکتار از این مساحت در دستور کار است و قرار است در آن درختکاری کنیم و بتوانیم فضای سبز مناسبی ایجاد کنیم.

نظری افزود: شهرداری تهران در راستای توسعه فضای سبز اقدام به گسترش فضای سبز کرده است و در همین هفته شهرداری با همکاری نهادهای مختلف، بالغ بر ۳۰ هزار درخت در محیط‌هایی که از قبل پیش‌بینی شده می‌کارد.

شهردار منطقه ۲ تأکید کرد: شهرداری آمادگی دارد تا به هر میزانی که مردم تقاضای دریافت نهال داشته باشند، در اختیارشان بگذارد تا فرهنگ حفظ فضای سبز و درخت در مردم نهادینه شود.