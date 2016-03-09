فضاهای خانوادگی شهر از بین رفته است/ متوجه آمدن بهار نمی شویم

نیره توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه خانواده ایرانی فضایی برای گذران اوقات فراغت و تفریح خود ندارد، افزود: امروزه فضاهای عمومی شهری را که در گذشته محل گذران فراغت خانواده ها بود از بین برده ایم و حانواده ها جایی برای دور هم بودن خارج از منزل ندارند.

مدیر گروه هنر انجمن جامعه شناسی ایران تاکید کرد: یکی از مواردی که ما از آن محروم هستیم، دور هم بودن های خویشاوندی است. در گذشته تمام اعضای خانواده و خویشاوندان دور و نزدیک در تعطیلات و آخر هفته ها بیرون شهر به پیک نیک می رفتند و کودکان با نظارت خانواده ها و به صورت اشتراکی تفریح داشتند. حتی در فضاهای شهری بدون کمترین دغدغه ای مثل ترافیک و آلودگی، جمع های خانوادگی در مناطقی که وجود داشت تشکیل می شد اما امروز جای همه اینها را برجها و مراکز تجاری گرفته است.

توکلی ادامه داد: امروز فضای عمومی شهری نابود شده است و با تجاری سازی و از بین بردن پیاده روها، فضاهای عمومی تفریح دسته جمعی که در فاصله کمی از منازل مسکونی قرار داشت، از بین رفته است.

وی اضافه کرد: در همه جای دنیا، شهرداری ها فضاهای عمومی را برای خانواده ها مدیریت و مهندسی می کنند تا هر محله ای فضاهای باز تفریحی خانوادگی داشته باشد، اما در شهرهای ما حتی شهروندان وحشت غریبی از حتی پیاده قدم زدن در دود و ترافیک و ... وجود دارد.

مدیر گروه هنر انجمن جامعه شناسی گفت: در گذشته یکی از زیباترین مناظر در طول سال، دیدن خانواده ها با لباسهای نو در خیابان، در ایام نوروز بود اما امروز امکان پیاده روی در خیابانها نیست. شهرداری هر سال شعار استقبال از بهار می دهد اما در میان برج ها و اتومبیل ها اصلا آمدن بهار مشخص نمی شود و بهار را نمی توان از داخل اتومبیل های دودزا استقبال کرد.