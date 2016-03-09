پاساژ هورام سنندج طعمه حریق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج،مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج با اشاره به اینکه ساعت ۲ بامداد خبر آتش سوزی در پاساژ هوارم از طریق سامانه ۱۲۵ به این سازمان اعلام شد،عنوان کرد: یک مغازه موبایل فروشی واقع در پاساژهورام سنندج شب گذشته در آتش سوخت.

مرتضی سنندجی اظهارداشت: بلافاصله ۲ اکیپ از آتش نشانان ایستگاه شماره یک و پنج به محل حادثه اعزام شدند و کار اطفاء حریق را آغاز کردند.

وی با اشاره به اینکه آتش سوزی از یک مغازه موبایل فروشی در طبقه همکف شروع شده بود که بلافاصله آتش به طبقات بالاتر سرایت کرده بود، عنوان کرد: آتش نشانان با تلاش دو ساعته مانع از سرایت آتش به طبقات بالاتر شدند و توانستند آتش را بطور کامل مهار کنند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج بیان کرد: کار شناسان این سازمان در حال بررسی در خصوص علت این آتش سوزی هستند.