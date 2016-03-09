به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، پزشکان به برایان جانسون خواننده این گروه استرالیایی هشدار دادهاند که در حال ناشنوا شدن است.
این گروه در اطلاعیهای اعلام کرد که به دلیل آنکه پزشکان به جانسون هشدار دادهاند که در صورت ادامه کارش شنواییاش را کاملا از دست خواهد داد، به کنسرتهای خود در آمریکا ادامه نخواهد داد.
در این اطلاعیه آمده که در صورت برگزاری کنسرتهای از پیش برنامهریزی شده، احتمالا از خواننده مهمان استفاده خواهند کرد.
برایان جانسون، ۶۸ ساله از سال ۱۹۸۰ خواننده AC/DC بوده است.
در معرض قرارگرفتن صدای بیش از ۸۵ دسیبل میتواند شنوایی انسان را به خطر بیندازد. صدای بلند در کنسرتهای موسیقی گاهی بسیار بیشتر از این میزان است.
