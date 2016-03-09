نمایندگان قم باید مدافع واقعی دین و احکام الهی باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، این استاد برجسته حوزه در دیدار حجت الاسلام ذوالنوری و احمد امیرآبادی دو نفر از منتخبان مردم قم در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، با اشاره به موقعیت مهم شهر مقدس قم و سابقه درخشان آن در طول تاریخ، گفت: قم یکی از مراکز مهم مذهبی و علمی است که دارای سوابق بسیار روشن، حساس و درخشان است.

وی افزود: این شهر با شهرهای دیگر کاملاً تفاوت دارد که امتیازات علمی و مذهبی، عشق و علاقه مردم آن به اهل بیت(ع) در طول تاریخ، این شهر را ممتاز نموده است.

استاد سطوح عالی حوزه، نمایندگان قم را نماینده ارزش‌ها معرفی کرد و خطاب به منتخبین مردم قم در مجلس گفت: خدمت به این شهر و مردم آن ارزش بسیار زیادی دارد و مسئولیت‌پذیری در قم بسیار سنگین است. اکنون که شما از قم به مجلس راه یافته‌اید، بدانید که نماینده قم، باید نماینده ارزش‌ها و اصول اسلام و مدافع واقعی دین و احکام باشد.

وی اظهار داشت: نمایندگان شهر‌ها هم باید شما را به عنوان یک نماینده ارزشی و پشتیبان شریعت و حامی مردم مستضعف و محروم بدانند، که با رفتار و اخلاق خوب شما این مهم در آنجا محقق خواهد شد.

سه نماینده مردم قم با هم همکاری کامل داشته باشند

آیت الله صافی گلپایگانی در قسمت دیگری از سخنان خود به منتخبان مردم قم گفت: حقیر از مطالبی که شما تذکر دادید خوشحال شدم و دعا می‌کنم که در انجام آن موفق باشید، البته لازم است که سه نماینده محترم قم با هم همکاری کامل داشته و فقط اعتلای کشور و خدمت به مردم را در نظر داشته باشند. اگر خدای ناکرده اختلافی باشد ضرر آن به مردم و مملکت می‌رسد. لذا با توافق و با هماهنگی در برنامه‌های دینی و فعالیت‌های اجتماعی وظیفه سنگین خود را ایفا کنید.

وی در پایان با مسألت توفیق برای نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی، گفت: این فرصتی که برای شما فراهم شده است بسیار مغتنم و با ارزش است و از آن باید کمال استفاده را برای ترقی و رشد کشور و خدمت به مردم و رفع مشکلات اقتصادی آنان نمود. ان شاء الله تعالی در جلب رضایت حضرت ولی عصر(عج) همیشه موفق باشید.

در ابتدای این دیدار که در بیت آیت الله صافی گلپایگانی برگزار شد، حجت الاسلام ذوالنوری گزارشی از برنامه‌های آینده درباره شهر قم ارائه داد.