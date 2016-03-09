احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری آخرین مسابقه شطرنج استان همدان در سال ۹۴ اظهار داشت: در آستانه سال نو و به مناسبت بزرگداشت یاد سرداران، امیران، فرماندهان و ۸ هزار شهید استان همدان آخرین مسابقه شطرنج سال ۱۳۹۴ روز جمعه ۲۱ اسفندماه در محل هیئت شطرنج استان همدان برگزار می‌شود.

وی افزود: این مسابقه با زمان ۱۲ دقیقه برای هر بازیکن و ۳ ثانیه پاداش برای انجام هر حرکت، در ۹ یا ۱۱ دور، با توجه به تعداد شرکت‌کنندگان برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان بابیان اینکه زمینه رشد شطرنج همدان به‌خوبی فراهم‌شده است، گفت: برای اولین بار در استان همدان کمیته استعدادیابی شطرنج فعال و ریاست این کمیته به امیر خوش‌بین از شطرنج‌بازان خوب استان همدان سپرده‌شده است.

بابایی عنوان کرد: با تیم قدرتمندی که در کمیته استعدادیابی شطرنج استان همدان تشکیل‌شده در مدتی کوتاه شاهد رشد بیشتر شطرنج در رده‌های سنی پایه، نونهالان و نوجوانان خواهیم بود.

وی بابیان اینکه شناسایی استعدادها از وظایف هیئت‌های ورزشی است، بیان کرد: خانواده‌ها باید برای رسیدن به این مهم پای‌کار بیایند که در این راستا خط‌مشی و مسیر را برای خانواده‌ها فراهم می‌کنیم تا به‌راحتی فرزندان خود را در کلاس‌ها ثبت‌نام کنند.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان عنوان کرد: شطرنج‌بازانی را پرورش می‌دهیم که آینده شطرنج استان همدان را بسازند و با حضور این نفرات در مسابقات کشوری و مهم و قهرمانی رده‌های سنی در آینده نزدیک جایگاه هیئت شطرنج استان همدان در کشور صعود داشته باشد.

بابایی بابیان اینکه سال ۹۴ سال مناسبی برای شطرنج استان همدان بود، گفت: در سال جاری شطرنج‌بازان استان همدان در مسابقات کشوری خوش درخشیدند و شاهد رشد شطرنج استان بودیم.