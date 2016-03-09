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۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۴۴

رئیس هیئت شطرنج استان همدان:

مسابقات شطرنج گرامیداشت یاد ۸۰۰۰ شهید استان همدان برگزار می‌شود

مسابقات شطرنج گرامیداشت یاد ۸۰۰۰ شهید استان همدان برگزار می‌شود

همدان- رئیس هیئت شطرنج استان همدان گفت: مسابقات شطرنج گرامیداشت یاد سرداران، امیران، فرماندهان و ۸۰۰۰ شهید استان همدان در خانه شطرنج همدان برگزار می‌شود.

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری آخرین مسابقه شطرنج استان همدان در سال ۹۴ اظهار داشت: در آستانه سال نو و به مناسبت بزرگداشت یاد سرداران، امیران، فرماندهان و ۸ هزار شهید استان همدان آخرین مسابقه شطرنج سال ۱۳۹۴ روز جمعه ۲۱ اسفندماه در محل هیئت شطرنج استان همدان برگزار می‌شود.

وی افزود: این مسابقه با زمان ۱۲ دقیقه برای هر بازیکن و ۳ ثانیه پاداش برای انجام هر حرکت، در ۹ یا ۱۱ دور، با توجه به تعداد شرکت‌کنندگان برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان بابیان اینکه زمینه رشد شطرنج همدان به‌خوبی فراهم‌شده است، گفت: برای اولین بار در استان همدان کمیته استعدادیابی شطرنج فعال و ریاست این کمیته به امیر خوش‌بین از شطرنج‌بازان خوب استان همدان سپرده‌شده است.

بابایی عنوان کرد: با تیم قدرتمندی که در کمیته استعدادیابی شطرنج استان همدان تشکیل‌شده در مدتی کوتاه شاهد رشد بیشتر شطرنج در رده‌های سنی پایه، نونهالان و نوجوانان خواهیم بود.

وی بابیان اینکه شناسایی استعدادها از وظایف هیئت‌های ورزشی است، بیان کرد: خانواده‌ها باید برای رسیدن به این مهم پای‌کار بیایند که در این راستا خط‌مشی و مسیر را برای خانواده‌ها فراهم می‌کنیم تا به‌راحتی فرزندان خود را در کلاس‌ها ثبت‌نام کنند.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان عنوان کرد: شطرنج‌بازانی را پرورش می‌دهیم که آینده شطرنج استان همدان را بسازند و با حضور این نفرات در مسابقات کشوری و مهم و قهرمانی رده‌های سنی در آینده نزدیک جایگاه هیئت شطرنج استان همدان در کشور صعود داشته باشد.

بابایی بابیان اینکه سال ۹۴ سال مناسبی برای شطرنج استان همدان بود، گفت: در سال جاری شطرنج‌بازان استان همدان در مسابقات کشوری خوش درخشیدند و شاهد رشد شطرنج استان بودیم.

کد مطلب 3576822

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