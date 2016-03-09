اجرای طرح توسعه گردشگری دینی و فرهنگی در سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طاهریان، بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در شیراز به تشریح فعالیت‌های انجام شده این کانون‌ها در سال جاری پرداخت و گفت: طرح توسعه گردشگری دینی و فرهنگی را در سال آینده به شکل جدی اجرا خواهیم کرد زیرا معتقدیم استان‌هایی نظیر فارس، اصفهان و غیره این‌ها تنها دارای جاذبه‌های گردشگری تاریخی و مذهبی نیستند بلکه مساجدی نیز در این‌ها مشغول به فعالیت هستند که باید سایر اعضای کانون‌ها از استان‌ها مختلف بیایند و از نزدیک با فعالیت‌های آن‌ها آشنا شوند که این طرح در سال آینده اجرا خواهد شد و یکی از پایگاه‌های آن نیز استان فارس خواهد بود.

وی با اشاره به فعالیت‌های این کانون‌ها در ایام نوروز افزود: یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی که بسیاری از کانون‌ها در ایام نوروز دارند اول مهیاسازی فضاسازی مساجد برای مسافران نوروزی تا بتوانند فرایض خود را ادا کنند همچنین یکی دیگر از نقش‌های بچه‌های کانون‌ها فعالیت می‌کنند، اعلام جاذبه‌های گردشگری دینی و اماکن مذهبی خودشان است البته این برنامه منسجمی نیست که در سراسر کشور بر اساس یک برنامه مدون انجام دهند، اما ما از کانون‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، حمایت می‌کنیم.

طاهریان به فعالیت‌های سال آینده اشاره کرد و ادامه داد: جشنواره هنرهای نمایشی ویژه گروه‌های تئاتر در دستور کار قرار دارد و اگر مقدمات آن فراهم شود مسابقات سرود ویژه روستاییان نیز داریم که امیدواریم این مسابقات به میزبانی استان فارس باشد و اولویت جدی ما برای این کار، روستاهای کورده لارستان استان فارس است تا به عنوان میزبان این مسابقات معرفی شود.

معاون فرهنگی ستاد عالی کانون های مساجد کشور تصریح کرد: افزون بر اینها، بنا داریم تا جشنواره قرآنی مدهامتان خود را به‌صورت ثابت در ایام هفته وحدت برگزار کنیم زیرا هم ولادت پیامبر مکرم(ص) و هم ولادت امام صادق(ع) در آن قرار دارد و چون قرآن کتاب وحدت و پیامبر(ص) نیز مشترک است لذا بنابراین زمان برای برگزاری این مسابقات، ایام هفته وحدت است.