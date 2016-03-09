سرانه مصرف چوب در کشور دو دهم متر مکعب است

ابوالفضل روغنی در حاشیه مراسم کاشت ۱۰ هزار درخت در شرکت صنایع و چوب و کاغذ استان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این بدان معنی است که نیاز مصرفی کشور به چوب در سال بیش از ۱۴ میلیون مترمکعب است و برای تأمین این نیاز باید به زارعت چوب توجه شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سطح زارعت چوب در کشور معادل ۲۰۰ هزار هکتار بوده که ۱۵۰ هزار هکتار صنوبر کاری و ۵۰ هکتار اکالیپتوس است، ایجاد اشتغال، توسعه فضای سبز، تصفیه آبوهوا، کاهش خروج ارز برای واردات چوب و کمک به حفاظت منابع طبیعی تجدید پذیر را از مزایای توسعه زارعت چوب مطرح کرد.
روغنی به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره کاشت درخت یادآور شد: با کاشت و نگهداری آن باید اثبات کنیم که عملگرا هستیم و همچنین با ایجاد و کاشت نهال زندگی جدید ایجاد میکنیم.
وی با تأکید بر حفظ و صیانت جنگلها و گسترش فضای سبز یادآور شد: شرکت چوب و کاغذ در هرسال حدود یکمیلیون و ۲۰۰ هزار اصله درخت و نهال کاشت میکند.
روغنی یادآور شد: حضور علمی نداشتن، تجاوز به جنگل، جاده سازی و غیره سبب از بین رفتن جنگل میشود و باید به حفظ آن توجه شود.
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