به گزارش خبرنگارمهر، حسین افشاری ظهر چهارشنبه در کارگروه تنظیم بازار شهرستان همدان بابیان اینکه توزیع مرغ منجمد زمانی انجام خواهد شد که در بازار کمبود وجود داشته باشد، ادامه داد: قیمت مرغ در حال حاضر یک قیمت منطقی است.

وی بابیان اینکه مسئولان تدابیر لازم در زمینه تنظیم بازار را انجام داده اند، بیان کرد: برگزاری این جلسه فقط در راستای هماهنگی نهایی برنامه ها برای مرکز استان است.

معاون برنامه ریزی فرماندار همدان بابیان اینکه ۳۰ فهرست نهایی مراکز توزیع میوه عید تا فردا اعلام خواهدشد، عنوان کرد: باید نقاط توزیع در حاشیه های شهر درنظر گرفته شود تا ترافیک در مرکز شهر کمتر شود.

رئیس اتحادیه میوه و تره بار همدان نیز بابیان اینکه کار توزیع میوه شب عید در ۹ سال گذشته برعهده اتحادیه میوه و تره بار بوده است، عنوان کرد: خوشبختانه مشکل خاصی در این زمینه وجود نداشته است.

رضا البرزی بابیان اینکه پیشنهاد شده توزیع میوه شب عید بر عهده عوامل دارای جواز کسب باشد، ادامه داد: در مکان هایی که واحدهای صنفی وجود دارند نیازی به نصب چادر برای مشخص شدن مکان عرضه میوه شب عید نخواهیم داشت.

وی بابیان اینکه طبق اعلام کمیسیون نظارت سود خرده فروشی ها ۱۵ تا ۳۰درصد است، تاکید کرد: اگر عوامل فروش میوه شب عید از اتحادیه میوه و تره بار باشند توزیع بهتر خواهدبود.

رئیس اتحادیه میوه و تره بار همدان بابیان اینکه در سال گذشته به علت سرمازدگی، میزان پرتقال کم بود و مردم از مکان های توزیع خوب استقبال می کردند، عنوان کرد: توزیع کنندگان حق فروش میوه مشابه را ندارند و از آن ها نیز در این زمینه تعهد گرفته شده است.

البرزی بابیان اینکه زمان توزیع میوه شب عید از ۲۵ تا ۲۹ اسفندماه خواهد بود، ادامه داد: زمان توزیع یک زمان بسیار مناسب است.

وی با اشاره به اینکه قیمت ها هر روز باید رصد شوند، عنوان کرد: باید قیمت ها به گونه ای تنظیم شود که مشکلات سال های قبل را نداشته باشیم.