مقدونیه مرزهای خود را بست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، با بسته شدن مرزهای مقدونیه به روی پناهجویان وضعیت آنها با ابهام روبرو شد.



براساس گزارش های اعلام شده اینکه این تعداد از پناهجویان می توانند به مسیر خود برای گذر از کشورهای حوزه بالکان ادامه دهند، هنوز کامل مشخص نیست.



بسته شدن مرزهای کشورهای حوزه بالکان به روی پناهجویان این احتمال شدت پیدا می کند که آنها در خاک یونان باقی بمانند.

در پی شدت یافتن بحران پناهجویان اروپا از کشورهای یونان و ترکیه خواست تا به کنترل هر چه بیشتر مرزهای خود بپردازند.