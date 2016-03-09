  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۰۶

مقدونیه مرزهای خود را بست

مقدونیه مرزهای خود را بست

مقدونیه مرزهای خود را به روی پناهجویان خارجی بست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، با بسته شدن مرزهای مقدونیه به روی پناهجویان وضعیت آنها با ابهام روبرو شد.

براساس گزارش های اعلام شده اینکه این تعداد از پناهجویان می توانند به مسیر خود برای گذر از کشورهای حوزه بالکان ادامه دهند، هنوز کامل مشخص نیست. 

بسته شدن مرزهای کشورهای حوزه بالکان به روی پناهجویان این احتمال شدت پیدا می کند که آنها در خاک یونان باقی بمانند.

در پی شدت یافتن بحران پناهجویان اروپا از کشورهای یونان و ترکیه خواست تا به کنترل هر چه بیشتر مرزهای خود بپردازند.

کد مطلب 3576842
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها