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۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۲۱

آماده‌باش مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی در ایام نوروز ۹۵

آماده‌باش مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی در ایام نوروز ۹۵

معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی از تشکیل ستاد نوروزی مدیریت درمان در این معاونت و اداره‌کل درمان مستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی در ایام نوروز سال ۹۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدعلی همتی تشکیل این ستاد را به منظور اجرای هرچه بهتر طرح آماده باش نوروزی واحدهای درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی دانست و افزود: ستاد نوروزی مدیریت درمان در تمامی استان‌ها با هماهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، به فعالیت می‌پردازد.

وی با بیان اینکه ممکن است برخی افراد در طول مسافرت نوروزی، به خدمات درمانی نیاز پیدا کنند، اظهار کرد: برای خدمت‌رسانی مناسب به مسافران نوروزی در مراکز درمانی و بیمارستان‌های سازمان تأمین‌اجتماعی پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است.

وی افزود: در ایام تعطیلات نوروز فعالیت تمام وقت بیمارستانها و مراکز درمانی شبانه روزی تابعه مدیریت درمان استانها ادامه دارد و متناسب با تعداد مسافران نوروزی، در طول روز آماده ارائه خدمات به مراجعه کنندگان هستند.

همتی از نصب پلاکاردهای اطلاع‌رسانی به مسافران نوروزی در شهرهای مختلف خبر داد و گفت: برای اطلاع‌ مسافران از نشانی مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی این پلاکاردها در ورودی شهرها نصب می‌شود.

وی بر حضور پزشکان کشیک در تمامی بیمارستان‌ها و ستاد مدیریت درمان سراسر کشور تأکید کرد و افزود: سایر پزشکان نیز برای خدمت‌رسانی به بیماران در دسترس خواهند بود.

معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: امیدواریم با فعالیت مطلوب مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی شاهد رضایتمندی بیمه‌شدگان باشیم و امکان دسترسی کامل بیماران به خدمات درمانی در این ایام فراهم شود.

کد مطلب 3576843
مهناز قربانی مقانکی

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