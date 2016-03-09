به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ عباسعلی مغیثی ظهر چهارشنبه در یادواره شهید روستای بره فراخ از توابع شهر فیروزان گفت: زنده نگهداشتن و پاسداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی ایران، جنگ تحمیلی و همچنین شهدای مدافع حرم و در رأس آن‌ها سردار رشید اسلام حاج حسین همدانی از کمترین کارهایی است که می‌توان انجام داد.

وی افزود: امروز دشمن ایران اسلامی باهدف قرار دادن نسل جوان جامعه سعی بر مخدوش کردن چهره ایران اسلامی دارد و بر همه ما واجب است که سیره و عملکرد و اخلاص شهدای گلگون‌کفن را برای فرزندان و جامعه جوان بیان کنیم.

حجت‌الاسلام‌ مغیثی بابیان اینکه موجودیت انقلاب اسلامی مدیون فداکاری‌های شهدا و خانواده‌های آن‌ها است، گفت: گرامیداشت شهدا و بازگو کردن رشادت آفرینی شهدای انقلاب از ضروریات امروز جامعه است که باید موردتوجه قرار گیرد.

وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی برای حفظ نهضت و مکتب و فرهنگ عاشورایی هزینه‌های معنوی زیادی خرج کرده که یکی از این هزینه‌های معنوی شهدا هستند.

وی تأکید کرد: برخورداری ایران اسلامی از اقتدار بالا در عرصه‌های مختلف از برکات فرهنگ عاشورا و ایثار شهدا است.

وی شهادت را معامله با خدا دانست و بیان کرد: شهادت به معنای در خط مستقیم ولایت بودن، یقین و بصیرت داشتن، هم‌نشینی با انبیاء و صدیقان و صالحین و رد پذیرش غیر خداست.

وی در بخش بعدی سخنانش اظهار داشت: حمایت از کشورهای اسلامی از وظایف شرعی ما به‌عنوان مسلمان و قدم نهادن در این راه خواست شهدای گران‌قدر است.

وی با بیان اینکه امروز کشورهای جنایت‌کار همچون آمریکا و اسرائیل، ایران اسلامی و حزب‌الله لبنان را تروریست می‌نامند، عنوان کرد: تا قبل از نبرد حزب الله لبنان با اسرائیل رسانه‌های جهان هدف بزرگ نشان دادن ارتش اسرائیل و همچنین شکست‌ناپذیر بودن آن را داشتند ولی پس‌ازآن که درصحنه نبرد با حزب‌الله شکست خوردند به فکر برچسب زدن بر حزب‌الله افتادند.

وی در پایان ضمن تقدیر از خانواده مدافعان حرم و هم‌رزمان آن‌ها گفت: امروز وظیفه ما حمایت همه‌جانبه از مدافعان حرم است.