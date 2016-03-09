به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر چهارشنبه در آیین رونمایی از این نرم‌افزار مجری طرح و عضو هیئت‌علمی دانشکده سما اردبیل گفت: اپلیکیشن ASAبه عنوان اولین اپلیکشن کاربردی تولید شده در مجموعه سما است.

امیر جلیلی ایرانی تصریح کرد: با استفاده از این نرم‌افزار بسیاری از مشکلات دانشجویان از قبیل دسترسی به چارت آموزشی، آیین‌نامه آموزشی، آشنایی با قسمت‌های مختلف دانشکده، نحوه پرداخت شهریه و استفاده از وام‌های دانشجویی مرتفع خواهد شد.

وی با بیان اینکه، این نرم‌افزار در سیستم عامل اندروید و تمامی دستگاه‌هایی که از این سیستم عامل استفاده می‌کنند قابل اجرا است، اضافه کرد: بعد از تولید بیش از ۶۰ پیش طرح و بررسی آن توسط اعضای هیئت‌علمی در نهایت نسخه اولیه آن ارائه شده است.

عضو هیئت‌علمی دانشکده سما اردبیل تاکید کرد: «آسا» اولین اپلیکیشن تولید شده در مجموعه سما کشور و از اولین اپلیکیشن‌های دانشگاهی سراسر کشور است.

وی با بیان اینکه نرم‌افزار آسا پل ارتباطی دانشگاه با مخاطبان بیرونی نیز خواهد بود، ادامه داد: مخاطبان بیرونی می توانند اطلاعات جامعی در خصوص سما اردبیل از نحوه تماس تا آینده شغلی رشته‌های موجود در دانشکده را توسط این نرم‌افزار دریافت کنند.

جلیلی ایرانی ابراز امیدواری کرد این نرم‌افزار تأثیرات قابل‌توجهی در ارتقا کیفی و کمی برنامه‌های آموزشی دانشکده سما داشته و به عنوان الگو مورد استفاده سایر دانشکده ها قرار گیرد.