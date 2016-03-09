خیران زنجانی در حوزه بهداشت و سلامت ورود جدی پیدا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویر قزلباش ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح مرکز بررسی غربالگری سرطان سینه در زنجان افزود: از ۴۲ تخت بیمارستانی افتتاح شده طی روز جاری ۱۹ مورد به بیمارستان ولی‌عصر (عج) و ۲۳ تخت نیز به بیمارستان آیت‌الله موسوی شهر زنجان اختصاص داده شده است.

وی با بیان اینکه خیرین باید در حوزه بهداشت و سلامت بیشتر ورود پیدا کنند، ادامه داد: تاسیس مراکز آی سی یو در بیمارستان ولیعصر (عج) و تجهیزات آزمایشگاهی مدیون کمک‌های خیرین استانی است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: اگر حمایت‌های بی‌دریغ خیران استانی و مسئولان نبود، این دانشگاه نمی‌توانست همپای طرح تحول سلامت وزارت بهداشت قرار بگیرد.

قزلباش با اشاره به مرکز بررسی و غربال‌گیری و درمان سرطان برست (سینه) در زنجان افزود: وزارت بهداشت برای پیشگیری و درمان بیماری برنامه‌های گسترده‌ای دارد و این مرکز دومین مرکز بررسی و غربال‌گری سرطان برست در کشور محسوب می شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، در خصوص مشکلات درمانی بیماران اعصاب و روان هم افزود: بیماران روانی نیازمند حمایت‌های گسترده‌ای هستند که در همین راستا، مرکز اوژانس شهرستان خدابنده توانسته مرکزی برای بیماران اعصاب و روان را ایجاد کند که این امر گامی بزرگ محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه پروژه‌ای به وسعت ۶۲۰ متر زیربنا و تجهیزات پزشکی همچون دو دستگاه ماموگرافی پیشرفته و دو دستگاه سونوگرافی در سال ۹۵ به بهره‌برداری خواهد رسید، افزود: بیماری سرطان سینه در بین خانم‌ها بسیار شایع شده که آمار مرگ و میر بسیار بالایی نیز به خود اختصاص داده است.

قزلباش تصریح کرد: متأسفانه در استان زنجان با فقدان چنین مرکزی برای پیشگیری و تشخیص این بیماری مواجهه بودیم که هم‌اکنون در این مرکز اقداماتی از قبیل تشخیص، درمان، نمونه‌برداری و دیگر موارد انجام می‌شود.

وی گفت: این مرکز توسط دانشگاه تجهیز شده و به همت خیرین آماده شده و امروز این مرکز افتتاح شد.