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۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۳۴

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گلستان:

محدودیت های ترافیکی نوروزی در جاده های گلستان اعمال می شود

محدودیت های ترافیکی نوروزی در جاده های گلستان اعمال می شود

گرگان- مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان از اعمال محدودیت های ترافیکی طرح نوروزی ۱۳۹۵ در محورهای مواصلاتی استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره كل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان، مهدی میقانی اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص ترافیکی در استان های شمالی و قرار گرفتن در مسیر زائرین بارگاه ملکوتی امام رضا(ع)، ایام اوج سفر و طرح سفرهای نوروزی، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تردد وسایل نقلیه سنگین با هدف افزایش ایمنی و تسهیل در عبور و مرور، از ۲۶ اسفند ماه جاری لغایت  ۱۵ فروردین سال آینده در محورهای مواصلاتی گلستان اجرا می شود.

وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل مشترک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و پلیس راه کشور عبور و مرور انواع موتورسیكلت در ایام اجرای طرح نوروزی (۲۶ اسفندماه تا ۱۵ فرورین ۹۵) در همه آزادراه ها، بزرگراه ها و محورهایی كه ضرورت ایجاب کند ممنوع خواهد بود.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های گلستان همچنین گفت: تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۱۲تا ۲۲ روز بیست و هفتم اسفند ماه جاری و از ساعت ۶ الی ساعت ۲۲ روزهای ۲۸ و ۲۹ اسفند ماه و همچنین ۱۲ و ۱۳ فروردین ۹۵ در محورهای گلوگاه – گرگان، جنگل گلستان – چمن بید و بالعكس ممنوع است.

میقانی افزود: عبور و مرور انواع تریلر، كامیون و تانكرهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی یا دارای مجوز از پلیس راهور از این امر مستثنی است.

وی ادامه داد: تردد انواع تریلر، كامیون و كامیونت در روز ۱۳ فروردین ماه سال ۱۳۹۵ در همه محورهای برون شهری كشور ممنوع است.

این مقام مسئول در پایان اظهار کرد: وب سایت www.۱۴۱.ir اطلاعات کاربردی مهمی را برای مدیریت سفرهای جاده ای نظیر نمایش آخرین وضعیت تردد بر روی نقشه ترافیکی، ارائه مسیر و مسافت بهینه و مشاهده امکانات بین راهی از قبیل راهدارخانه ها، پمپ بنزین ها، مجتمع های خدماتی رفاهی را در اختیار کاربران قرارمی دهد.

کد مطلب 3576898

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