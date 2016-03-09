گیلان در شاخص های سلامت از میانگین کشوری عقب است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حریرچی در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان که پیش از ظهر چهارشنبه برگزار شد، اظهار کرد: گیلان در بسیاری از شاخص های سلامت نسبت به استانداردهای موجود از میانگین کشوری نیز عقت تر است.

وی با اشاره به نارضایتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این وضعیت افزود: وضعیت سلامت در گیلان در شان و جایگاه مردم استان نیست زیرا از گیلان پزشکان صاحب نامی به جامعه پزشکی معرفی شده اند.

حریرچی با بیان اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به جایگاه سلامت در گیلان احساس شرمندگی می کند، تصریح کرد: این وضعیت نتیجه عملکرد سال های بسیاری است که متاسفانه بدون اصلاح، همچنان ادامه یافته است.

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همه دانشگاهیان، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و اعضای هیات علمی گیلان را به همدلی و همت مضاعف برای خروج از این وضعیت فراخواند و گفت: علاوه بر شاخص های سلامت، باید بپذیریم که در دانشگاه علوم پزشکی گیلان فرهنگ سازمانی مناسبی حاکم نیست.

وی افزود: با بهره مندی از تجربه پزشکان حاذق گیلانی و مدیریت بهتر مجموعه همه باید در این عرصه تلاش کنند تا علاوه بر اصلاح ساختار، شایسته سالاری، رعایت اعتدال و دوری از اختلافات بین جناحی، شاخص های سلامت مردم به ویژه محرومان در استان گیلان ارتقا یابد.

لزوم تلاش برای بهبود شاخص های بهداشت در گیلان

در ادامه این مراسم، استاندار گیلان با تایید عقب ماندگی استان نسبت به شاخص های سلامت اظهار کرد: اگرچه طی سال های گذشته اقدامات گسترده ای در حوزه بهداشت و درمان در گیلان رخ داده اما هنوز گیلان به جایگاه مناسب و مطلوب خود در بین استان های کشور دست نیافته است.

محمدعلی نجفی با بیان اینکه گیلان از نیروی انسانی متخصص در حوزه بهداشت و درمان به تعداد کافی برخوردار است افزود: برای خروج از وضعیت موجود علاوه بر وزارت بهداشت و درمان، همه دستگاه های ذی ربط باید کمک کنند.

وی تاکید کرد: بهبود شرایط سلامت و درمان در گیلان با وجود پزشکان حاذق و تلاش مستمر کارکنان نظام سلامت در استان امکانپذیر است.

نجفی خواستار مدیریت بهتر بر دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد و افزود: باید با مدیریت بهتر، عملکرد بهتری را رقم زد تا بتوان در سال های آینده نوید بهتری را به مردم استان داد.

محرومیت گیلان از زیر ساخت های لازم در حوزه های مختلف

رئیس مجمع نمایندگان گیلان نیز در این مراسم با تقدیر از تلاش های پروفسور برزیگر به عنوان رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: تدبیر دولت در اجرای طرح سلامت توانسته موفقیت قابل توجهی را نصیب دولت یازدهم کند.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه وضعیت کشور در دوره پسابرجام امیدوارکننده است، افزود: با دسترسی به منابع مالی و همینطور تلاش بیشتر می توانیم برای رفع مشکلات کشور اقدامات اساسی را انجام دهیم.

وی به محرومیت های گیلان اشاره و بیان کرد: متاسفانه گیلان از وجود زیرساخت های لازم در حوزه های مختلف محروم است و باید برای رفع این کمبودها، همه با هم تلاش کنیم.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور پرشور مردم گیلان در انتخابات مجلس (هفتم اسفند) خواستار همدلی بیشتر بین مسئولان، نمایندگان و مدیران استان شد و گفت: باید به دور از تخریب یکدیگر، همه با هم برای رشد و ارتقای گیلان در حوزه های مختلف از جمله حوزه سلامت کمک کنیم.

در مراسم فوق، دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک (رئیس بیمارستان پورسینای رشت) جایگزین پروفسور انوش برزیگر شد.