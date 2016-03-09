به گزارش خبرگزاری مهر، دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان فوتبال اروپا از ساعت ۲۳:۱۵ روز چهارشنبه پی گرفته شد که طی آن تیم های چلسی و پاری‌سن ژرمن در ورزشگاه استمفورد بریج برابر هم قرار گرفتند که این بازی با پیروزی ۲ بر یک پاری‌سن ژرمن خاتمه یافت. با این نتیجه تیم پاری‌سن ژرمن در مجموع ۴ بر ۲ پیروز شد و به مرحله بعد صعود کرد.

نیمه اول این بازی حذاب با تساوی یک بر یک به پایان رسید. پاری‌سن ژرمن در این نیمه بازی را خوب شروع کرد و می توانست خیلی زود توسط دی ماریا به گل برسد اما مدافع میزبان به موقع این توپ را دفع کرد. شاگردان بلان البته در دقیقه ۱۶ به گل رسیدند. آدرین رابیونت پاس عرضی زلاتان را در دهانه دروازه به گل تبدیل کرد.

چلسی بعد از آن شرایط بهتری پیدا کرد و بعد از چند حمله اساسی به گل تساوی دست یافت. دیه گو کاستا در دقیقه ۲۷ برای میزبان گلزنی کرد تا نیمه نخست با تساوی یک بر یک خاتمه یابد.

در نیمه دوم هر دو تیم روی به حمله آوردند و بازی تهاجمی در دستور کار هر دو گروه قرار داشت. در این بین چلسی فشار زیادی را روی دروازه حریف وارد کرد و یک بار روی شوت ویلیان تا آستانه گلزنی هم پیش رفت که دروازه بان پاری‌سن‌ژرمن آن را دفع کرد.

پاری‌سن‌ژرمن در دقیقه ۶۷ به گل دوم خود دست یافت. این بار زلاتان توپی که از چپ به صورت عرضی فرستاده شده بود را با یک بغل پا درون دروازه کورتوآ قرار داد تا تیم لوران بلان برای دومین بار از میزبان پیش بیفتد. زلاتان که یک پاس گل را در نیمه نخست مهیا کرده بود با گلزنی خود عملا ستاره پاریسی ها در این دیدار لقب گرفت.

تیم چلسی در دقایق باقی مانده تلاش زیادی کرد تا به بازی برگردد اما نتوانست کار را به تساوی بکشاند و در نهایت این دیدار را مثل بازی رفت ۲ بر یک واگذار کرد تا در مجموع ۴ بر ۲ شکست خورده و حذف شود.