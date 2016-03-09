برترین تصاویر جهان در ۱۹ اسفند ۹۴

مردم چین روی یک نقاشی سه بعدی راه می روند. (ChinaFotoPress)
قطاری در ایالت کالیفرنیا آمریکا از ریل خارج شد. (AP)
یکی از سران تبتی در تالار کنگره ملی چین (GETTY)
شکوفه های بهاری در طبیعت نیوزیلند (National Geographic)
خورشیدگرفتگی جزئی در فیلیپین (EPA)
یک «راسو قطبی» در جزایر «لوفوتن» نروژ (AFP)
رقابت دو شرکت کننده برای تصاحب مقام اول مسابقات دوچرخه سواری فرانسه (AFP)
کودکان عینک های مقوایی واقعیت مجازی گوگل را امتحان می کنند. (AP)
مهاجران پشت مرزهای یونان و مقدونیه از سرمای شدید رنج می برند. (REUTERS)
بازی کودکان در بندر شهر «ترنیت» اندونزی (Getty)
طرفداران حقوق حیوانات با استفاده از ماسک به سیاست های نخست وزیر هلند اعتراض کردند. (EPA)
پرواز بالن ها در آسمان «باگان» شهر هزار معبد در میانمار (Solent)
راهبان در لباس شیاطین، نمایش مراسم سنتی معبد لامای چین را اجرا کردند. (GETTY)
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