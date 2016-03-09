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۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۳۸

برترین تصاویر جهان در ۱۹ اسفند ۹۴

برترین تصاویر جهان در ۱۹ اسفند ۹۴

تصاویر امروز را با موضوعات نقاشی سه بعدی در چین، خورشیدگرفتگی جزئی در فیلیپین، شرایط سخت مهاجران پشت مرز های کشورهای اروپایی و اعتراض طرفداران حقوق حیوانات در هلند خواهید دید.

مردم چین روی یک نقاشی سه بعدی راه می روند. (ChinaFotoPress)

قطاری در ایالت کالیفرنیا آمریکا از ریل خارج شد. (AP)

یکی از سران تبتی در تالار کنگره ملی چین (GETTY)

شکوفه های بهاری در طبیعت نیوزیلند (National Geographic)

خورشیدگرفتگی جزئی در فیلیپین (EPA)

یک «راسو قطبی» در جزایر «لوفوتن» نروژ (AFP)

رقابت دو شرکت کننده برای تصاحب مقام اول مسابقات دوچرخه سواری فرانسه (AFP)

کودکان عینک های مقوایی  واقعیت مجازی گوگل را امتحان می کنند. (AP)

مهاجران پشت مرزهای یونان و مقدونیه از سرمای شدید رنج می برند. (REUTERS)

بازی کودکان در بندر شهر «ترنیت» اندونزی (Getty)

طرفداران حقوق حیوانات با استفاده از ماسک به سیاست های نخست وزیر هلند اعتراض کردند. (EPA)

پرواز بالن ها در آسمان «باگان» شهر هزار معبد در میانمار (Solent)

راهبان در لباس شیاطین، نمایش مراسم سنتی معبد لامای چین را اجرا کردند. (GETTY)

کد مطلب 3576923

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    نظرات

    • آ ۱۶:۲۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۹
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      به این میگن یه عکاسی حرفه ای یعنی عکس پرواز بالن ها
    • محمد علی ۱۲:۵۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۰
      0 0
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      یه عکس گذاشتین با عنوان "شکوفه های بهاری در طبیعت نیوزیلند". عجیبه. آخه نیوزلند الآن اواخر تابستونه و کم کم داره وارد پاییز میشه (کاملا در نیم کره جنوبی زمین قرار داره - جنوب غربی استرالیا). مگر این که عکستون قدیمی باشه.

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