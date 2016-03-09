برترین تصاویر جهان در ۱۹ اسفند ۹۴

تصاویر امروز را با موضوعات نقاشی سه بعدی در چین، خورشیدگرفتگی جزئی در فیلیپین، شرایط سخت مهاجران پشت مرز های کشورهای اروپایی و اعتراض طرفداران حقوق حیوانات در هلند خواهید دید.