امضای سه توافقنامه همکاری کنسولی میان ایران و افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «افق»، در کنفرانس خبری مشترک که توسط «نصیر احمد اندیشه» معاون وزارت خارجه افغانستان و «حسن قشقاوی» معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه ایران امروز در کابل برگزار شد هر دو مقام از امضای سه توافقنامه میان دو کشور در بخش کنسولی خبر دادند.

قشقاوی معاون وزارت خارجه گفت: ما در این اجلاس به همه‌ اهداف خود دست یافتیم و سه توافقنامه همکاری را در بخش کنسولی به امضا رسانده ایم.

قشقاوی استراد مجرمان، انتقال زندانیان، حل معضلات قضایی در امور مدنی و کیفری، کاهش مجازات و حل مشکلات شهروندان دو کشور را از جمله موارد مهم این سه توافق نامه امضا شده، بیان کرد.

وی در ادامه افزود: در سومین اجلاس کمیته مشترک کنسولی دو کشور در مورد همکاری‌ های حمل و نقل نیز توافق صورت گرفته است.

سومین اجلاس کمیته مشترک کنسولی ایران و افغانستان بعد از سه سال تاخیر دیروز سه شنبه ۱۸ اسفند با شرکت مقامات وزارت خارجه دو کشور در کابل برگزار شده بود.