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۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۲۴

امضای سه توافقنامه همکاری کنسولی میان ایران و افغانستان

امضای سه توافقنامه همکاری کنسولی میان ایران و افغانستان

در پایان سومین اجلاس کمیته مشترک کنسولی ایران و افغانستان که دیروز در کابل برگزار شده بود نمایندگان وزارت خارجه دو کشور سه توافقنامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «افق»، در کنفرانس خبری مشترک که توسط «نصیر احمد اندیشه» معاون وزارت خارجه افغانستان و «حسن قشقاوی» معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه ایران امروز در کابل برگزار شد هر دو مقام از امضای سه توافقنامه میان دو کشور در بخش کنسولی خبر دادند.

قشقاوی معاون وزارت خارجه گفت: ما در این اجلاس به همه‌ اهداف خود دست یافتیم و سه توافقنامه همکاری را در بخش کنسولی به امضا رسانده ایم.

 قشقاوی استراد مجرمان، انتقال زندانیان، حل معضلات قضایی در امور مدنی و کیفری، کاهش مجازات و حل مشکلات شهروندان دو کشور را از جمله موارد مهم این سه توافق نامه امضا شده، بیان کرد.

 وی در ادامه افزود: در سومین اجلاس کمیته مشترک کنسولی دو کشور در مورد همکاری‌ های حمل و نقل نیز توافق صورت گرفته است.

سومین اجلاس کمیته مشترک کنسولی ایران و افغانستان بعد از سه سال تاخیر دیروز سه شنبه ۱۸ اسفند با شرکت مقامات وزارت خارجه دو کشور در کابل برگزار شده بود.

کد مطلب 3576933
علی کاووسی نژاد

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