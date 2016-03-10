اولین محموله نفتی ایران به اروپا رسید/افزایش صادرات نفت ایران

به گزارش خبرنگار مهر مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در هفتهای که گذشت به شرح ذیل است:
رویترز : صادرات نفت ایران به هند در ماه فوریه ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد و به ۲۱ هزار و ۵۰۰ بشکه در روز رسید.
بلومبرگ : قیمت جهانی نفت از دریای پرتلاطم بی ثباتی در حال رفتن به ساحل ثبات است.
رویترز : پیش بینی می شود صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی به اروپا به ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد.
نیوزژورنال : شاخص کسری تجاری آمریکا در ماه ژانویه به ۴۵.۷ میلیارد دلار رسید.
نیونو : هند به عنوان سومین اقتصادی پر شتاب جهان است.
عربین بیزینس : اشتغال زایی در عربستان به کمترین میزان در ۱۶ سال اخیر رسیده است.
پی تی آی : سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هند ظرف مدت ماه آوریل تا دسامبر سال گذشته میلادی ۸۵.۵ درصد افزایش داشت و به ۴.۲۵ میلیارد دلار رسید.
بلومبرگ : نرخ بهره بانکی منفی همچنان توسط شماری از بانکهای مرکزی در سراسر جهان اعمال میشود.
فایننشال تریبون : احتمال می رود هیاتی از بانک مرکزی ایران برای وصول وجوه نفت فروخته شده به هند عازم این کشور شود.
بلومبرگ : وزیر انرژی امارت گفت: باید نسبت به وضعیت بازار نفت صبور باشیم و پیش بینی می کنم تا پایان سال جاری میلادی بهای طلای سیاه اصلاح شود.
رویترز : قیمت نفت دریای برنت با رسیدن به ۳۹ دلار و ۵۰ سنت به بالاترین رقم در سه ماه اخیر رسید.
بلومبرگ : اولین محموله نفتی ایران با حجم یک میلیون بشکه بعد از چهار سال به اروپا رسید.
سی ان بی سی : امید است، قیمت جهانی نفت به سمت ۵۰ دلار میل پیدا کند.
بلومبرگ : مدیر سابق بانک «گلمن ساچ» مظنون به پول شویی است.
رویترز : صادرات چین درماه فوریه نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۲۵.۴ درصد کاهش یافت و به رقم ۱۲۶.۱ میلیارد دلار رسید.
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