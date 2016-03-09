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۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۰۸

فرمانده انتظامی استان ایلام:

میزان خودکشی در استان ایلام ۲۴ درصد کاهش یافت

میزان خودکشی در استان ایلام ۲۴ درصد کاهش یافت

ایلام-فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: میزان خودکشی در استان ایلام طی سال جاری نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی دولتی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خوشبختانه استان ایلام یکی از امن ترین استان های کشور است و این استان در ردیف اول استانهای های کشور به لحاظ امنیت قرار گرفته است.

وی بیان داشت: میزان خودکشی موفق در استان طی سال جاری ۲۴ درصد، وقوع قتل ۳۹ درصد، شرارت و زورگیری چهار درصد، مرگ مشکوک ۹ درصد کاهش و کشفیات مواد مخدر ۲۱ درصد افزایش یافته است.

دولتی عنوان کرد: طی سال جاری شاهد کاهش ۷۵ درصدی سرقت مسلحانه ، ۱۵ درصدی سرقت به عنف ، ۱۲ درصدی سرقت منزل ، ۱۰۰ درصدی سرقت طلافروشی ، ۲۰ درصدی سرقت اتومبیل و هفت درصدی جیب بری بوده ایم، ضمن اینکه در این مدت سرقت قطعات اتومبیل در استان سه درصد، سرقت موتورسیکلت هفت درصد و سرقت مغازه ۳۹ درصد افزایش را نشان می دهد.

وی افزود: پلیس فتای استان ایلام بیش از ۹۴ درصد جرایم مربوط به این حوزه را که بیشتر در زمینه نشراکاذیب، برداشت های غیرقانونی و مزاحمت های اینترنتی بوده را کشف کرده است.

فرمانده انتظامی استان ایلام تاکید کرد: پلیس در ایام نوروز با اخلال گران در نظام و امنیت عمومی به شدت برخورد کرده و این افراد تا پایان تعطیلات در بازداشت پلیس خواهند بود و خودروهای آنان نیز تا پایان نوروز ۹۵ توقیف می شوند.

وی اظهار داشت: طرح نوروزی پلیس از ۲۵ اسفند آغاز و تا پایان تعطیلات ادامه خواهد یافت، از عموم مردم به ویژه مسافران نوروزی انتظار داریم با توجه به کوهستانی بودن بخش های زیادی از مناطق استان و دوطرفه بودن جاده ها ضمن رعایت قوانین و مقررات رانندگی با آرامش خاطر حرکت کنند تا شاهد کمترین حادثه در این ایام باشیم.

کد مطلب 3576939

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