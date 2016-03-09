میزان خودکشی در استان ایلام ۲۴ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی دولتی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خوشبختانه استان ایلام یکی از امن ترین استان های کشور است و این استان در ردیف اول استانهای های کشور به لحاظ امنیت قرار گرفته است.

وی بیان داشت: میزان خودکشی موفق در استان طی سال جاری ۲۴ درصد، وقوع قتل ۳۹ درصد، شرارت و زورگیری چهار درصد، مرگ مشکوک ۹ درصد کاهش و کشفیات مواد مخدر ۲۱ درصد افزایش یافته است.

دولتی عنوان کرد: طی سال جاری شاهد کاهش ۷۵ درصدی سرقت مسلحانه ، ۱۵ درصدی سرقت به عنف ، ۱۲ درصدی سرقت منزل ، ۱۰۰ درصدی سرقت طلافروشی ، ۲۰ درصدی سرقت اتومبیل و هفت درصدی جیب بری بوده ایم، ضمن اینکه در این مدت سرقت قطعات اتومبیل در استان سه درصد، سرقت موتورسیکلت هفت درصد و سرقت مغازه ۳۹ درصد افزایش را نشان می دهد.

وی افزود: پلیس فتای استان ایلام بیش از ۹۴ درصد جرایم مربوط به این حوزه را که بیشتر در زمینه نشراکاذیب، برداشت های غیرقانونی و مزاحمت های اینترنتی بوده را کشف کرده است.

فرمانده انتظامی استان ایلام تاکید کرد: پلیس در ایام نوروز با اخلال گران در نظام و امنیت عمومی به شدت برخورد کرده و این افراد تا پایان تعطیلات در بازداشت پلیس خواهند بود و خودروهای آنان نیز تا پایان نوروز ۹۵ توقیف می شوند.

وی اظهار داشت: طرح نوروزی پلیس از ۲۵ اسفند آغاز و تا پایان تعطیلات ادامه خواهد یافت، از عموم مردم به ویژه مسافران نوروزی انتظار داریم با توجه به کوهستانی بودن بخش های زیادی از مناطق استان و دوطرفه بودن جاده ها ضمن رعایت قوانین و مقررات رانندگی با آرامش خاطر حرکت کنند تا شاهد کمترین حادثه در این ایام باشیم.