۵۶۸ تن میوه شب عید در همدان ذخیره شد

به گزارش خبرنگارمهر، رسول سعیدی توانا ظهر چهارشنبه در کارگروه تنظیم بازار شهرستان همدان بابیان اینکه ارزیابی های انجام شده در توزیع میوه شب عید در سال گذشته مثبت بوده است، ادامه داد:سال گذشته به علت سرمازدگی باغ های شمال مشکلاتی وجود داشت اما امسال این گونه نخواهد بود.

وی بابیان اینکه در سال گذشته ۵۶۸ تن میوه در سطح شهر همدان توزیع شد، ادامه داد: از این مقدار ۴۲۶ تن پرتقال و ۱۴۲ تن سیب قرمز و سفید بود.

رئیس تعاون روستایی شهرستان همدان بابیان اینکه امسال میوه ذخیره شده نیز به همین میزان است و مقداری افزایش نسبی دارد، گفت: برای شب عید مشکلی در توزیع میوه سهمیه و مقدار آن در شهر نخواهیم داشت.

سعیدی توانا بابیان اینکه توزیع میوه شب عید بهتر از سال های گذشته خواهد بود، بیان کرد:تعیین قیمت نهایی به کمیته استان سپرده و مقررشد محصول ها را ۱۰ تا ۱۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه کنیم.

رئیس تعاون روستایی شهرستان همدان بابیان اینکه میوه شب عید از ۲۵ تا ۲۹ اسفند ماه در سطح شهر توزیع می شود، بیان داشت: قیمت هایی که شهرداری برای غرفه داران تعیین کرده باعث نگرانی شده و شهرداری باید به غرفه داران کمک کند.

وی بابیان اینکه سال گذشته همکاری های خوبی با اصناف در این زمینه داشتیم، اظهار داشت: در سال گذشته ۲۵ مغازه و ۱۸ غرفه دار مسئولیت توزیع میوه شب عید را برعهده داشتند و پیشنهاد شده توزیع میوه شب عید بعدازظهر انجام شود چراکه در سال گذشته مردم از صبح در صف های طولانی منتظر بودند.