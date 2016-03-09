دخالت خارجی در عملیات موصل زمینه ساز تجزیه عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «حاکم الزاملی» رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق طی سخنانی اظهار داشت: ما از اقدامات دستگاه های امنیتی علیه تروریست ها حمایت می کنیم.

بر اساس این گزارش وی در ادامه با اشاره به عملیات آزادسازی موصل عنوان کرد: مداخله های خارجی زیادی درباره عملیات آزاد سازی موصل وجود دارد.

وی در ادامه در خصوص حضور الحشد الشعبی در عملیات موصل نیز تصریح کرد: فرمانده کل نیروهای مسلح تصمیم می گیرد که مردمی در عملیات آزادسازی موصل شرکت کند و هر گونه تصمیم گیری در این باره به وی مربوط می شود.

الزاملی در رابطه با هجمه ها علیه الحشد الشعبی نیز افزود: برخی در صدد تخریب وجهه نیروهای مردمی هستند.

رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق گفت: دولت عراق از اقدامات عشایر این کشور علیه تروریست های تکفیری داعش حمایت می کند.هماهنگی با عشایر در زمینه حمایت تسلیحاتی آنها ادامه دارد.

وی در ادامه در رابطه به دیدار مقامات ترکیه و ایران نیز اظهار داشت: نزدیکی میان آنکارا و تهران، تاثیری مثبت بر شرایط عراق و سوریه خواهد گذاشت.

الزاملی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هدف نیروهای ترکیه از حضور بعشیقه، مشارکت در عملیات آزادسازی موصل است.

وی در همین راستا تصریح کرد: در صورتی که موصل توسط نیروهای غیرعراقی آزاد شود، راه برای تجزیه عراق هموار می شود و این امر مقدمه تجزیه عراق است. مشارکت ترک ها، کُردها و آمریکایی ها در عملیات آزادسازی موصل با هدف زمینه سازی برای تجزیه عراق صورت می گیرد.