آتش سوزی در بازار کفاش ها/ دو نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جلال ملکی درباره جزییات این حادثه آتش سوزی گفت: ساعت ۱۷:۲۲ روز گذشته حادثه آتش سوزی کارگاه کفاشی در خیابان ظهیرالاسلام کوچه آزادیخواه به سامانه ۱۲۵ اعلام و ماموران چهار ایستگاه آتش نشانی به همراه خودرو تنفسی به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: با توجه به ترافیک سنگین در اطراف محل حادثه و چیدمان اجناس در معابر اصلی نیروهای عملیاتی با تلاش فروان خود را به محل حادثه رساندند که مشخص شد قسمت حیاط یک ساختمان دو طبقه قدیمی که به چندین کارگاه کوچک تولید کفش و انبار کفش تقسیم شده بود، دچار آتش سوزی و آتش در حال سرایت به کارگاه های مجاور در حیاط و داخل ساختمان بود.

وی با اعلام اینکه مساحت حیاط حدود ۶۰ مترمربع بود، ادامه داد: نیروهای عملیاتی به سرعت با قطع جریان و گاز محل حادثه را ایمن سازی کرده و با بکارگیری تجهیزات انفرادی، دستگاه های تنفسی و لوله های آبرسانی وارد محل حادثه شدند و آتش سوزی که در حال گسترش بود را مهار و کاملاً خاموش کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: آتش نشانان پس از خاموش کردن آتش سوزی دو کارگر حدوداً ۳۵ ساله که دچار مصدومیت شده بودند را به عوامل اورژانس حاضر در محل تحویل دادند و پس از ایمن سازی و تحویل محل حادثه به عوامل انتظامی به مأموریت خود پایان دادند.

گفتنی است؛ علت بروز این حادثه از سوی کارشناسان منطقه پنج عملیات در دست بررسی است