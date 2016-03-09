اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قزوین ظهر چهارشنبه با حضور سید علی موسوی فرماندار قزوین، حجت الاسلام نعمت اللهی مدیرکل، حجت الاسلام نظری معاون فرهنگی و شامحمدی معاون اداری و مالی اداره کل تبلیغات اسلامی استان، نماینده امام جمعه و مسئولان در شهر قزوین افتتاح شد.

مهدی شامحمدی معاون اداری و مالی اداره کل تبلیغات اسلامی استان در این مراسم گفت: در راستای اجرای چارت جدید سازمان تبلیغات اسلامی احداث دفتر در شهرستان قزوین پیش بینی شد در حالی که پیش از این علاوه بر کار ستادی کار اجرایی نیز در مرکز استان انجام می شد که پس از تصویب مقرر شد مراکز استان ها نیز به صورت مستقل دفتر تبلیغات اسلامی داشته باشند که دفتر شهرستان نیز با هشت پست سازمانی راه اندازی می شود.

وی بیان کرد: از آن جا که چند سالی است دولت سیاست های انقباضی مالی را پیگیری می کند بستر سخت افزاری این امر محقق نبود لذا شرایط احداث دفتر تبلیغات اسلامی قزوین فراهم نبود تا اینکه از محل اجاره این ملک از سوی اوقاف این دفتر نیز راه اندازی شد.

معاون اداری و مالی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین یادآورشد: حدود ۵۰ میلیون تومان برای تجهیز، راه اندازی و بازسازی این ساختمان هزینه شده است.

شامحمدی با اشاره به ضرورت راه اندازی دفتر تبلیغات اسلامی در شهرستان قزوین گفت: گستره فعالیت های سازمان در حیطه عملیاتی یکی از ضرورت های راه اندازی این دفتر بود چنانکه هم حجم فعالیت های سازمان در سطح استان زیاد است و هم توقع و انتظار مردم و مسئولان از این نهاد بالاست لذا تلاش شد در تمام مناطق بتوانیم پاسخگوی نیازهای دینی و قرآنی مردم باشیم و دفاتر جدید را راه اندازی کنیم.

وی ادامه داد: هنوز ۳۶ درصد چارت تشکیلاتی تبلیغات اسلامی بدون تصدی است اما سعی کردیم نیروهایی که در حوزه عملیاتی هستند را تقویت و پست های موجود در این حوزه را تکمیل کنیم و پست های حوزه ستادی خالی باشد تا در مرحله عملیاتی با مشکلی مواجه نشویم.

معاون اداری و مالی اداره کل تبلیغات اسلامی استان افزود: امیدواریم سایر نیازها و مشکلات از مسیر دستگاه هایی چون فرمانداری، سازمان مدیریت تامین و مرتفع شود و با تخصیص اعتبار لازم و تقویت مالی این دفتر فعالیتهای بیشتری را به مردم ارائه کنیم.