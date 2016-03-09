به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این بخشنامه، بانک گشايش کننده میتواند در چارچوب مفاد اين ضوابط، کارمزد اعتبار اسنادي داخلی گشايش شده را بر مبناي عقود جعاله، مرابحه و استصناع مطالبه کند.
برای دریافت متن کامل بخشنامه بانک مرکزی «اینجا» را کلیک کنید.
بانک مرکزی در بخشنامه ای ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی ـ ريالی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این بخشنامه، بانک گشايش کننده میتواند در چارچوب مفاد اين ضوابط، کارمزد اعتبار اسنادي داخلی گشايش شده را بر مبناي عقود جعاله، مرابحه و استصناع مطالبه کند.
برای دریافت متن کامل بخشنامه بانک مرکزی «اینجا» را کلیک کنید.
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