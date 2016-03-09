به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این بخشنامه، بانک گشايش کننده می‌تواند در چارچوب مفاد اين ضوابط، کارمزد اعتبار اسنادي داخلی گشايش شده را بر مبناي عقود جعاله، مرابحه و استصناع مطالبه کند.

برای دریافت متن کامل بخشنامه بانک مرکزی «اینجا» را کلیک کنید.