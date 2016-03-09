ایجاد اشتغال مهمترین عامل ماندگاری مردم در روستاها است

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک‌اقبالی ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی همایش ملی توسعه پایدار روستایی افزود: ایجاد اشتغال در روستاها از برنامه‌های اصلی دولت یازدهم است که این امر کاهش مهاجرت به شهرها را به دنبال دارد.

وی اظهار داشت: ۴۸ درصد جمعیت استان را جمعیت روستایی تشکیل می‌دهد و این استان جزو چهار استان اول کشور به لحاظ جمعیت روستایی است.

معاون امور عمرانی استاندار افزایش حاشیه نشینی در شهرها را یکی از نتایج مهاجرت روستائیان به شهرها دانست و گفت: رویکرد اصلی دولتها در گذشته احداث زیرساختها و ایجاد امکانات برای روستاها بود که این امر کاهش مهاجرت روستائیان را به دنبال نداشته است.

نیک اقبالی اظهار داشت: مهاجرت روستائیان موجب از بین رفتن تولیدات روستایی و تضعیف اقتصاد مقاومتی می شود.

برگزاری اولین همایش ملی توسعه پایدار روستایی در استان

وی از برگزاری اولین همایش ملی توسعه پایدار روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در شهریور سال آینده در استان خبر داد و گفت: این همایش در راستای کاهش مهاجرت و برنامه‌ریزی صحیح در روستاها برگزار می شود.

معاون عمرانی استاندار افزود: این همایش با حضور مسئولان ارشد کشوری و مدیران دفاتر روستایی استانهای سراسر کشور و با هدف تبیین نقش و جایگاه فعلی توسعه روستایی در توسعه ملی برگزار می شود.

وی توانمند سازی اقتصادی و توسعه روستایی، نقش مشارکت‌های مردمی در توسعه روستایی، ارائه راهبردها و راهکارهای برون رفت از مشکلات فعلی جامعه روستایی با تأکید بر تبیین چشم‌انداز مطلوب جامعه روستایی در افق ۱۴۰۴، نقش مشارکت‌های مردمی در توسعه روستایی، امنیت غذایی و توسعه روستایی، گردشگری و توسعه روستایی و نقش مشارکت‌های مردمی در توسعه روستایی را از دیگر محورهای این همایش عنوان کرد.